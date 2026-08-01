Peste 35.000 de participanți în prima zi la Ziua Timișoarei. Beth Hart a electrizat publicul, iar Alexandra Căpitănescu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de mii de oameni

Prima zi la Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration 2026 a adus în oraș peste 35.000 de participanți, care au luat parte la concerte, spectacole, activități sportive, expoziții, instalații artistice și evenimente dedicate comunităților locale, desfășurate în Parcul Civic, Parcul și Bulevardul I.C. Brătianu, Zona Uszoda și în cele peste 30 de locații activate în întreg orașul.

Momentul central al serii a fost concertul susținut de Beth Hart, aflată pentru prima dată la Timișoara. În fața unui bulevard plin, artista americană a oferit un recital intens, în care forța extraordinară a vocii sale, sensibilitatea interpretării și apropierea de public au transformat concertul într-unul dintre cele mai emoționante momente ale ediției din acest an.

Reciproc, Gusturi in schimbare, Timisoara, 31 iulie 2026. foto: @sebatataru.ro

„Un oraș, o mie de feluri de a-l trăi. Prin muzică și sport, prin întâlniri și reîntâlniri, prin locuri pe care le descoperim sau le redescoperim, prin emoția unor seri ca cea de ieri, alături de Beth Hart, Alexandra Căpitănescu și timișorenii de la JazzyBIT și K-lu. Mă bucur să văd așa mulți oameni, timișoreni și turiști, au ales sa celebreze Timișoara împreună, încă din prima zi.”, spune Paula Romocean, Viceprimarul Timișoarei

Seara a început cu timișorenii JazzyBIT & K-lu, care au deschis programul scenei principale și au dat tonul celor patru zile de sărbătoare dedicate orașului. Concertul lor a adus pe Bulevardul I.C. Brătianu energia scenei muzicale locale și a confirmat rolul pe care Ziua Timișoarei îl acordă artiștilor care contribuie la identitatea culturală a orașului. Un alt moment special al serii i-a aparținut Alexandrei Căpitănescu, care și-a sărbătorit ziua de naștere chiar pe scena principală. Artista a fost surprinsă de public, când mii de oameni i-au cântat împreună „La mulți ani!”, într-un gest spontan care a transformat concertul într-un moment de emoție autentică.

Reciproc, Gusturi in schimbare, Timisoara, 31 iulie 2026. foto: @sebatataru.ro

Dincolo de scena principală, prima zi a adus zeci de evenimente în tot orașul. Mii de participanți au descoperit programele dedicate scenei muzicale și creative locale din Parcul Civic și Parcul I.C. Brătianu, unde festivaluri și organizații precum Time to Rock by FITT, Flight Festival, Psihodrom, Muzicon Hub, Guilty Corner, Embargo Hub, CODRU și JAZZx au propus concerte, instalații, showcase-uri și activități pentru toate vârstele. În cartiere și în alte spații culturale ale orașului, publicul a participat la spectacole, expoziții, tururi ghidate și evenimente pentru copii. Unul dintre cele mai importante momente ale zilei a fost deschiderea oficială a Turnului de Apă din Iosefin, un eveniment mult așteptat de comunitate. Tot în cadrul programului, publicul a putut descoperi instalații performative, intervenții artistice și proiecte care au transformat orașul într-un spațiu al întâlnirii dintre cultură, comunitate și patrimoniu.

Reciproc, Gusturi in schimbare, Timisoara, 31 iulie 2026. foto: @sebatataru.ro

Ziua Timișoarei continuă sâmbătă, 1 august, cu o nouă serie de concerte pe scena principală de pe Bulevardul I.C. Brătianu. Publicul îi va putea vedea pe Dora Gaitanovici, Satoshi, Irina Rimes și, în premieră la Timișoara, pe The Script, una dintre cele mai iubite trupe pop-rock ale ultimelor două decenii. În Piața Victoriei, sâmbătă, 1 august și duminică, 2 august, publicul este invitat la spectacolul „Meraviglia. Fântâni dansante, flăcări și acrobații aeriene”. În paralel, programul propune alte zeci de evenimente în Parcul Civic, Parcul I.C. Brătianu, Zona Uszoda și în cele peste 30 de locații din oraș, cu acces gratuit.

Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration continuă până în 3 august sub mesajul „Un oraș. O mie de feluri de a-l trăi.” și invită publicul să descopere Timișoara prin muzică, cultură, sport și experiențe dedicate întregii comunități.

Evenimentul „Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration” este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, coordonat și co-organizat de Centrul de Proiecte și Casa de Cultură.

Articol susținut de Visit Timișoara