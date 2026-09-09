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Economie

Petrolul se apropie iar de 100 de dolari pe baril după escaladarea tensiunilor din zona Ormuz

Dan Popa
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Prețurile petrolului au continuat să crească spre pragul de 100 de dolari în primele tranzacții din Asia, miercuri, după ce SUA a distrus încă cinci petroliere iraniene, iar Iranul a vizat forțele americane din Iordania.

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