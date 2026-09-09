Petrolul se apropie iar de 100 de dolari pe baril după escaladarea tensiunilor din zona Ormuz

Prețurile petrolului au continuat să crească spre pragul de 100 de dolari în primele tranzacții din Asia, miercuri, după ce SUA a distrus încă cinci petroliere iraniene, iar Iranul a vizat forțele americane din Iordania.

Aceste atacuri sunt doar cea mai recentă fază a unei escaladări majore care a început în weekend, când forțele americane au lovit alte trei petroliere, ca răspuns la atacurile IRGC care au vizat două nave de război americane, scrie oilprice.com.

Ambele indice de referință erau, miercuri, ora 11, în creștere cu peste 1 dolar, Brent-ul tranzacționându-se la 99,93 dolari pe baril.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat marți seară că forțele americane au distrus cinci nave petroliere iraniene, susținând încă o dată că acest lucru a fost făcut ca răspuns la atacul IRGC asupra unei nave de război a Marinei SUA cu rachete balistice. Patru dintre portavioane, M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 și M/T Riesco, au fost distruse în Golful Oman. Unul dintre portavioane, M/T Derya, a fost lovit în apropierea insulei Kharg.

Aceste ultime atacuri par a fi o continuare a politicii schițate de amiralul Brad Cooper sâmbătă, când a spus: „Dacă trageți asupra a două dintre navele noastre, vă vom impune un cost economic și mai mare – distrugerea a trei dintre ale dumneavoastră”.

Ulterior, Centcom a publicat pe rețelele de socializare imagini care arătau scufundându-se M/T Riesco în urma impactului.

Ca răspuns la distrugerea navelor sale petroliere, Iranul a vizat forțele americane din Iordania, forțele armate iordaniene confirmând că 20 de rachete balistice au fost lansate de pe teritoriul iranian. Forțele armate iordaniene au interceptat și distrus 18 dintre acestea și au raportat că celelalte două au căzut în zone nepopulate și nu s-au înregistrat victime.

IRGC a susținut că a atacat baza aeriană al-Azraq din Iordania și a declarat că a vizat două nave americane și opt petroliere ca răspuns la scufundarea petrolierelor sale. Aceste afirmații rămân neverificate.

Prețurile petrolului crescuseră deja înainte de această ultimă escaladare, atacurile houthi de marți asupra Arabiei Saudite forțând Regatul să oprească activitățile operaționale la mai multe situri energetice. Ministerul Energiei din Arabia Saudită a confirmat că au avut loc „incendii în mai multe locații” și că echipe specializate le stingeau și evaluau pagubele.

Dincolo de riscul pe termen scurt al unor atacuri asupra infrastructurii energetice majore din regiune, piețele petroliere se confruntă acum cu distrugerea lentă, dar constantă , a „flotei din umbră” care a adus pe piețe țiței iranian și rusesc.