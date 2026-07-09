Polonia intră în top 10 mondial al rezervelor de aur, depășind Turcia și Olanda

Aurul se afla deja într-o creștere puternică în 2025, când a stabilit în mod repetat noi recorduri, iar prețul său a crescut în cele din urmă cu 64% pe parcursul anului – cea mai mare creștere anuală din 1979.

Impulsul a continuat la începutul anului 2026, când aurul a urcat peste 5.100 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice, a așteptărilor unei politici monetare americane mai relaxate și a achizițiilor puternice din partea băncilor centrale, arată analiștii Best Brokers.

Băncile centrale au fost deosebit de active în 2025: mai multe țări, inclusiv Polonia, Kazahstan, Brazilia și China, și-au extins rezervele de aur ca parte a unor strategii de consolidare a stabilității financiare. În timp ce unele națiuni și-au mărit rezervele pentru a se proteja împotriva tensiunilor geopolitice și a volatilității valutare, altele, precum Singapore și Uzbekistan, și-au redus deținerile pentru a reechilibra portofoliile și a gestiona lichiditatea. Aceste mișcări evidențiază rolul aurului ca o componentă extrem de apreciată a rezervelor naționale.

Începând cu iulie 2026, aurul a rămas un punct central al piețelor financiare globale, chiar dacă prețurile au oscilat ca răspuns la schimbările așteptărilor politicii monetare și la puterea dolarului. Având în vedere acest lucru, echipa BestBrokers a realizat o analiză cuprinzătoare a cererii de aur din partea băncilor centrale pe parcursul anului 2025 și în primele luni ale anului 2026.

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Pe baza celor mai recente date ale Consiliului Mondial al Aurului, am identificat care țări și-au extins cel mai semnificativ deținerile oficiale de aur și care le-au redus, oferind o imagine detaliată a modului în care strategiile privind rezervele suverane au evoluat odată cu evoluțiile macroeconomice și de piață mai ample.

Țările care își extind rezervele de aur

În 2025, mai multe țări au continuat să își consolideze rezervele de aur, Polonia fiind în frunte, adăugând 102 tone, o creștere de 14% față de cele 89,5 tone achiziționate în anul precedent.

Abordarea Băncii Naționale a Poloniei rămâne ghidată de incertitudinea geopolitică persistentă, în special de consecințele durabile ale războiului Rusiei din Ucraina, care a menținut considerațiile de securitate primordiale. Prețurile record ale aurului nu au contribuit prea mult la temperarea acumulării, după cum o demonstrează cele 34,9 tone achiziționate în ultimul trimestru, după o scurtă perioadă de stagnare relativă.

În iulie 2026, deținerile Poloniei se ridicau la 613,853 tone, reprezentând aproximativ 30,10% din rezervele sale totale și asigurând poziția țării ca al 10-lea cel mai mare deținător oficial de aur din lume.

Kazahstanul, Brazilia și China și-au extins, de asemenea, rezervele de aur anul trecut. Kazahstanul a adăugat 57 de tone, o inversare notabilă după vânzările nete de 10,2 tone în 2024, semnalând un angajament strategic reînnoit față de aur ca activ de rezervă esențial.

Brazilia a rămas în mare parte inactivă în cea mai mare parte a anului, dar a reintrat puternic pe piață cu achiziții substanțiale în septembrie, octombrie și noiembrie, în valoare totală de 42,8 tone.

Între timp, China și-a continuat acumularea metodică, adăugând 26,8 tone pe lângă cele 44,2 tone achiziționate în 2024, aducând deținerile sale oficiale la peste 2.307 tone și consolidându-și poziția de al șaselea cel mai mare deținător de aur din lume.

După o creștere substanțială de 77,4 tone în 2024, Turcia a continuat să-și consolideze rezervele, adăugând 25,8 tone. Ritmul, însă, s-a moderat în comparație cu acumularea mai agresivă din 2022 (147,6 tone) și urmează unei reduceri modeste în 2023 (-1,6 tone). Dincolo de jucătorii majori, alți cumpărători notabili în 2025 au inclus Republica Cehă, Irakul, Republica Kârgâzstan, Cambodgia și Uzbekistanul, fiecare adăugând aproximativ 8 tone sau mai mult și asigurându-și un loc printre primii zece cumpărători de aur ai anului.

Bulgaria a reintrat pe piață pentru prima dată în ultimii ani, achiziționând 2,05 tone înainte de adoptarea monedei euro în 2026. Achiziția a fost legată de pregătirile țării pentru aderarea la zona euro, care impune Băncii Naționale a Bulgariei să transfere o parte din activele sale de rezervă, inclusiv aur și valută străină, către Banca Centrală Europeană.

Țările în care rezervele de aur au scăzut

Într-o tendință neașteptată, mai multe bănci centrale și-au redus rezervele de aur în 2025, Singapore fiind în frunte. Datele indică faptul că mai multe țări au optat pentru vânzarea unor porțiuni din deținerile lor, probabil ca răspuns la presiunile economice, la reechilibrarea portofoliului sau pentru a menține lichiditatea pe piețele volatile. Un alt factor care a determinat aceste vânzări a fost creșterea istorică puternică a aurului: după ce prețurile au crescut brusc în 2025, unele bănci centrale au profitat de evaluările ridicate pentru a realiza câștiguri, ajustându-și strategiile de rezerve, menținând în același timp expunerea la metalul prețios.

Singapore și-a redus constant rezervele de aur pe tot parcursul anului 2025 , începând din martie cu o vânzare de 4,85 tone și aducând totalul vânzărilor pentru anul respectiv la 26,5 tone. Aceasta marchează o inversare clară față de strategia sa anterioară de acumulare: după decenii de relativă inactivitate, țara a achiziționat 26,3 tone în 2021 și 76,3 tone în 2023, înainte de a iniția vânzări modeste de 10,1 tone în 2024. Reducerile din 2025 reflectă o ajustare deliberată a portofoliului, probabil menită să profite de prețurile ridicate ale aurului, menținând în același timp o componență echilibrată a rezervelor.

În ciuda acestor vânzări oficiale, orașul-stat a devenit un centru major pentru depozitarea privată a aurului, atrăgând persoanele ultra-bogate care caută o jurisdicție sigură în contextul incertitudinii economice și geopolitice globale. Facilități precum The Reserve au înregistrat o cerere în creștere, comenzile de depozitare fizică a aurului și argintului crescând brusc la începutul anului 2025, reflectând reputația Singapore-ului ca „Geneva Estului” și o destinație preferată pentru investitorii care caută depozitare sigură, nebancară.

Rusia și-a redus rezervele de aur cu 6,22 tone în 2025 , punând capăt unei lungi perioade de acumulare care a înregistrat 17 ani consecutivi de achiziții până în 2023, urmate de doi ani de rezerve stabile. În urma unui declin net de aproximativ 28 de tone până în prezent în 2026, stocul oficial de aur al țării se ridică acum la 2.292,31 tone, reprezentând 44,40% din rezervele sale totale și asigurându-i poziția de al cincilea cel mai mare deținător oficial de aur din lume.

Germania deține una dintre cele mai mari rezerve de aur din lume, a doua după Statele Unite. În 2025, a redus această cantitate cu 1,28 tone, aducând totalul rezervelor sale la 3.350,25 tone. Țara își extrage constant aur din rezervele sale de aur timp de decenii; datele WGC arată că Germania și-a redus rezervele în fiecare an din cel puțin 2002 (cele mai recente date disponibile), adesea prin exporturi regulate către Regatul Unit. Vânzarea din 2024 de 1,1 tone a fost cea mai mică reducere anuală înregistrată vreodată.

Alte țări care și-au redus rezervele de aur în 2025 includ Iordania, Mexic și Insulele Solomon , deși vânzările lor nete au rămas modeste, fiecare sub o tonă. După patru ani consecutivi de acumulare, Iordania și-a redus deținerile cu 800 de kilograme. Mexicul a vândut 100 de kilograme în aprilie, în timp ce Insulele Solomon au cumpărat și vândut aur pe tot parcursul anului, încheind în cele din urmă anul 2025 cu o reducere netă de 100 de kilograme.

Cine nu deține aur?

Deși este una dintre cele mai importante națiuni miniere de aur din lume, Canada se numără printre puținele țări care nu dețin aur în rezervele lor oficiale. Banca Canadei și-a vândut integral lingourile de aur în ultimele două decenii și raportează astăzi 0 tone de aur ca parte a rezervelor sale internaționale. Această decizie reflectă o opinie politică de lungă durată, conform căreia titlurile de trezorerie ale SUA și alte active cu lichiditate ridicată sunt mai potrivite pentru gestionarea rezervelor decât aurul, lucru pe care fostul viceguvernator Timothy Lane l-a descris cândva ca nefiind încadrabil în „cadrul de corelare a activelor” al Canadei .

Norvegia este un alt exemplu notabil. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, banca sa centrală a evacuat aproximativ 50 de tone de aur către Regatul Unit și Statele Unite pentru a sprijini guvernul în exil. După război, părți din tezaur au fost returnate, dar în 2004, Norges Bank a anunțat vânzarea aproape tuturor lingourilor rămase, păstrând doar șapte bare și câteva monede în scopuri istorice și expoziționale. Astăzi, Norvegia raportează oficial 0 tone de aur în rezervele sale.

Aceste cazuri contrastează puternic cu majoritatea celorlalte economii avansate, unde aurul continuă să reprezinte o pondere semnificativă din rezervele băncilor centrale. Ele evidențiază faptul că nu toate economiile majore consideră metalul prețios esențial pentru strategia de rezerve, chiar și țările cu industrii miniere mari, precum Canada, sau cu stocuri istorice, precum Norvegia.

Băncile centrale cu cele mai mari rezerve de aur în 2026

Aurul a cunoscut unul dintre cei mai volatili ani din istorie. Povestea anului 2026 poate fi împărțită în trei faze: o creștere istorică în ianuarie, o corecție amplă din februarie până în mai și o tentativă de stabilizare în iunie. Iulie a marcat un nou test pentru aur, deoarece piața a trecut de la corecție și consolidare la o fază de incertitudine reînnoită, investitorii analizând așteptările schimbătoare privind cursurile, mișcările valutare și riscurile geopolitice.

Aurul a atins un nivel record de aproximativ 5.590 de dolari pe uncie la sfârșitul lunii ianuarie, cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. În acel moment, poziționarea investitorilor devenise extrem de aglomerată, pregătind terenul pentru o inversare a prețurilor.

Aspectul surprinzător al anului 2026 nu este că aurul a crescut, ci că a scăzut în ciuda mai multor evoluții care în mod normal ar stimula cererea de valori refugiu, inclusiv tensiunile geopolitice și incertitudinea sporită pe piețele globale. În schimb, îngrijorările legate de inflația persistentă, ratele dobânzilor mai mari pe termen lung și un dolar american mai puternic s-au dovedit a fi factori mai influenți ai mișcărilor prețurilor.

Iulie a marcat o perioadă de tranziție pentru aur, prețurile încercând să se stabilizeze după una dintre cele mai abrupte corecții din 2026. Deși incertitudinea geopolitică a continuat să ofere o plasă de siguranță pentru aur, randamentele mai mari și puterea dolarului au rămas obstacole cheie în calea unei redresări susținute.

Importanța aurului, desigur, se extinde dincolo de investitorii privați, servind ca un activ de rezervă cheie deținut de băncile centrale pentru a diversifica deținerile, a sprijini stabilitatea financiară și a consolida încrederea în monedele naționale.

Națiunea care deține cea mai mare rezervă oficială de aur rămâne Statele Unite, cu 8.133,46 tone, reprezentând 83,10% din totalul rezervelor sale valutare. Germania și Italia urmează, cu 3.349,48 tone, respectiv 2.451,83 tone. Alte țări cu dețineri substanțiale includ Franța (2.436,97 tone) și China (2.331,50 tone). Rusia, Elveția, India și Japonia mențin, de asemenea, rezerve semnificative, Rusia deținând 2.298,53 tone, iar Elveția apropiindu-se de 1.040 tone.

În urma celei mai recente achiziții de 18,2 tone, Polonia a intrat oficial în top 10 țări cu cele mai mari rezerve de aur, depășind Turcia și Olanda. Achiziția a adus achizițiile totale de aur ale Poloniei în prima jumătate a anului 2026 la 63,6 tone, subliniind eforturile sale continue de a-și consolida deținerile de lingouri. Trebuie menționat că nu toate națiunile își raportează deținerile de aur către FMI, astfel încât totalurile reale pot varia. Împreună, cele mai mari zece rezerve naționale reprezintă 66,47% din totalul aurului deținut de instituțiile oficiale, în timp ce primele cinci țări dețin singure 51,01%.

Rezervele de aur pe cap de locuitor ale națiunilor

Deși unele țări dețin rezerve totale substanțiale, deținerile de aur pe cap de locuitor oferă o perspectivă diferită, oferind o perspectivă asupra „bogăției relative în aur” a economiilor mari și mici.

Statele Unite, deși mențin cea mai mare rezervă totală, ocupă doar locul 12 în termeni pe cap de locuitor, cu 23,3 grame pe cetățean, echivalentul a 0,75 uncii troy sau aproximativ șapte monede mici de aur (fiecare conținând 0,1 uncii troy sau 3,39 grame).

Elveția, prin contrast, deține a șaptea cea mai mare rezervă totală, dar populația sa mică de aproximativ 9 milioane o ridică pe primul loc în ceea ce privește deținerile pe cap de locuitor, cu puțin peste 115 grame (3,7 uncii troy) de persoană, sau echivalentul a 37 de monede mici de aur, cel mai mare total pe cap de locuitor la nivel mondial.

Libanul se situează pe locul al doilea, cu aproximativ 16 monede mici de aur pe persoană, urmat de Italia și Germania, fiecare cu aproximativ 13 monede pe cetățean, în ciuda micilor schimbări ale rezervelor lor de-a lungul deceniilor. Qatar se clasează, de asemenea, pe un loc fruntaș, cu 115,2 tone de aur, echivalentul a aproximativ 12 monede pe persoană, alături de Portugalia (382,66 tone) și Franța (2.437 tone), care se traduc, în mod similar, în aproximativ 12 monede pe cetățean.

Alte țări notabile după deținerile pe cap de locuitor includ Singapore și Olanda, fiecare cu aproximativ 11 monede pe persoană, în timp ce Austria urmează cu 10 monede. Pe locul 11 ​​se află insula caraibiană Aruba, a cărei deținere de 3,11 tone de aur pentru o populație de doar 108.000 de locuitori depășește Statele Unite ca deținere pe cap de locuitor.

Tendințe în 2026: Activitatea încetinește, dar se extinde

De la începutul anului 2026, activitatea băncilor centrale cu aur s-a îndepărtat de faza de acumulare amplă și sincronizată care a dominat perioada 2022-2024 și s-a mutat într-un mediu de flux bidirecțional, mai fragmentat. Achizițiile nete rămân pozitive, dar ritmul nu mai este uniform, cererea constantă de diversificare a rezervelor fiind din ce în ce mai compensată de vânzări și ajustări bilanțiere intermitente, adesea determinate de lichiditate.

Ceea ce s-a schimbat cel mai mult nu este direcția fluxurilor, ci caracterul lor: aurul este acumulat mai selectiv și gestionat mai activ în cadrul rezervelor, în loc să fie adăugat în mod constant ca o acoperire strategică unidirecțională. Acest lucru a dus la o piață în care cererea subiacentă din sectorul oficial este încă de susținere, dar mai puțin previzibilă și mai sensibilă la condițiile financiare și geopolitice pe termen scurt decât în ​​ciclul anterior.

Polonia și-a continuat valul fără precedent de achiziții de aur, adăugând 20,2 tone numai în februarie, urmată de 11,2 tone în martie, 14 tone în aprilie și încă 18,2 tone în mai. Aceste achiziții au adus totalul achizițiilor de aur la 63,6 tone, continuând o tendință rapidă de acumulare care a adăugat peste 380 de tone la rezervele sale din 2023. Ultimele achiziții au plasat Polonia în topul deținătorilor globali de aur, plasând-o pe locul 10 la nivel mondial după rezervele oficiale ale băncilor centrale.

Uzbekistanul a urmat ca al doilea mare cumpărător, adăugând 32,7 tone în total, inclusiv 25,2 tone în primele trei luni ale anului, o reducere de puțin peste o tonă în aprilie și încă 8,7 tone în mai. China s-a clasat pe locul trei printre cei mai mari cumpărători, cu 25,2 tone adăugate, continuându-și strategia de acumulare sistematică pe termen lung. Achizițiile lunare constante ale țării evidențiază o schimbare mai amplă în rândul băncilor centrale către aur ca activ de rezervă strategic, prioritizat pentru diversificare și reziliență, mai degrabă decât pentru câștigurile de piață pe termen scurt.

Kazahstanul a adăugat 20,2 tone în 2026 până în prezent, Republica Cehă și-a continuat, de asemenea, acumularea constantă la 9,3 tone, în timp ce Malaezia și Chile au reintrat pe piață cu 8,2 tone, respectiv 5 tone, după o perioadă de inactivitate.

Pe partea vânzărilor, Turcia a devenit cel mai mare vânzător net, înlocuind Rusia, prin reducerea deținerilor sale cu 81 de tone în primele cinci luni ale anului, marcând o inversare bruscă de la poziția sa anterioară de cumpărare netă și reflectând vânzări concentrate, la scară largă, determinate de nevoile de lichiditate, aurul fiind mobilizat activ atât prin vânzări directe, cât și prin operațiuni de swap pentru a obține valută străină și a stabiliza cursul de schimb sub presiune.

Banca Republicii Turcia (CBRT) a vândut rapid rezerve de aur de la izbucnirea conflictului care a implicat SUA, Israel și Iran, cu scopul de a ajuta la protejarea economiei și a piețelor financiare turcești de volatilitatea crescută și de presiunea tot mai mare asupra lirei turcești, deoarece investitorii au căutat siguranță pe fondul incertitudinii geopolitice sporite și al riscurilor de ieșire de capital. Majoritatea acestor tranzacții, însă, nu au fost raportate ca dețineri oficiale de aur, ci anunțate separat ca operațiuni bancare care vizează gestionarea lichidității. Dacă s-ar urmări toate tranzacțiile cu aur și modificările rezervelor, Turcia și-a redus deținerile de aur cu peste 162,5 tone din ianuarie 2026.

Rusia se află acum pe locul al doilea, cu o reducere totală de 34,1 tone în 2026, schimbările fiind legate în principal de nevoile interne de gestionare a taxelor și a lichidității și de utilizarea aurului ca tampon flexibil într-un mediu financiar extern puternic constrâns. Per total, această divizare între acumularea pe scară largă și vânzările concentrate evidențiază o piață încă ancorată în sprijinul sectorului oficial, dar din ce în ce mai mult modelată de ajustări tactice ale nivelurilor prețurilor și ale condițiilor financiare interne.

Un sondaj al Consiliului Mondial al Aurului , publicat pe 16 iunie, indică faptul că băncile centrale sunt din ce în ce mai înclinate să își extindă deținerile de aur, un procent record de 45% dintre administratorii de rezerve anticipând că își vor mări alocările în următoarele 12 luni, în creștere cu 2 puncte procentuale față de anul precedent. Banca Angliei rămâne cea mai frecvent utilizată locație de depozitare în seif, citată de 57% dintre respondenți, deși administratorii de rezerve continuă să diversifice depozitarea în mai multe jurisdicții. Depozitarea internă se situează pe locul al doilea, cu 49%, urmată de Banca Reglementelor Internaționale cu 16%, o ușoară creștere față de anul trecut. În schimb, preferința pentru Banca Națională a Elveției a scăzut semnificativ, scăzând la 6% de la 12% în 2025.