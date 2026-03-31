Philip Morris România accelerează tranziția către circularitatea apei, în linie cu strategia globală Philip Morris International

Într-o lume în care apa devine tot mai prețioasă, există inițiative care arată că grija pentru resurse înseamnă, de fapt, grijă pentru oameni. Iar atunci când descoperi cum tehnologia, responsabilitatea și colaborarea pot transforma fiecare picătură într-o resursă care se întoarce înapoi în comunitate, înțelegi că viitorul apei depinde de alegerile pe care le facem astăzi.

Un obiectiv global ambițios și implementarea sa în România

De Ziua Internațională a Apei, Philip Morris România aduce în primplan o temă esențială pentru industrie: transformarea modului în care resursele de apă sunt gestionate și valorificate sustenabil. În cadrul Philip Morris International (PMI), atingerea a 100% circularitate a apei până în 2033 reprezintă un angajament strategic de trecere de la un model liniar de consum la un sistem circular, în care apa este utilizată responsabil, pierderile sunt reduse la minimum, iar apele uzate sunt tratate, reutilizate și reintroduse în procesele interne sau în ecosisteme, generând beneficii măsurabile pentru comunități și mediu.

În România, compania transpune această viziune prin implementarea principiilor Alliance for Water Stewardship (AWS), un cadru internațional recunoscut care promovează utilizarea sustenabilă a apei, menținerea calității acesteia și colaborarea responsabilă cu actorii locali. Adoptarea politicii AWS nu este doar o formalitate, ci un element integrat în deciziile operaționale ale fabricii: optimizarea consumului, protejarea resurselor și dezvoltarea de proiecte comune în zonele unde gestionarea apei este critică.

Rolul Philip Morris România devine cu atât mai important în contextul pilotului internațional derulat de PMI în România, Italia, Grecia, Turcia și Indonezia, un program care testează soluții avansate, de la reutilizare tehnologică și recuperarea apelor tratate, până la restaurarea hidrologică și transferul beneficiilor către comunitățile locale (water restoration). Prin participarea sa, PMR furnizează date tehnice necesare pentru modelarea fluxurilor de apă, pentru evaluarea calității și pentru identificarea oportunităților concrete de reutilizare. Aceste contribuții stau la baza definirii cerințelor minime care vor fi aplicate tuturor fabricilor PMI, accelerând astfel tranziția întregului grup către un model industrial circular.

Acțiuni locale, impact măsurabil și direcții strategice

În operațiunile de zi cu zi, fabrica din România desfășoară deja acțiuni esențiale pentru a reduce presiunea asupra resurselor. Analize detaliate privind reutilizarea apelor uzate epurate, în deplină aliniere cu reglementările aplicabile, au fost integrate în procesele interne, demonstrând interesul pentru valorificarea apei la nivel de amplasament. În paralel, Philip Morris România evaluează continuu oportunitățile de eliminare a pierderilor și de optimizare a consumului, rezultatele fiind incluse în evaluările de risc și în planurile de management pentru apă și biodiversitate. Monitorizarea riguroasă a calității apelor uzate și conformarea strictă cu normele privind epurarea și evacuarea în sistemul public completează acest set de măsuri, confirmând o abordare responsabilă și predictibilă.

Un pas decisiv în această direcție a fost studiul de circularitate a apei, realizat, la finalul anului 2025, pentru Philip Morris România, de Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidroinginerie și Managementul Resurselor de Apă, în colaborare cu Green Academy. Documentul oferă o radiografie completă a modului în care resursa este utilizată, tratată și reintrodusă în fluxurile operaționale și analizează simultan starea corpurilor de apă din bazinul hidrografic și riscurile asociate, precum poluarea, perioadele de secetă, episoadele de inundații sau limitările infrastructurii locale. Studiul identifică și potențialul real de reutilizare a apelor tratate, de la utilizări tehnologice la completarea unor necesități interne, și evaluează, în același timp, riscurile și măsurile tehnice necesare pentru o implementare în siguranță. Dimensiunea colaborativă nu este ignorată: gradul de implicare al factorilor interesați și potențialele proiecte comune sunt analizate ca elemente cheie pentru evoluția viitoare a fabricii și a ecosistemului local.

Rezultatele studiului și rolul conceptului de „beneficial wastewater”

Concluziile studiului arată că Philip Morris România poate avea un impact semnificativ în zona de calitate a apei, reducerea consumului și stimularea parteneriatelor public–private. Reutilizarea apelor tratate devine un element central în demonstrarea conceptului de „beneficial wastewater”, criteriu esențial în arhitectura de circularitate a PMI și un pilon al tranziției către un model industrial care valorifică integral resursele disponibile. În esență, apa nu este doar un input de producție, ci un capital natural care trebuie returnat mediului într-o formă mai bună decât a fost preluat – una dintre ideile majore care guvernează proiectele aflate în curs și planificate pentru anii următori.

Prin direcțiile asumate, PMR își consolidează poziția ca actor industrial responsabil, contribuind la modelarea unui viitor în care eficiența proceselor va merge mână în mână cu protejarea resurselor de apă. Circularitatea nu este o opțiune, ci o necesitate, ar putea rezuma, în linii mari, filosofia companiei. Iar în contextul accelerării schimbărilor climatice și presiunii tot mai mari asupra resurselor naturale, astfel de inițiative nu doar că sunt binevenite, ci devin indispensabile pentru sustenabilitatea pe termen lung a comunităților și industriilor.

Articol susținut de Philip Morris România