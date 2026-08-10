Pilonul II de pensii a atins o nouă bornă istorică. Cum poți afla unde ai cont și câți bani ai adunat

Pentru prima dată în istoria Pilonului 2, câştigul net obţinut de fondurile de pensii private obligatorii a depăşit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la 108,6 miliarde de lei (20,7 miliarde EUR) la sfârşitul lunii iulie 2026, potrivit calculelor APAPR publicate astăzi pe site-ul www.pilonul2.ro, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Activele nete administrate de fondurile de pensii private în numele celor 8,5 milioane de participanţi au urcat la 246,7 miliarde de lei (47 miliarde EUR). Totodată, fondurile au efectuat până în prezent plăţi totale de 7,9 miliarde de lei (1,5 miliarde EUR) către peste 350.000 de participanţi şi beneficiari.

8,5 milioane de români înscriși

La fondurile de pensii private obligatorii sunt înscrişi 8,5 milioane de români, adică majoritatea populaţiei active a ţării. Dintre aceştia, peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuţiei de asigurări sociale CAS de 25%.

Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare, precum şi principala sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici, potrivit comunicatului.

Majoritatea banilor, investiți în România

Aproximativ 95% din activele fondurilor de pensii private sunt investite în România. Circa două treimi din active sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert sunt investite în companii listate la Bursa de Valori Bucureşti.

„Depăşirea pragului de 100 de miliarde de lei câştig net obţinut pentru participanţi este cea mai clară dovadă că Pilonul 2 îşi îndeplineşte misiunea pentru care a fost creat: transformarea contribuţiilor lunare ale românilor în economii solide pentru viitor. Totodată, faptul că peste 350.000 de persoane au beneficiat deja de plăţi din fondurile de pensii private demonstrează că acest sistem produce rezultate concrete şi măsurabile şi după perioada de acumulare. După mai bine de 18 ani de funcţionare, Pilonul 2 este nu doar un mecanism de economisire pentru pensie, ci şi un pilon de stabilitate economică şi financiară pentru România”, afirmă Cristian Pascu, preşedintele APAPR.

Cum poți afla unde ai cont și câți bani ai strâns

Pe portalul pilonul2.ro oricine poate afla în câteva secunde la ce fond de pensii private contribuie şi îşi poate deschide un cont online pe site-ul administratorului pentru a consulta suma acumulată, istoricul contribuţiilor şi alte informaţii relevante despre propriul cont de pensie privată.