Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, prelungită până la finalul anului / Ce alimente sunt vizate

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prelungește plafonarea pentru alimentele de bază. Guvernul stabilise ca plafonarea să rămână în vigoare până la 30 iunie 2026, iar noua lege o va prelungi până la 31 decembrie 2026.

Pentru a intra în vigoare, proiectul mai trebuie să fie promulgat de președintele Nicușor Dan. Pentru proiectul inițiat de ministerul Agriculturii, 292 de deputați au votat „pentru”, unul „împotrivă” și o abținere.

Practic, legea prelungește aplicarea măsurii de limitare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază. Adaosul comercial nu poate depăși 20%.

Lista alimentele vizate

Măsura vizează următoarele categorii de produse alimentare de bază:

pâine albă simplă,

lapte de consum 1 litru cu 1,5% grăsime,

brânză telemea de vacă,

iaurt simplu,

făină albă de grâu,

mălai,

ouă,

ulei,

carne proaspătă de pui,

carne proaspătă de porc.

Pe listă apar și legumele proaspete vrac, precum cartofi, roșii, ceapă, castraveți, morcovi și ardei, dar și fructe vrac: mere, pere, prune și struguri.

Tot cu preț plafonat rămân și zahărul alb, smântâna, untul și magiunul.

„Prin această măsură nu se fixează prețul final, prețul final rămâne rezultatul interacțiunii dintre costul real și adaosul permis. Comercianții și producătorii păstrează libertatea de a vinde sub plafon sau de a aplica promoții. Nu există obligații privind volumele puse la vânzare”, potrivit expunerii de motive a proiectului.

Prima dată, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost introdusă în 2023, în timpul Guvernului Ciolacu.