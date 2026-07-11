Pas istoric pentru cursa în spațiu. Japonia a testat cu succes prima sa rachetă reutilizabilă

Japonia a reușit pentru prima dată decolarea și aterizarea unei rachete reutilizabile, a anunțat sâmbătă agenția spațială a țării, un pas înainte către această tehnologie care permite, în special, reducerea costurilor misiunilor spațiale, scrie AFP.

Prototipul, lansat de la baza de testare a Agenției Japoneze de Explorare Aerospatială (JAXA) din Noshiro , din nordul țării, a atins o înălțime de aproximativ 10 metri, zborul durând circa 40 de secunde.

„Am dedicat mult timp și eforturi acestui proiect, iar acum că prototipul a decolat și a aterizat fără probleme, trebuie să spun că simt o mare ușurare”, a declarat jurnaliștilor Takashi Ito, responsabilul acestei lansări.

Agenția spațială niponă trebuie încă să analizeze datele pentru a determina amploarea acestui succes, a precizat Ito, care s-a declarat „convins” că a „obținut date foarte utile”.

Majoritatea rachetelor sunt concepute pentru o singură utilizare, părțile lor componente se prăbușesc apoi în mare, se dezintegrează în atmosferă sau rămân câteodată pe orbită sub formă de deșeuri spațiale, notează Agerpres.

Dezvoltarea rachetelor reutilizabile ar permite reducerea considerabilă a costurilor misiunilor spațiale.

Compania americană SpaceX utilizează deja această tehnologie și exploatează racheta reutilizabilă Falcon 9 încă din 2017.

Însă China a anunțat vineri că a reușit prima aterizare a unei rachete reutilizabile, sfidând dominația americană în acest sector.

În luna iunie 2025, o filială a Honda a devenit prima companie japoneză care a realizat cu succes decolarea și aterizarea unei rachete de acest tip.

Tokyo încearcă să-și consolideze competitivitatea industriei spațiale și a lansat în iunie racheta H3, la câteva luni după eșecul unei misiuni menite să pună un satelit pe orbită.