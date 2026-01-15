Trump amenință că va trimite armata împotriva protestatarilor din Minnesota, pe fondul furiei declanșate de acțiunile ICE

Președintele american i-a catalogat pe protestatari drept „agitatori profesioniști și insurecționiști”, care „i-au atacat pe patrioții de la ICE” – Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA, scrie Politico.

Donald Trump a amenințat joi că va trimite armata în Minneapolis, pe fondul demonstrațiilor care au avut loc după un nou incident violent, soldat cu rănirea unui bărbat și a unui ofițer al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE).

Incidentul a avut loc la aproximativ o săptămână după ce un agent ICE a împușcat și ucis o femeie de 37 de ani la volanul mașinii sale într-un cartier rezidențial din Minneapolis, în timpul unei operațiuni majore anti-migrație ordonată în oraș de Trump.

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea și nu îi opresc pe agitatorii profesioniști și pe insurecționiști să-i atace pe patrioții de la ICE, care încearcă doar să-și facă treaba, voi institui Legea insurecției, așa cum au făcut-o mulți președinți înaintea mea, și voi pune rapid capăt parodiei care are loc în acel stat odată măreț”, a scris președintele pe Truth Social.

„O situație imposibilă”

Oficialii statului Minnesota au cerut în mod repetat agenților federali de imigrare să părăsească orașul, argumentând că aceștia exacerbează tensiunile din teren.

„Această situație nu este sustenabilă”, a declarat miercuri seara, într-o conferință de presă, primarul democrat al orașului Minneapolis, Jacob Frey.

„Este o situație imposibilă în care se află în prezent orașul nostru și, în același timp, încercăm să găsim o soluție pentru a asigura siguranța oamenilor, pentru a ne proteja vecinii și pentru a menține ordinea”, a spus acesta.

Amenințările lui Trump

Trump a amenințat în repetate rânduri că va invoca Legea Insurecției — care autorizează mobilizarea armatei în anumite scopuri interne în timpul tulburărilor civile — atunci când eforturile sale de expulzare în masă s-au confruntat cu proteste sau violențe.

El a intensificat această amenințare recent, după ce Curtea Supremă a decis că eforturile sale anterioare de a mobiliza Garda Națională în orașele conduse de democrați au depășit autoritatea sa.

Postarea lui Trump vine în momentul în care o judecătoare federală este pe punctul de a pronunța o hotărâre care ar putea reduce drastic capacitatea ICE de a reprima protestele și de a aresta demonstranții.

Judecătoarea districtuală americană Kate Menendez intenționează să se pronunțe până cel târziu vineri dimineață cu privire la restricționarea utilizării forței neletale de către ICE, a opririi șoferilor care urmăresc vehiculele ICE și a arestării persoanelor care respectă perimetrele stabilite de poliție.

Un nou incident

Autoritățile din Minnesota i-au îndemnat pe locuitorii orașului să dea dovadă de reținere, având în vedere escaladarea violențelor.

„Știu că sunteți furioși”, a scris miercuri seara guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, pe X. „Și eu sunt furios. Donald Trump vrea violență în stradă. Dar Minnesota va rămâne o insulă a decenței, a justiției, a comunității și a păcii. Nu-i dați ceea ce vrea”, a spus acesta.

Declarația lui Trump a venit la doar câteva ore după ce un bărbat a fost împușcat în picior de către forțele de ordine federale, într-o acțiune pe care Departamentul Securității Interne a calificat-o drept autoapărare.

Agenția a afirmat că ofițerul a fost „atacat violent” de suspect, precum și de alte două persoane, și a tras cu arma în autoapărare.

DHS i-a învinuit pe Walz și Frey pentru incident.