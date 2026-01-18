Pentagonul a pregătit 1.500 de soldați pe care să-i trimită în Minnesota

Pentagonul a trimis ordine pentru ca 1.500 de soldați americani în serviciu activ să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Minnesota, locul marilor proteste împotriva campaniei de deportare a migranților, scriu duminică The Washington Post și Reuters.

Armata a plasat unitățile în stare de pregătire pentru desfășurare în cazul în care violențele din stat se intensifică, a scris ziarul, citând surse din domeniul apărării, adăugând că nu este clar dacă vreuna dintre aceste unități va fi trimisă.

Soldații care urmează să fie mobilizați fac parte din două batalioane de infanterie ale Armatei SUA din cadrul Diviziei 11 Aeropurtate, cu sediul în Alaska, potrivit The Washington Post.

Președintele Donald Trump a amenințat joi că va recurge la Legea insurecției pentru a desfășura forțe militare, pe fondul demonstrațiilor care au avut loc după un nou incident violent, soldat cu rănirea unui bărbat și a unui ofițer al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE). Președintele american i-a catalogat pe protestatari drept „agitatori profesioniști și insurecționiști”, care „i-au atacat pe patrioții de la ICE”.

Tensiunile sunt ridicate în Minneapolis, cel mai populat oraș din Minnesota, după ce un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good pe 7 ianuarie.

Legea insurecției este o lege federală care îi conferă președintelui puterea de a desfășura armata sau de a federaliza trupele Gărzii Naționale în interiorul SUA pentru a înăbuși revoltele interne.

Legea poate fi invocată atunci când există „obstrucții, asocieri sau adunări ilegale sau rebeliuni” împotriva autorității federale. Dacă președintele consideră că aceste condiții sunt îndeplinite, el poate folosi forțele armate pentru a lua măsuri „în vederea aplicării legilor respective sau a reprimării rebeliunii”.