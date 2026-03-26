Platforma online Reddit anunță măsuri pentru combaterea boților

Reddit, platforma online organizată în comunități tematice, a anunțat un plan de luptă împotriva boților și va cere posesorilor unor conturi ce par suspecte să demonstreze că acestea sunt gestionate de persoane reale.

CEO-ul Reddit, Steve Huffman, a anunțat cel mai nou plan al companiei de a combate boții, iar una dintre măsuri se referă la faptul că pentru unele conturi se vor cere dovezi cum că în spatele lor sunt persoane reale și nu „roboți” online, scrie publicația Engadget.

Huffman a explicat faptul că, în cazuri „rare”, conturile care par „suspecte” vor fi invitate să treacă prin verificări suplimentare de tip „face ID” și parolă. Sunt luate în calcul pentru viitor și metode mai sofisticate de verificare.

Reddit încearcă să mențină însă un echilibru complicat în chestiunea verificării. Șeful companiei explică faptul că vrea pentru unele conturi să confirme faptul că utilizatorul este o persoană, dar NU să verifice identitatea reală, ceea ce ar „eroda” anonimatul pentru care platforma este cunoscută.

Ca parte a noii politici, Reddit va adăuga și o „etichetă” pentru boții „buni” existenți pe platformă și va face mai ușoară raportarea boților „răi”. Pe Reddit, boții „buni” furnizează informații utile și contribuie la moderare, în timp ce boții „răi” sunt cei care postează spam și încearcă să influențeze opiniile user-ilor, uneori prin tehnici de propagandă.

Reddit are peste 500 de milioane de conturi, iar numărul mediu de useri care intră zilnic este de 121 milioane, conform datelor demandsage.com.