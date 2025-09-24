Piața chiriilor: de unde provine decalajul dintre așteptările chiriașilor și cele ale proprietarilor

Diferențele mari dintre așteptările chiriașilor și ale proprietarilor cu privire la nivelul chiriilor sunt determinate de presiuni financiare și prioritățile diferite ale ambelor părți.

Chiriașii sunt adesea mai sensibili la preocupările legate de accesibilitate. Mulți își fac griji cu privire la eventuala creștere a chiriei și la capacitatea lor de a-și achita plățile lunare, mai ales atunci când salariile sunt „ajustate” de inflație.

Proprietarii se pot și ei confrunta cu cheltuieli crescute ca urmare a rambursării creditelor ipotecare, a schimbării fiscalității, ceea ce îi face să fie tentați să majoreze chiriile pentru a menține randamentul investiției.

Pentru mulți chiriași, chiria este o povară financiară, depășind uneori 30% din venitul gospodăriei, potrivit analizelor de piață imobiliară publicate de platforme de profil precum Storia.ro și Imobiliare.ro

Chiriașii se așteaptă ca nivelurile chiriilor să reflecte calitatea și facilitățile proprietății; majoritatea spun că prețurile par prea mari pentru ceea ce li se oferă.

Proprietarii se concentrează pe creșterile de prețuri din piața imobiliară și pe inflația ridicată, care pot crește așteptările cu privire la nivelul chiriei.

Chiriașii își doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere și visează să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, arată o cercetare trasmisă de Imobiliare.ro.

Vechimea imobilelor este mai puțin relevantă, cât timp prețul este bun, dar dacă ar putea să aleagă chiriașii ar prefera o locuință nouă. Tot mai puțini sunt cei care acceptă un compromis pentru a-și reduce cheltuielile, când vine vorba de semnarea unui contract de închiriere, arată rezultatele unui sondaj realizat de Imobiliare.ro.

În momentul de față se caută cumpărători în cele mai mari nouă orașe din țară – București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Constanța, Iași, Craiova, Oradea, Sibiu – pentru 31.700 de apartamente, circa 46% dintre acestea aflându-se în blocuri noi. Oferta este cu 11% mai scăzută decât în urmă cu doi ani, dar ponderea locuințelor noi în totalul celor disponibile la nivelul pieței este în creștere.

Cele mai multe apartamente de închiriat sunt disponibile în București, Cluj-Napoca, Timișoara și în Iași. Cele mai mari chirii sunt achitate, în general, de chiriașii din Capitală și din Cluj-Napoca.

“Avem un decalaj semnificativ între așteptările chiriașilor și realitatea pieței când 40% din chiriași caută locuințe setându-și un buget mai mic decât nivelul mediu al pieței, ceea ce duce inevitabil la frustrări și la un proces ineficient de căutare. În acest context, informarea corectă și transparența devin esențiale: atât chiriașii, cât și proprietarii trebuie să își ajusteze așteptările în funcție de realitatea actuală a pieței”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Prețul, un factor hotărâtor în alegerea locuinței

Chiriașii aflați, în momentul de față, în căutarea unei locuințe sunt interesați, în principal, de apartamentele cu 2 camere. Acestea au cea mai mare proporție în totalul ofertei și pot fi considerate cele mai versatile, atrăgând atât studenții veniți în marile orașe înainte de începerea noului an universitar, cât și tinerii și familiile aflate la început de drum. Garsonierele sunt aproape la fel de căutate în marile orașe, aproximativ 40% dintre cei care au participat la sondajul Imobiliare.ro arătându-și interesul față de acestea.

Prețul rămâne în continuare un factor important în alegerea locuinței de închiriat, aproape 60% dintre cei intervievați spunând că vechimea unei locuințe nu este relevantă pentru ei cât timp proprietarul solicită un preț bun. Dintre cei care și-au arătat, însă, o preferință la acest capitol, cei mai mulți au votat în favoarea locuințelor noi, care le oferă confort sporit și dotări moderne. Doar 10% dintre respondenți au declarat că ar prefera să închirieze o locuință veche. Avantajul acestora din urmă vine, de cele mai multe ori, din poziționarea lor mai bună, în zonele centrale ale marilor orașe.

Conform sondajului realizat de Imobiliare.ro, 44% dintre chiriași și-ar dori să plătească lunar mai puțin de 300 de euro proprietarului, în timp ce 34% consideră că un buget cuprins între 300-450 euro este unul acceptabil pentru închirierea unei locuințe într-un oraș mare din țară. Aproximativ 15% dintre respondenți sunt dispuși să achite sume cuprinse între 450-600 euro pentru a se muta cu chirie și doar 7% ar achita lunar peste 600 euro pentru a închiria o locuință.

Cât costă, de fapt, chiria în marile orașe?

Deși își doresc să achite lunar mai puțin de 300 euro pe chirie, nu sunt mulți cei care și reușesc să facă acest lucru. În Timișoara, Craiova și Sibiu chiria medie pentru o garsonieră este de 300 de euro, dar prețurile cresc considerabil în alte centre urbane majore din țară care sunt și importanți poli universitari.

În Iași, de exemplu, un chiriaș are nevoie de 350 euro/lună pentru a închiria o locuință similară, iar în Constanța de 365 euro/lună. Un buget chiar mai mare, de 380 euro/lună, este necesar pentru închirierea unei garsoniere în Brașov. În București și în Cluj-Napoca chiriașii plătesc cele mai mari chirii la ora actuală – 400 euro/lună, respectiv 440 euro/lună.

În cazul apartamentelor cu 2 camere, și ele extrem de căutate în rândul potențialilor chiriași, bugetul mediu necesar închirierii pornește de la 420-430 euro/lună în Sibiu și în Oradea. În Cluj-Napoca un chiriaș trebuie să se pregătească, în schimb, să achite lunar 600 euro pentru o astfel de locuință, în timp ce în București chiria medie pentru un apartament cu 2 camere ajunge la 619 euro/lună.

Cu sau fără contract de închiriere?

Tot mai mulți români înțeleg importanța semnării unui contract de închiriere cu proprietarul. Circa 54% dintre cei care au luat parte la sondajul Imobiliare.ro au declarat că nu intenționează să închirieze o locuință fără să semneze un astfel de document care îi poate proteja pe termen lung de potențiale abuzuri venite din partea proprietarului, precum majorarea chiriei peste noapte, evacuarea din locuință fără o notificare prealabilă realizată cu o durată de timp rezonabilă în avans sau refuzul înapoierii garanției.

Există, însă, în continuare persoane care lasă la latitudinea proprietarului semnarea unui contract de închiriere (35%), dar și chiriași dispuși să renunțe la contract (8%), dacă astfel ajung să achite o sumă mai mică de bani la finalul lunii. Doar 3% dintre cei intervievați spun că nu își doresc să aibă un contract de închiriere pentru viitoarea lor locuință.