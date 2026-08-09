Performanțe uriașe în sportul românesc. Am învins „o țară puternică în care baschetul este religie”

Weekend important pentru baschetul românesc în competițiile europene. Echipa națională feminină U18 a obținut promovarea în elită, în timp ce tricolorii U16 au bifat prima victorie din istorie în fața Serbiei, în Divizia A.

Pentru prima oară în ultimii 14 ani, echipa de junioare sub 18 ani a României s-a calificat, sâmbătă seară, în Divizia A a baschetului european, după un meci jucat la Tulcea împotriva echipei Lituaniei, în urma căruia a înregistrat a șase victorie consecutivă în cadrul Campionatului European rezervat acestei vârste, scrie Agerpres.

De asemenea, pentru prima oară în istoria baschetului masculin, reprezentanții României la categoria de vârstă de până la 16 ani au câștigat în fața Serbiei, la Europeanul de la Oradea, potrivit președintei FRB, Carmen Tocală.

„Lituania este o țară puternică în care baschetul este religie. 99% din populație a practicat sau practică baschetul. Deci, aveam în față un baschet puternic, medaliat olimpic, medaliat european, și, evident, pepiniera lor. Ne-am dorit să jucăm cu Lituania. Aruncarea de trei puncte a fost punctul nostru puternic, iar în a doua parte a jocului am reușit să ne batem cot la cot cu ele, să le luăm mingile, pentru că erau de talie mai înaltă și atunci ‘agresivul’ nostru a fost în favoarea noastră. Încă o bucurie o avem de la meciul România – Serbia, unde pentru prima dată în istorie jucătorii noștri la 16 ani, categoria unde e turneu final, au câștigat în fața Serbiei”, a declarat pentru președinta FRB, Carmen Tocală.

Referindu-se la meciul de la Oradea, din cadrul Campionatului European U16, Diviza A, președinta FRB a amintit că băieții au o grupă foarte grea.

„Eu am fost surprinsă de rezultatul de ieri (vineri, n.r.) al băieților (62-105 cu Polonia), pentru că este o generație foarte frumoasă. Conducătorul nostru de joc are 1,93 metri, iar echipa e bine legată”, a menționat președinta Carmen Tocală.

Ea a subliniat rolul important al publicului în timpul jocului și a afirmat că fetele de la U18 joacă de acum încolo pentru bani, în campionatul de la Tulcea.

„Probabil că vor juca mai relaxate. Vor juca pentru prime de acum încolo. Cu cât câștigă, cu atât iau o primă mai mare. Am plecat de la 2.000 de euro și probabil vor ajunge undeva la 2.500 de euro fiecare jucătoare, pentru că merită o vacanță și eu cred că este important pentru ele”, a mai spus Tocală.

România a învins Lituania cu 78-48, sâmbătă, la Tulcea, în semifinalele Campionatului European de baschet feminin U18, Divizia B. Diserară, fetele vor lupta pentru marele trofeu.