Planul lui Andrei pentru viitorul Mariei: Mai mult decât o pușculiță, o promisiune pentru mâine

Andrei, un programator de 35 de ani din București, se uită la fiica sa de 4 ani, Maria, în timp ce aceasta construiește un castel din cuburi colorate. Fiecare cub adăugat este o nouă idee, un nou vis. Andrei zâmbește, dar în spatele zâmbetului se ascunde o întrebare pe care și-o pun mulți părinți din generația sa: „În lumea de mâine, ce unelte reale îi pot oferi pentru a-și construi nu doar castele din cuburi, ci propriul viitor?”

El vede cum prețurile cresc, cum meseriile se reinventează și cum simpla economisire în bancă pare că pierde teren în fața inflației. Pentru visurile Mariei – fie că va dori să studieze arta la Paris, să lanseze un start-up tech sau să devină medic – Andrei știe că va avea nevoie de o bază solidă. Un start pe care el trebuie să înceapă să-l construiască de astăzi.

Căutarea soluției potrivite

Ca mulți alți părinți, primul impuls al lui Andrei a fost să deschidă un cont de economii. Dar a realizat rapid că are nevoie de mai mult. Avea nevoie de o soluție care nu doar să adune bani, ci să garanteze că planul va continua indiferent de obstacolele pe care viața i le-ar putea scoate în cale.

În căutarea sa, a descoperit Asigurarea de Viață cu Economisire pentru Copii Groupama. Ceea ce l-a atras nu a fost doar ideea de a economisi, ci abordarea sa complexă, gândită ca un parteneriat pe termen lung pentru viitorul Mariei.

O fundație sigură, indiferent de vremuri

Analizând produsul, Andrei a înțeles diferența fundamentală. Nu era o simplă „pușculiță”. Era un plan strategic. A ales varianta Premium, care i-a oferit exact liniștea pe care o căuta. Cu o singură primă, atât Maria, cât și el, în calitate de părinte, erau acoperiți împotriva riscurilor asigurate.

Cel mai puternic argument pentru el a fost beneficiul oferit de asigurare, acela de preluare până la finalul contractului a plății primelor de asigurare de către Groupama, în situația în care el nu-i mai poate fi alături Mariei. Pentru Andrei, aceasta a fost revelația: planul pentru Maria nu depindea exclusiv de el. Castelul ei financiar va fi construit până la capăt, orice s-ar întâmpla.

Un plan adaptat realității

In plus, Andrei a fost convins de flexibilitatea planului:

A putut stabili o sumă de plată lunară confortabilă pentru bugetul avut.

A ales durata contractului de 15 ani, astfel încât Maria să beneficieze de suma acumulată la majorat.

Fiind un contract în lei, acesta poate să beneficieze, la alegere, pe perioada contractuală și de protecție împotriva inflației, asigurându-se că banii strânși își vor păstra puterea de cumpărare, conform condițiilor contractuale

O investiție în certitudine

Pentru Andrei, decizia a devenit clară. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii nu era o cheltuială, ci cea mai importantă investiție în viitorul fiicei sale. Nu era doar despre bani, ci despre a-i oferi Mariei libertatea de a alege, siguranța de a visa și certitudinea că, atunci când va fi pregătită să-și construiască propriile castele, va avea la dispoziție o fundație solidă.

Într-o lume a incertitudinilor, părinții ca Andrei nu caută promisiuni, ci garanții. Ei construiesc astăzi, cu responsabilitate și viziune, startul solid de care vor beneficia copiii lor mâine.

Descoperă aici cum poți crea un plan personalizat pentru viitorul copilului tău.

Articol susținut de Groupama