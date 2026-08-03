Peste câteva zile începe ediția Fidelis din luna august. Care sunt dobânzile

Ediția a opta a titlurilor de stat Fidelis se va desfășura în perioada 7-14 august 2026 și vine cu dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat denominate în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro, anunță Ministerul Finanțelor.

Titlurile pot fi cumpărate de persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din august, vor beneficia de următoarele dobânzi, neimpozabile:

În lei:

de 6,30% – cu scadența la 2 ani

de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 6,90% cu scadența la 4 ani

de 7,50% cu scadența la 10 ani

În euro:

de 4,00% cu scadența la 3 ani

de 5,00% cu scadența la 3ani pentru donatorii de sânge

de 6,30% cu scadența la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranșe speciale în lei și euro

Pentru investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 martie 2026 există două tranșe speciale de titluri de stat FIDELIS, în lei și în euro, conform Ministerului Finanțelor.

Aceștia vor beneficia de o dobândă de 7,30% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani, și de o dobândă de 5,00% pentru titlurile în euro, cu scadență la 3 ani.

Donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse: de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, respectiv de la 1.000 de euro la doar 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Ministerul Finanțelor mai spune că cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS au facilități precum:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.