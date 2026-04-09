Paștele în familie nu este pentru toată lumea. „Uneori avem nevoie de acel egoism sănătos“

Reuniunile de familie din perioada Paștelui aduc, pentru mulți, promisiunea apropierii, dar și un disconfort greu de ignorat. Între dorința de a respecta tradițiile și nevoia tot mai clară de liniște personală, apare o întrebare legitimă: este chiar necesar să petrecem Sărbătorile în familie? Sau putem alege, fără vinovăție, alte moduri de a petrece această perioadă – inclusiv o minivacanță care să ne ofere spațiul și echilibrul de care avem nevoie?

Întâlnirile în jurul mesei de Paște pot fi ocazii de reconectare, dar și surse de tensiune, în funcție de dinamica relațiilor. Pentru unii, sunt momente de apropiere, însă pentru alții pot readuce la suprafață conflicte mai vechi.

O cercetare amplă, realizată de Purdue University, care a urmărit timp de 20 de ani peste 500 de familii multigeneraționale arată că aceste reuniuni pot amplifica tensiunile deja existente, în special în relația cu părinții, mai ales atunci când persistă diferențe de valori sau resentimente nerezolvate.

Reuniuni care apropie sau reaprind tensiuni

În același timp, relațiile extinse – cu partenerii, socrii sau alți membri ai familiei – pot adăuga presiune suplimentară. Cercetările arată că dinamica acestor relații este adesea complexă.

Un studiu publicat în Frontiers in Sociology evidențiază că relațiile din familia extinsă sunt „multidimensionale“, combinând apropierea și sprijinul cu tensiuni generate de diferențe de roluri, interese și așteptări. În acest context, interacțiunile aparent obișnuite pot deveni surse de disconfort emoțional.

Toate aceste tensiuni se regăsesc și în nivelul ridicat de stres: potrivit American Psychological Association, aproape 9 din 10 adulți spun că se simt stresați în perioada Sărbătorilor, iar presiunea resimțită le poate afecta starea de bine.

Mai mult, pentru aproape jumătate dintre ei, acest stres ajunge să influențeze capacitatea de a se bucura cu adevărat de Sărbători.

„Mergem la părinți pentru scandalul tradițional…“

În aceste condiții, pentru mulți oameni, întâlnirile de familie din jurul mesei de Paște ajung să fie percepute mai degrabă ca o obligație apăsătoare decât ca un prilej de relaxare.

„Este adevărat că adesea Sărbătorile se transformă într-un teren de luptă și uităm de motivul reuniunii. Cineva mi-a spus recent în cabinet: «Partenerul meu vrea să mergem la părinți, probabil pentru scandalul tradițional…». Pentru familiile în care există tensiuni, aceste adunări sfidează cu totul bucuria regăsirii și se transformă în momente prielnice de reproșuri și exprimare a nemulțumirilor sau a opiniilor divergente“, explică psihologul Iulia Barca, psihoterapeut cu formare cognitiv comportamentală.

În astfel de contexte, încărcătura emoțională a Sărbătorilor este adesea mai profundă decât pare la prima vedere. Așteptările pe care le avem de la ceilalți, tensiunile nerezolvate și nevoia de validare pot transforma întâlnirea într-un moment încărcat, chiar și atunci când intenția este una de apropiere.

Psihologii atrag atenția că reacțiile noastre nu țin doar de prezent, ci și de lucruri adunate și nespuse în timp, care se suprapun peste propriile dificultăți – probleme în relația de cuplu, responsabilități legate de copii sau alte griji personale – și pot amplifica emoțiile.

„Fie suntem nemulțumiți de comportamentele unui membru al familiei și Sărbătorile devin motiv de reunire a «consiliului», fie ne simțim neglijați, neapreciați suficient sau deprivați emoțional și suntem precum niște bombe cu ceas, reactivi la orice ne pare un trigger al suferințelor nespuse sau nevăzute. Uităm că rareori avem ocazia să ne strângem în jurul unei mese, să uităm de nemulțumiri, să încercăm să ne conectăm la relațiile pe care ni le dorim cu cei din jurul nostru“, adaugă psihologul.

Presiunea organizării: încă un factor de stres

În acest context deja tensionat, presiunea organizării nu face decât să amplifice oboseala emoțională. De la cumpărături, cadouri și pregătirea mesei, până la curățenie sau respectarea tradițiilor, lista de lucruri de făcut devine adesea lungă și epuizantă.

În lipsa timpului pentru odihnă sau reconectare personală, perioada ajunge să fie resimțită mai degrabă ca o succesiune de responsabilități decât ca un moment de relaxare.

„Sărbătorile devin stresante când le adăugăm greutatea unor «îndatoriri», a unor sarcini în plus pe lista lucrurilor de făcut. Mulți dintre noi sunt copleșiți de programul zilnic, prea obosiți și cu prea puține resurse, motiv pentru care sărbătorile sunt adesea resimțite mai puțin ca «motiv de a sărbători» și mai mult ca «lucruri de bifat zilele acestea». Doar dacă ne gândim la curățenia generală, gătit, vizite «obligatorii», ne este clar cum își găsesc locul printre sarcinile zilnice legate de muncă și casă. Avem prea puțin timp pentru noi și nevoile noastre, iar Sărbătorile, din păcate, nu sunt profilate ca acest mic moment de reconectare, de odihnă și deconectare de stres. Dimpotrivă“, subliniază psihologul Iulia Barca.

Datele confirmă această realitate: un sondaj realizat de American Heart Association, în 2023, arată că aproape 8 din 10 oameni spun că, în perioada Sărbătorilor, sunt atât de preocupați să organizeze totul pentru ceilalți, încât ajung să-și neglijeze propriile nevoi, iar pentru mulți, această perioadă este percepută ca fiind mai stresantă decât alte momente solicitante ale anului, inclusiv decât perioada când trebuie plătite taxele la stat.

Paștele departe de familie – o alegere legitimă

Nu toată lumea își dorește să gestioneze tensiunile familiale sau presiunea acestor reuniuni de Sărbători. Pentru unii, ele nu mai înseamnă apropiere, ci consum emoțional. În acest context, specialiștii subliniază că a-ți pune propriile nevoi pe primul loc nu este un gest de egoism, ci o alegere legitimă și sănătoasă.

„În primul rând, este sănătos să ne întrebăm ce vrem noi să facem de Sărbători. Pe de o parte, dacă nu participăm la o reuniune de familie, îi putem dezamăgi pe ceilalți, dar, pe de altă parte, participarea ne poate dezamăgi pe noi. Uneori avem nevoie de acel egoism sănătos care ne ajută să spunem «nu» unor invitații și să alegem un alt mod de a petrece puținul timp liber pe care îl avem“, subliniază psihologul.

Vacanțele și efectul lor asupra stării de bine

În acest context, alegerea unei minivacanțe nu mai pare o formă de evitare, ci una de autoreglare. Cercetările arată că vacanțele pot avea un impact mai mare asupra stării de bine decât se credea, mai ales atunci când oferă o reală detașare psihologică de responsabilitățile cotidiene și includ activități precum mișcarea sau timpul petrecut în natură.

Chiar și pauzele scurte pot contribui la reducerea stresului și la refacerea resurselor emoționale. „Unele cercetări arată că ne sunt mai utile pauzele mai scurte și mai dese decât obiceiul de a ne oferi anual una sau două vacanțe mai lungi. Mintea are nevoie de pauze, iar sistemul nostru nervos – de conectare cu natura și cu oamenii dragi, astfel încât să contrabalansăm un sistem nervos simpatic preponderent activ și să activăm parasimpaticul, responsabil cu calmul și reglarea energiei. O minivacanță ne oferă spațiul necesar echilibrării și atenției la nevoile noastre“, explică psihologul.

Studiile recente confirmă beneficiile acestor pauze: un studiu publicat în 2019 în Tourism Management Perspectives arată că experiențele de „recuperare“ din timpul vacanțelor contribuie direct la creșterea stării de bine și a satisfacției de viață, prin refacerea resurselor psihologice consumate în viața de zi cu zi.

O altă cercetare apărută în același an în BMC Public Health evidențiază că până și vacanțele de scurtă durată pot să reducă semnificativ stresul, îmbunătățesc somnul și cresc nivelul de energie.

Rezultate similare apar și în studii mai recente: o analiză publicată în 2022 în Frontiers in Psychology arată că efectele pozitive ale vacanțelor asupra stării de bine sunt strâns legate de capacitatea de „deconectare psihologică“ de la muncă și de rutina zilnică, precum și de implicarea în activități plăcute, care oferă senzația de autonomie și relaxare.

Când decizi să pleci, dar apare vinovăția

Pentru mulți, însă, decizia de a pleca departe de familie vine la pachet cu un alt tip de presiune: sentimentul de vinovăție. Ideea că „ar trebui“ să fim alături de cei dragi de Sărbători poate face ca o alegere personală, chiar benefică, să fie resimțită ca o formă de egoism. Studiile confirmă această realitate – o cercetare publicată în revista științifică Journal of the Economic Science Association, în 2017, arată că oamenii resimt un „cost psihologic“ atunci când cred că îi dezamăgesc pe ceilalți, chiar dacă alegerea lor este legitimă din punct de vedere personal.

Psihologii atrag atenția că această vinovăție apare, de multe ori, din conflictul dintre așteptările sociale și nevoile individuale. A alege să îți protejezi echilibrul emoțional nu înseamnă că respingi familia, ci că îți recunoști limitele și îți asumi un mod diferit de a petrece Sărbătorile.

În același timp, gestionarea acestui sentiment face parte din proces. „Este un antrenament bun să acceptăm și să tolerăm sentimentul de vinovăție care apare atunci când refuzăm și să îl înțelegem ca pe un semn al obișnuinței noastre de a ne spune «nu» doar nouă, nu și celorlalți. Nu este confortabil, dar schimbarea, vindecarea și recunoașterea nevoilor noastre frustrate rareori vin fără suferință, disconfort și o luptă interioară de a reveni la ceea ce ne este familiar“, subliniază psihologul Iulia Barca.

Specialiștii spun că, în astfel de situații, nu este vorba despre eliminarea vinovăției, ci despre felul în care alegem să ne raportăm la ea. „Putem să ne oferim de Sărbători acest cadou al libertății de a decide ce este bine pentru noi și să spunem DA vacanței, deconectării, schimbării peisajului, timpului dedicat nouă. Putem observa vinovăția, o putem recunoaște și îi putem auzi mesajul «Ceilalți vor fi dezamăgiți», dar fără a-i da un rol central în alegerea noastră“, explică psihologul. În fond, Sărbătorile pot fi și despre a ține cont de noi – nu doar de așteptările celorlalți.

Dacă rămânem în familie, ce putem face ca să evităm conflictele la masa de Paște?

Dacă alegem să petrecem Sărbătorile de Paște în familie, modul în care abordăm această întâlnire poate face diferența dintre o experiență tensionată și una suportabilă sau chiar plăcută. Specialiștii spun că nu putem controla comportamentul celorlalți, dar putem influența felul în care reacționăm și gestionăm situațiile dificile.

Stabilește limite clare

Un prim pas este legat de felul în care ne poziționăm în relație cu ceilalți. „Putem să punem limite în relațiile cu ceilalți, putem să ne punem limite interioare sau putem respecta limitele exprimate de cei din jur“, explică psihologul Iulia Barca. Asta înseamnă să fim atenți la propriile nevoi și să nu ne simțim obligați să acceptăm orice situație sau conversație doar „pentru că așa trebuie“.

Încearcă să nu aduci tensiunile cu tine la masă

La fel de important este și bagajul emoțional cu care venim la aceste întâlniri. „Putem să lăsăm furia și nemulțumirea, reproșurile și critica la ușă. Nu avem nevoie de ele, ba mai mult, ne fură puținele momente în care suntem cu toții, întreaga familie la masă“, adaugă psihologul. Chiar dacă aceste emoții nu dispar complet, aduse în contextul Sărbătorilor cresc riscul de reactivarea a unor conflicte.

Gestionează-ți propriile reacții, nu pe ale celorlalți

Dincolo de comportamentul celorlalți, contează modul în care ne reglăm propriile reacții. Cercetările din psihologie arată că gestionarea emoțiilor joacă un rol esențial în dinamica relațiilor de familie. Un studiu publicat în Clinical Child and Family Psychology Review,în 2022, arată că dificultățile de reglare emoțională cresc riscul de conflicte, în timp ce capacitatea de a ne controla reacțiile contribuie la interacțiuni mai echilibrate.

Evită subiectele sensibile

Și temele de discuție pot influența atmosfera de la masă. „Putem lăsa deoparte subiectele «sensibile», nu este acesta momentul lor“. Nu înseamnă evitarea permanentă a discuțiilor dificile, ci alegerea unui moment potrivit — iar Sărbătorile sunt rareori acel moment.

Mută atenția pe prezent, nu pe nemulțumiri

O schimbare de perspectivă poate face diferența în momentele tensionate. În loc să rămânem concentrați pe ce nu merge, putem încerca să ne uităm la ce funcționează în acel moment.

Ia o pauză când simți că tensiunea crește

Uneori, cel mai util lucru pe care îl putem face este să ne retragem pentru câteva minute dintr-o situație care devine prea încărcată. O scurtă pauză – fie că ieșim la aer, schimbăm încăperea sau întrerupem conversația – ne poate ajuta să ne calmăm și să evităm reacțiile impulsive. Revenind după ce emoțiile s-au mai așezat, avem mai multe șanse să gestionăm interacțiunea într-un mod mai echilibrat.

Concentrează-te pe lucrurile mici care contează

Așteptările pe care le avem și felul în care interpretăm comportamentul celorlalți pot influența semnificativ atmosfera. O perspectivă mai flexibilă și mai puțin critică poate face interacțiunile mai ușor de gestionat. „Putem evita conflictele dacă alegem conștient să ne îndreptăm atenția spre ceea ce este bun în acel moment: că putem să ne bucurăm de prezența părinților, că împărțim mâncarea și bucăți din viețile noastre, că ne putem regăsi unii pe ceilalți, chiar și pentru un moment“.

Dă-ți voie să te retragi dacă nu te simți bine

Dacă atmosfera devine prea apăsătoare, este în regulă să pleci mai devreme sau să reduci timpul petrecut în acel context. A rămâne doar din obligație într-o situație care te consumă poate accentua tensiunile.

În esență, nu este vorba despre a evita complet tensiunile, ci despre a le gestiona astfel încât ele să nu definească întreaga întâlnire.

Nu există alegerea corectă, doar cea care ți se potrivește

Nu există o variantă corectă pentru toată lumea – nici masa în familie, nici plecarea departe – ci doar alegeri mai potrivite sau mai puțin potrivite pentru fiecare.

Specialiștii spun că felul în care luăm aceste decizii ține, înainte de toate, de cât de bine ne cunoaștem propriile resurse și limite. Un prim pas este să ne setăm așteptări realiste, fără să fim prea duri cu noi înșine. „Este important să ne arătăm și nouă aceeași compasiune pe care am avea-o pentru cineva drag și să ne permitem să ne prioritizăm“, explică psihologul.

În fond, Sărbătorile nu ar trebui să fie despre ceea ce „trebuie“, ci despre ceea ce ne face, cu adevărat, bine.