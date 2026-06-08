Peste 1.000.000 de păgubiți din cauza creșterii Robor, spune Piperea. Ce au pățit oamenii cu credit „Prima casă”

Avocat și europarlamentar, Gheorghe Piperea a declarat pentru HotNews că efectele înțelegerii dintre bănci au afectat nu doar populația, ci și zeci de mii de firme și sute de instituții, unele publice. El dă și exemple.

Zece bănci din România au fost amendate cu 700.000.000 de euro după ce Consiliul Concurenței a stabilit că acestea au manipulat indicele ROBOR.

Care sunt păgubiții, conform lui Piperea.

Gheorghe Piperea a anunțat că încep procesele împotriva băncilor sancționate de Consiliul Concurenței (CC). Întrebat de HotNews cum apreciază amploarea prejudiciului, avocatul a spus că vizați sunt toți cei care au avut credite în lei cu dobânzi variabile din 2022 sau chiar din 2018, anul de la care a pornit investigația CC.

Pe lista păgubiților se află consumatori simpli, firme, dar și primării sau instituții ale statului, susține avocatul.

Câți păgubiți sunt

„Vorbim, probabil, de peste un milion de consumatori, mai ales cei din Prima casă (350 de mii, minim). Probabil, 50 de mii de firme (inclusiv cele din IMM invest) și câteva sute de UAT și instituții publice”. Cum ar fi? ”de exemplu, universități de stat”, a spus Pipierea.

„Dacă nu se corectează din propria inițiativă a băncilor și nu se efectuează urgent și voluntar plata pagubelor, vor fi zeci de mii de procese de modificare a contractelor în derulare și alte zeci de mii de procese de daunei”, a adăugat Piperea, acum europarlamentar AUR.

„Amenda este o nimica toată”

Întrebat cum vede valoarea sancțiunilor, Piperea a precizat pentru HotNews că, din cunoștințele sale, este cea mai mare amendă aplicată vreodată de Consiliul Concurenței, dar că sumele sunt destul de mici raportate la paguba oamenilor.

„Amenzile sunt destul de mici față de întinderea mare de manipulare a ROBOR (8 ani). Ar fi trebuit să fie 6%, respectiv, 5% din cifra de afaceri cumulată pe 2022 -2026, iar nu doar pe cea din 2025.”

El spune însă că „amenda este o nimica toată față de prejudiciul de imagine, care este catastrofic”. „Iar vinovatele sunt băncile. Nu Consiliul Concurenței pentru că și-a făcut datoria. Nu eu, că am atras atenția de peste 10 ani asupra abuzurilor de putere economică a băncilor și asupra uzanțelor lor comerciale necinstite”, a mai spus Piperea.

„Într-o democrație, într-un stat de drept, cel vinovat plătește. Altfel, lumea nu va mai avea încredere în democrație, stat de drept și capitalism”, a conchis avocatul.

Gheorghe Piperea este un cunoscut avocat, fondatorul societății ”Piperea&Asociații” și europarlamentar AUR. În contextul crizei economice declanșate în anul 2008, s-a remarcat printr-o serie de procese colective îndreptate împotriva băncilor.