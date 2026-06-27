Peste 1.600 de salvatori străini au ajuns în Venezuela după cutremurele devastatoare. Autoritățile restricționează accesul în zona cea mai afectată

Salvatori caută supraviețuitori printre dărâmături, la trei zile după cutremurele care au lovit orașul Catia La Mar, Venezuela, sâmbătă, 27 iunie 2026. Foto: Fernando Vergara / AP / Profimedia

Guvernul Venezuelei a anunțat sâmbătă că 1.600 de membri ai echipelor internaționale de intervenție au ajuns în țară pentru a participa la căutarea supraviețuitorilor după cele două cutremure devastatoare care au ucis peste 900 de persoane în această săptămână. În același timp, autoritățile au restricționat accesul în statul La Guaira, cel mai grav afectat de seism, potrivit Reuters.

Locuitorii și voluntarii din La Guaira, o destinație populară pentru turiștii care merg la plajă, unde cel puțin 100 de clădiri – multe dintre ele blocuri de locuințe – au fost distruse sau grav avariate, reclamă de mai multe zile lipsa utilajelor grele și prezența redusă a autorităților în teren.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat într-o intervenție difuzată în cursul nopții la televiziunea de stat că alte zece țări urmează să se alăture operațiunilor de salvare. Ea a precizat că aproximativ 14.000 de militari și polițiști au fost desfășurați în La Guaira pentru a asigura ordinea publică și pentru a lua măsuri sanitare.

„Mulțumim comunității internaționale pentru sprijinul și solidaritatea de care dă dovadă în aceste momente de incertitudine pentru poporul venezuelean”, a transmis Blanco pe platforma X, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Salvatorii au ajuns în mai multe zone din statul La Guaira și din capitala Caracas. Cu toate acestea, vineri, unele cartiere erau încă aproape complet lipsite de prezența echipelor oficiale de intervenție, iar rudele și vecinii persoanelor dispărute încercau să le găsească printre dărâmături, săpând uneori cu mâinile goale.

Anterior, guvernul le mulțumise civililor care au transportat ajutoare, adesea cu motocicletele, către locuitorii rămași fără resurse. Televiziunea publică a difuzat imagini cu mii de perechi de încălțăminte, haine și alte donații colectate de autorități.

Peste 54.000 de persoane sunt date dispărute

Deși guvernul afirmă că sute de persoane sunt dispărute sau prinse sub dărâmături, un site promovat de opoziție indică faptul că peste 54.000 de oameni figurează în continuare ca fiind de negăsit.

Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS) estimează că bilanțul final al victimelor celor două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, ar putea depăși 10.000 de morți, ceea ce le-ar plasa printre cele mai grave seisme din istoria recentă.

Organizația Națiunilor Unite estimează că aproape 7 milioane de persoane ar putea fi afectate de dezastru, iar pagubele directe sunt evaluate la aproximativ 6,7 miliarde de dolari.

Catastrofa reprezintă și un test major pentru Delcy Rodriguez, care încearcă să se prezinte drept un lider al schimbării, deși anterior a ocupat funcția de vicepreședinte în timpul administrației lui Nicolas Maduro, înlăturat de la putere și arestat de autoritățile americane în luna ianuarie.

Rodriguez a discutat telefonic vineri cu președintele american Donald Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio, după o întâlnire cu reprezentanți ai Comandamentului Nord al armatei SUA și experți americani în gestionarea dezastrelor.

Statele Unite au anunțat mobilizarea unui ajutor de 150 de milioane de dolari și relaxarea sancțiunilor impuse Venezuelei. De asemenea, armata americană a trimis două nave în zonă și a precizat că elicoptere și aeronave vor sprijini operațiunile de căutare și salvare.

Printre echipele de intervenție din La Guaira se află și salvatori din El Salvador. Președintele Nayib Bukele a anunțat pe platforma X mai multe misiuni reușite, inclusiv salvarea unei fete de 15 ani de sub dărâmături.