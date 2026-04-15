Peste 130 de dolari sau 97 de dolari pe baril? Care este prețul real al petrolului?

Răspunsul nu este simplu. Deoarece piețele transmit două mesaje complet diferite: pe piața reală petrolul se mișcă peste 130 de dolari, în timp ce pe burse rămâne sub 100 de dolari.

Această divergență reflectă un dezechilibru profund între cerere și ofertă, pe fundalul războiului din Iran și al tulburărilor din Strâmtoarea Ormuz, scrie Wall Street Journal.

Există, practic, două prețuri ale petrolului

Prețul „de pe hârtie” — adică prețul futures, cel pe care îl vezi la știri. Acesta reprezintă cât costă un contract pentru petrol livrat peste două luni. E ca și cum ai rezerva un hotel pentru vară: plătești prețul de azi pentru o cameră de peste 60 de zile.

Prețul real, fizic — cât plătești dacă vrei petrolul săptămâna viitoare, în port, în tanc. Acesta e 132 de dolari.

Diferența dintre ele e uriașă: nu s-a mai văzut niciodată un decalaj atât de mare.

De ce e atât de scump petrolul „real”?

Simplu: există mai mulți cumpărători disperați decât vânzători. O bună parte din aprovizionarea globală este blocată în Orientul Mijlociu, din cauza conflictului în curs. Cine are nevoie de petrol acum — îl plătește la prețul pe care îl cere piața.

Există un deficit de petrol pe piața „reală”

Principalul motiv este deficitul sever de aprovizionare pe piața fizică. O mare parte a producției rămâne „blocată” în Orientul Mijlociu, ceea ce duce la o concurență între cumpărători pentru mărfurile disponibile.

Aceasta duce la o creștere a prețurilor spot, adică a prețurilor cu livrare imediată, care reflectă situația reală a pieței mult mai direct decât contractele de pe piața bursieră.

De ce contractele futures arată o imagine diferită

Contractele futures, pe de altă parte, nu reflectă neapărat realitatea fizică actuală. Contractele Brent tranzacționate astăzi sunt pentru livrări în lunile următoare și nu implică întotdeauna livrare fizică, ci sunt decontate pe baza indicilor.

Aceasta înseamnă că prețurile lor sunt influențate mai mult de așteptări și strategii de hedging decât de disponibilitatea imediată a petrolului.

Volatilitate și frică pe piețe

Un alt motiv pentru divergență este volatilitatea extremă. Fluctuațiile mari descurajează investitorii să ocupe poziții puternice în contracte futures.

Riscul este mare: o mișcare bruscă poate cauza apeluri în marjă și pierderi mari, chiar și în cazul predicțiilor corecte. Astfel, fondurile sunt plasate mai conservator, limitând impulsul ascendent al contractelor futures.

Cum funcționează apelurile în marjă pe înțelesul tuturor

Când un trader vrea să cumpere contracte futures pe petrol, nu trebuie să plătească suma totală. Plătește doar o garanție parțială — să zicem 10% din valoarea contractului. Restul e „împrumutat” de la broker. E ca și cum ai cumpăra o casă cu avans mic și credit pentru rest.

Problema apare când prețul se mișcă împotriva ta. Dacă ai pariat că petrolul crește, dar el scade brusc, pierderea ta crește rapid. Brokerul îți cere atunci să depui bani suplimentari ca să acoperi diferența – acesta e apelul în marjă.

Dacă nu poți sau nu vrei să depui banii, brokerul îți închide forțat poziția – adică îți vinde contractele în pierdere, indiferent ce crezi tu că se va întâmpla pe viitor.

De aceea spunea expertul citat în articol că „poți avea perfectă dreptate, dar poți fi mort” — în sensul că piața poate merge temporar împotriva ta, te epuizează financiar prin apeluri în marjă, te forțează să ieși din tranzacție, iar apoi… prețul chiar evoluează cum ai anticipat. Dar tu nu mai ești în joc.

Cine influențează prețurile?

În același timp, piața monitorizează îndeaproape și tranzacțiile mari. În unele cazuri, volume semnificative de contracte futures și-au schimbat proprietarii cu puțin timp înainte de anunțurile lui Donald Trump, ceea ce sporește îngrijorările cu privire la posibila exploatare a informațiilor.

În același timp, pe piața futures există un echilibru mai mare între cumpărători și vânzători, deoarece participă atât producătorii care „blochează” prețurile, cât și traderii care utilizează rezerve precum Rezerva Strategică de Petrol a SUA.

Două piețe, două realități

În esență, piața petrolului funcționează în prezent la două „viteze”: pe piața fizică, lipsa ofertei duce la o creștere bruscă a prețurilor

Pe piața financiară, incertitudinea și strategia investitorilor mențin prețurile la un nivel scăzut.

Pentru investitori, întrebarea critică nu este doar care preț este „corect”, ci care piață surprinde cel mai bine viitorul.

Iar răspunsul, așa cum subliniază analiștii, nu se află atât în ​​ecranele bursiere, cât în ​​evoluțiile din puncte cheie, cum ar fi Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o parte semnificativă a aprovizionării cu energie a lumii.

Acolo se va decide, în cele din urmă, dacă prețurile ridicate de pe piața fizică sunt o anomalie temporară sau un prevestitor al unei crize energetice mai profunde.