Piața imobiliară revine pe creștere: prima majorare a tranzacțiilor la nivel național după opt luni de scăderi | Analiză Storia pe baza datelor oficiale ANCPI și INS

Piața imobiliară revine pe creștere: prima majorare a tranzacțiilor la nivel național după opt luni de scăderi | Sursa foto - storia

Piața imobiliară din București a înregistrat în luna mai o creștere cu aproape 16% a numărului de tranzacții cu unități individuale, în timp ce la nivel național tranzacțiile au înregistrat o tendință de creștere (+0,1%) după opt luni consecutive de scăderi.

Piața imobiliară din România a oferit și în luna mai o serie de semne încurajatoare din perspectiva numărului de tranzacții cu unități individuale.

Astfel, în București s-au înregistrat peste 3.900 de tranzacții cu unități individuale, cu 15,9% mai multe comparativ cu luna mai a anului trecut. Este a doua lună consecutivă de creștere în Capitală, după cea cu 2,2% raportată în luna aprilie.

De asemenea, la nivel național au fost raportate în luna mai aproape 12.400 de tranzacții, în creștere cu 0,1% comparativ cu luna similară a anului trecut.

„Analiza datelor oficiale publicate de ANCPI și INS arată că luna mai marchează o ușoară creștere a numărului de tranzacții la nivel național, după opt luni consecutive de scăderi. Seria de declin a început în august 2025, pe fondul modificărilor fiscale care au influențat piața rezidențială, iar datele din prezent arată că Bucureștiul se remarcă printr-o dinamică mai bună decât restul pieței. Vedem astfel semnale că interesul cumpărătorilor rămâne activ, chiar dacă piața continuă să fie influențată de factori fiscali și financiari”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Dintre marile județe ale României din perspectiva dezvoltării pieței imobiliare, singurul care a înregistrat creștere este Timiș. De altfel, în județul din vestul țării s-au înregistrat peste 1.100 de tranzacții, cu 41% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Între timp, numărul de tranzacții a scăzut în Ilfov (-2,4%), Constanța (-5,2%), Cluj (-6,2%), Brașov (-12,8%) și, mai ales, în Iași (-22,7%).

Dintre județele de nivel mediu, merită remarcată din nou evoluția din Sibiu. După creșterea numărului de tranzacții cu 45% în luna aprilie, luna mai a adus o nouă creștere consistentă, cu aproape 27%, ocazie cu care județul din centrul țării a intrat în top 10 după numărul de tranzacții cu unități individuale.

Cele mai recente trei luni: stagnare în București

Pentru cele mai recente trei luni pentru care există informații, și anume perioada martie – mai 2026, numărul de tranzacții a scăzut cu 6,5%, la aproximativ 36.900.

În acest caz, Capitala iese în evidență printr-o stagnare a numărului de tranzacții la aproximativ 11.200, ceea ce înseamnă că scăderea din martie a fost anulată de creșterile din aprilie și mai.

De asemenea, trei dintre marile județe au înregistrat scăderi mai mici decât media națională: Timiș (-2,5%), Brașov (-5%) și Ilfov (-5,1%). În schimb, scăderi mai mari decât media națională s-au înregistrat în Cluj (-6,8%), Iași (-15,3%) și Constanța (-17,1%).

Pe de altă parte, pentru acest interval de timp, Sibiu a raportat o creștere a numărului de tranzacții cu 24%, pe baza evoluțiilor bune din ultimele două luni.

Primele cinci luni ale anului: scădere cu 12%

În primele cinci luni ale anului, pe piața imobiliară s-au înregistrat peste 61.700 de tranzacții cu unități individuale, ceea ce reprezintă o scădere cu aproape 12% comparativ cu primele cinci luni ale anului trecut.

Conform așteptărilor, atât Bucureștiul, cât și toate județele mari ale țării au raportat scăderi pentru acest interval. Tranzacțiile au scăzut cu aproximativ 7% în Capitală și în județul Ilfov, în timp ce în Timiș scăderea a fost de 7,8%, iar în Brașov de 8,4%.

În Iași, tranzacțiile au scăzut în același ritm cu media națională (-12%), în timp ce scăderi mai mari decât media națională s-au înregistrat în Cluj (-17%) și, mai ales, în Constanța (-32%).

Piața ipotecilor active continuă scăderea

În ciuda stabilizării numărului de tranzacții la nivel național, segmentul ipotecilor active a continuat să înregistreze scăderi. Astfel, la nivelul lunii mai, ANCPI a raportat peste 6.700 de ipoteci active la nivel național, cu 9,3% mai puține comparativ cu mai 2025.

Pe de altă parte, datele defalcate pe județe indică o creștere a numărului de ipoteci active în Constanța (+6,1%) și o creștere foarte mică pe piața din Timiș (+0,7%), concomitent cu o scădere cu 4,2% pentru piața din București.

Între timp, celelalte mari județe imobiliare ale țării au înregistrat scăderi cu 14% a numărului de ipoteci active, mai mari decât media pieței: Ilfov, Iași și Cluj.

Pentru cele mai recente trei luni pentru care există date, ANCPI a raportat aproape 20.800 de ipoteci active, în scădere cu 11% comparativ cu perioada martie – mai 2025. În acest caz, singurul județ în creștere este Constanța (+2,4%), în timp ce numărul ipotecilor active a scăzut în București cu 7,1%, într-un ritm mai lent comparativ cu media națională. Scăderi mai mari s-au înregistrat în Timiș (-12%), Iași (-14%), Brașov (-18%) și Ilfov (-19%).

În primele cinci luni ale anului, datele indică aproape 31.300 de ipoteci active, în scădere cu 16% comparativ cu primele cinci luni ale anului trecut. În acest caz, București a înregistrat o scădere procentuală similară cu cea națională, în timp ce evoluții mai bune au avut loc în Iași (-2%) și Sibiu (-8,4%). În schimb, piețe precum Ilfov și Brașov (ambele -18%), Cluj (-24%) și Timiș (-25%) au scăzut mai mult decât media națională.

Este important de menționat că numărul de ipoteci active pe care îl raportează ANCPI în fiecare lună include și creditele ipotecare de refinanțare. ANCPI nu oferă o statistică separată pentru acestea din urmă, însă uzual numeroase persoane aleg să-și refinanțeze creditele ipotecare pentru a beneficia de o perioadă de 3-5 ani de dobândă fixă.

Cel mai recent, Banca Națională a României (BNR) a decis în ședința din 15 mai să mențină dobânda de politică monetară la 6,5%, valoare care nu a mai fost modificată din august 2024, iar următoarea ședință este programată la sfârșitul lunii iulie.

Anterior, economiștii se așteptau la o scădere a dobânzii de politică monetară în toamna anului 2026, însă inflația care se menține în preajma pragului de 10% și incertitudinile de pe scena politică îi determină acum să fie circumspecți că acest lucru se va mai întâmpla.

În ultimele luni, indicele ROBOR la 3 luni a înregistrat scăderi nesemnificative. În prezent, valoarea acestuia este de 5,84%, comparativ cu valoarea de 5,86% raportată în prima parte a lunii mai. Acest indice este utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele ipotecare acordate înainte de 1 mai 2019.

Între timp, indicele IRCC, utilizat pentru creditele acordate după 1 mai 2019, a scăzut de la 5,68% la 5,58% și va avea această valoare până în 30 iunie 2026. De asemenea, datele BNR indică o nouă scădere ușoară a indicelui IRCC, la 5,56%, începând din 1 iulie 2026. Aceasta va deveni astfel a treia scădere consecutivă a indicelui IRCC, după ce în ultimul trimestru al anului trecut ajunsese la valoarea record de 6,06%.

Suprafața locuințelor autorizate în mediul urban a crescut cu 76% în aprilie

Pe segmentul autorizațiilor de construire, tendința de creștere a suprafeței autorizate pentru locuințele din mediul urban concomitent cu scăderea numărului de autorizații a continuat și în luna aprilie, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Statistică. În practică, această evoluție simbolizează că, deși există mai puține proiecte noi autorizate, acestea sunt de dimensiuni mai mari din perspectiva numărului de locuințe integrate.

Astfel, în luna aprilie, în mediul urban au fost autorizate aproximativ 850 de proiecte rezidențiale (-8,9%) cu o suprafață totală de 547.000 de metri pătrați (+76%). În schimb, mediul rural a raportat aproape 2.000 de autorizații (-10%) cu o suprafață totală de aproape 304.000 de metri pătrați (-12%). În ansamblu, la nivel național, datele cumulate indică peste 2.800 de autorizații (-9,8%) cu o suprafață totală de 854.000 de metri pătrați (+29%).

Pentru cele mai recente trei luni pentru care există date (februarie – aprilie 2026), autoritățile locale au autorizat 2.500 de proiecte în mediul urban (-8%) cu o suprafață totală de 1,3 milioane de metri pătrați (+37%). În schimb, mediul rural a raportat aproximativ 5.800 de autorizații (-5%) cu o suprafață totală de 924.000 de metri pătrați (-9,8%). Astfel, la nivelul național, au fost autorizate 8.300 de proiecte imobiliare (-6%) cu o suprafață totală de 2,22 milioane de metri pătrați (+13%).

În total, în primele patru luni ale anului, datele INS indică faptul că au fost emise aproape 3.000 de autorizații în mediul urban (-10%) cu o suprafață totală de 1,61 milioane de metri pătrați (+37%), în timp ce în mediul rural au fost emise 7.100 de autorizații (-4,6%) cu o suprafață totală de 1,14 milioane de metri pătrați (-9,9%). Astfel, la nivel național, au fost emise în total aproape 10.100 de autorizații (-6,3%) cu o suprafață totală de 2,75 milioane de metri pătrați (+13%).

Pe baza autorizațiilor de construire emise la nivel național în primele patru luni ale anului, în România se vor construi aproximativ 25.600 de locuințe, în creștere cu 18% comparativ cu locuințele autorizate în primele patru luni ale anului trecut.

Dintre acestea, peste 5.300 de locuințe au fost autorizate în București, de aproape 4 ori mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar o creștere semnificativă cu 58% se înregistrează și în județul Ilfov, la aproape 4.200 de locuințe.

Dintre județele majore se mai remarcă și creșterea numărului de locuințe autorizate în Brașov la peste 1.100 (+61%), în timp ce Timiș a raportat o creștere cu aproape 27%, la 2.000 de locuințe. În schimb, în Constanța, numărul de locuințe autorizate a scăzut cu 32%, până la 1.413 autorizații.

Potrivit datelor raportate de Banca Națională a României (BNR), moneda euro, folosită ca reper în aproape orice tranzacție imobiliară, a avut în luna mai 2026 o valoare medie de 5,2313 lei, în creștere cu 2,62% comparativ cu valoarea medie de 5,0978 lei din aprilie 2026 și cu 3,2% comparativ cu valoarea medie de 5,0690 lei din mai 2025.

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Despre Storia

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Articol susținut de Storia