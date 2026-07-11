Pilotul Adrian Rus a murit în urma unui accident grav într-o competiție internațională de motociclism

Adrian Rus-Sinner, pilot și vlogger, s-a stins din viață, sâmbătă, în urma unui accident în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno, din Cehia, conform anunțului făcut de Federația Română de Motociclism.

„Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi”, a anunțat federația, într-un comunicat sâmbătă seară.

În accident au murit doi piloți.

„Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner. Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competițional rămas din acest weekend”, conform comunicatului.

Federația a transmis condoleanțe familiilor îndoliate.

„Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi”, a mai declarat Federația Română de Motociclism.