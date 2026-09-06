Petrolul îi suflă-n ceafă liderului Dinamo, după victoria cu 2-0 în fața Corvinului

Petrolul continuă startul excelent de sezon. „Lupii galbeni” s-au impus cu 2-0 în fața Corvinului Hunedoara, duminică, pe „Ilie Oană”, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii, și au ajuns la 15 puncte, urcând provizoriu pe locul secund.

Prahovenii au început în forță și au deschis scorul încă din minutul 4. Breston Malula a apărut excelent în careu și a trimis în plasă, profitând și de poziționarea mai puțin inspirată a portarului Codruț Sandu.

Corvinul nu s-a lăsat descurajată după golul primit și a făcut o primă parte curajoasă. Espinosa a scăpat singur cu Zima încă din secunda 30, dar portarul Petrolului a câștigat duelul. Mai apoi, hunedorenii au continuat să pună presiune, în timp ce Petrolul a fost aproape de 2-0 prin Flores, care a lovit transversala în minutul 16, din lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri.

După pauză, Corvinul a continuat să caute egalarea, iar Fabry l-a pus la încercare pe Zima în minutul 49. Petrolul a rezistat însă și a dat lovitura decisivă în minutul 67, când Mark Țuțu a înscris pentru 2-0.

Din acel moment, formația lui Ricardo Sousa a gestionat avantajul și a închis partida fără să mai permită revenirea oaspeților.

Petrolul, în coasta lui Dinamo

Victoria are o importanță majoră pentru Petrolul. Înaintea partidei, ploieștenii aveau 12 puncte și erau pe locul 3, în timp ce Corvinul avea 10 puncte și se afla în zona play-off-ului.

După succesul de astăzi, Petrolul ajunge la 15 puncte și urcă pe locul 2, la două puncte în spatele liderului Dinamo. „Câinii” au ajuns la 17 puncte după victoria cu FCSB, scor 2-1.

Pentru Corvinul, este doar a doua înfrângere a sezonului după primele opt etape. Hunedorenii rămân cu 10 puncte și au în continuare un început de campionat foarte bun pentru o nou-promovată.



Următorul meci de campionat al Petrolului este unul cu miză și mai mare: deplasare la FCSB, pe 14 septembrie. Corvinul va avea și ea un meci dificil în etapa a 9-a, cu Universitatea Craiova, acasă.

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