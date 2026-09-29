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Economie

„Podul din spate e rupt. Nu există cale decât înainte!” , spune ministrul Finanțelor. Avertismentul lui privind aderarea la Euro până în 2035

Dan Popa
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Într-un discurs susținut la BNR, fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat un apel direct către întreaga clasă politică și mediul economic pentru asumarea cu curaj a consolidării fiscale. Oficialul a atras atenția că România se află „la mijlocul drumului” și că pauzele sau ezitările în reducerea deficitului bugetar pot fi fatale pentru stabilitatea țării.