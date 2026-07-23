Polonezii de la Polpharma cumpără Biofarm într-o tranzacție de 257 milioane de euro

Biofarm, unul dintre liderii pieței farmaceutice din România, cu o activitate neîntreruptă din 1921, s-a alăturat Grupului Polpharma.

Evaluată la aproximativ 1,1 miliarde PLN [257 milioane EUR], tranzacția reflectă angajamentul pe termen lung al Grupului Polpharma față de piața românească și aplicarea strategiei sale de construire a unei platforme farmaceutice puternice și integrate la nivel european, arată comunicatul care însoțește tranzacția.

În urma finalizării tranzacției, Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma, și Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală și de Est în cadrul Grupului Polpharma, se vor alătura Consiliului de Administrație al Biofarm.

Noi oportunități de creștere, susținute de o prezență locală puternică

Pentru Grupul Polpharma, integrarea Biofarm marchează începutul unui proces pe termen lung, menit să susțină dezvoltarea continuă a companiei, asigurând, în același timp, continuitatea activității, stabilitatea relațiilor cu partenerii și păstrarea identității locale a organizației. În calitate de companie cu capital privat, Polpharma are la bază o cultură organizațională construită în jurul spiritului antreprenorial, agilității, responsabilității și colaborării.

Biofarm produce peste 100 de produse și acoperă peste 60 de arii terapeutice, iar site-ul companiei le grupează în categorii precum cardiovascular, digestiv & metabolic, genito-urinar, oftalmologic, endocrin, sistem nervos, osteo-muscular, respirator & ORL, multivitamine și dermatologic.

Printre cele mai cunoscute branduri și produse Biofarm se numără Colebil, Triferment, Anghirol, Cavit, Devaricid, Sennalax, Nervocalmin, Extravalerianic, Protecardin, Carbocit, Difebiom, Bioflu, Septosol, Carmol și Hepatoprotect.

„România este o piață strategică pentru dezvoltarea Grupului Polpharma și o țară cu o importanță semnificativă pentru viitorul Europei Centrale și de Est. Biofarm aduce în Grupul nostru o poziție solidă pe piață și o echipă remarcabilă, care a construit succesul companiei de-a lungul multor ani. Ambiția noastră este să susținem dezvoltarea în continuare a Biofarm, îmbinând punctele sale forte la nivel local cu experiența și capacitățile unei organizații farmaceutice internaționale. Ne dorim să acționăm cu spirit antreprenorial, în mod responsabil și în strânsă colaborare cu echipele, având întotdeauna în vedere ceea ce contează cel mai mult: pacienții și nevoile lor”, declară Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma.

Grupul subliniază că activitatea Biofarm va continua fără întreruperi, iar procesul de integrare se va desfășura cu respectarea deplină a valorilor, expertizei și relațiilor construite de companie de-a lungul anilor. Biofarm consolidează Grupul Polpharma prin portofoliul său extins de produse, capacitățile solide de producție și experiența de peste un secol pe piața românească. Cu o activitate neîntreruptă din 1921, compania deține două unități de producție, exportă pe piețe din Europa și Asia și oferă un portofoliu de peste 200 de produse din numeroase arii terapeutice.

„Biofarm este de mult timp un partener de încredere pentru pacienții, farmaciștii și profesioniștii din domeniul medical din România. Obiectivul nostru este să valorificăm oportunitățile oferite de apartenența la Grupul Polpharma, păstrând, în același timp, calitatea, relațiile și modul de a face afaceri prin care compania și-a câștigat încrederea de-a lungul anilor”, declară Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală și de Est în cadrul Grupului Polpharma.

„Alăturarea la Grupul Polpharma reprezintă oportunitatea pe care o așteptam la Biofarm. Beneficiem acum de susținerea unui lider farmaceutic regional și de anvergura, resursele și experiența acumulată de acesta de-a lungul anilor. Acest lucru ne va permite să accelerăm investițiile în inovare și să ne extindem cu mai multă încredere pe noi piețe. Este un pas firesc în continuarea ambițiilor pe care ni le-am construit de-a lungul anilor ca societate independentă”, declară Cătălin Vicol, Director General al Biofarm S.A.

O viziune comună asupra dezvoltării

Unul dintre elementele-cheie ale procesului de integrare va fi colaborarea strânsă dintre echipe, precum și schimbul de cunoștințe și experiență între companiile Grupului. Polpharma consideră că angajații Biofarm reprezintă un pilon al dezvoltării viitoare a organizației și un factor important pentru consolidarea potențialului întregului Grup. Procesul de integrare urmărește valorificarea capacităților dezvoltate în diferitele entități ale organizației, facilitarea schimbului de cunoștințe și expertiză și crearea unor noi oportunități de colaborare în cadrul rețelei internaționale a Grupului Polpharma. Totodată, integrarea poate sprijini extinderea produselor Biofarm pe noi piețe și consolidarea prezenței în România a produselor existente din portofoliul Polpharma.

Despre Polpharma

Polpharma este liderul pieței farmaceutice din Polonia și unul dintre principalii producători farmaceutici din Europa Centrală și de Est. Înființată în anul 1935, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. a evoluat într-o platformă farmaceutică multiregională, implicată în dezvoltarea, producția și comercializarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, a produselor fără prescripție medicală, a substanțelor farmaceutice active și a soluțiilor inovatoare destinate pacienților și partenerilor de afaceri din întreaga lume. Aproximativ 400 de milioane de cutii de medicamente sunt distribuite anual din unitățile de producție ale companiei. Misiunea Polpharma este „Îi ajutăm pe oameni să ducă o viață sănătoasă într-o lume sănătoasă”. Compania investește permanent în dezvoltarea produselor și tehnologiilor, colaborează cu oameni de știință și sprijină progresul comunităților științifice prin activitățile Fundației Științifice Polpharma. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile unui business responsabil, acordând o atenție deosebită aspectelor sociale și de mediu și menținând, în același timp, cele mai înalte standarde etice.