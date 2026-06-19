Peste 1.500 de blocuri din București rămân fără apă caldă, de luni. Lista zonelor afectate

Apa caldă va fi oprită pentru aproximativ 1.500 de blocuri din Capitală, începând de luni, 22 iunie, pentru lucrări de modernizare şi reparaţii, anunţă vineri compania Municipală Termoenergetica.

„Lucrări la sistemul de termoficare! Sunt absolut necesare și de aceea sunt realizate acum, vara, ca să nu mai suferim de frig iarna”, a anunțat Termoenergetica.

Potrivit sursei citate, alimentarea cu apă caldă va fi oprită de săptămâna viitoare pe perioade limitate, cuprinse între 3 și 14 zile, astfel:

22 iunie – 3 iulie

În zona cuprinsă între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Aici, se vor executa lucrări în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 4, Obiectivul 17 și Obiectivul 20, și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice și 2 module termice (1.100 de blocuri).

22-28 iunie

În zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara – Calea Dorobanți – Calea Floreasca – Strada Nae Caranfil – Strada Pipera – Bulevardul Ștefan cel Mare (până la intersecția cu Strada Doctor Grozovici) – Bulevardul Lacul Tei – Strada Mașina de Pâine – Strada Ion Berindei. Săptămâna viitoare, fi sistată furnizarea apei calde menajere către 37 de puncte termice (386 de blocuri).

22-24 iunie

În zona cuprinsă între Bulevardul Gheorghe Duca și Bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Aceste lucrări impun sistarea furnizării apei calde menajere către 10 puncte termice (60 de blocuri).

După finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menționate se va desfășura etapizat pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat și sigur.