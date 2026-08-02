Pompierii români continuă intervențiile la incendiile de pădure din Franța. Unde au acționat duminică

Modulul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure, aflat în misiune în Franța, continuă intervenţiile în departamentul Var, unde acţionează alături de pompierii francezi pentru limitarea şi lichidarea incendiilor de vegetaţie care afectează regiunea, a transmis duminică după-amiază Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Potrivit unui comunicat al IGSU, echipajele române au fost mobilizate duminică în zona Correns-Châteauvert, unde se desfăşoară o intervenţie complexă, coordonată împreună cu autorităţile franceze.

„Operaţiunea a implicat atât forţe terestre, cât şi mijloace aeriene, respectiv elicoptere şi avioane de stingere, care au acţionat simultan pentru limitarea propagării incendiului. În timp ce aeronavele au executat aruncări succesive de apă asupra focarelor active de pe versanţii greu accesibili, pompierii români şi francezi au intervenit la sol pentru stingerea şi răcirea zonelor afectate, realizarea liniilor de apărare şi protejarea suprafeţelor aflate în calea flăcărilor”, precizează IGSU.

Misiunea principală a echipajelor a fost împiedicarea propagării incendiului din zona de vegetaţie uscată şi livezi către masivul forestier din apropiere, unde extinderea focului ar fi putut genera un incendiu de amploare, cu consecinţe semnificative asupra fondului forestier şi a comunităţilor din vecinătate.

„Pentru atingerea acestui obiectiv, salvatorii au desfăşurat dispozitive de intervenţie pe teren deschis, asigurând alimentarea continuă cu apă şi realizând o barieră de protecţie între frontul de incendiu şi zona împădurită. Acţiunea a urmărit, totodată, protejarea gospodăriilor aflate în proximitatea perimetrului afectat. Intervenţia s-a desfăşurat într-un mediu dificil, caracterizat de vegetaţie uscată şi relief accidentat, factori care favorizează propagarea rapidă a incendiului şi impun o coordonare permanentă între echipele de la sol şi cele aeriene”, se menţionează în comunicatul IGSU.

Modulul român îşi continuă misiunea în deplină cooperare cu autorităţile franceze, contribuind la gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendiile de vegetaţie şi la protejarea populaţiei, a bunurilor şi a mediului înconjurător. Personalul şi tehnica de intervenţie se menţin în stare completă de operativitate, fiind pregătite să răspundă în continuare solicitărilor autorităţilor franceze, în funcţie de evoluţia situaţiei din teren.