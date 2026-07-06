Portugalia-Spania, prima mare „finală” de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. „Aţi încercat să mă distrugeţi în ultimii 23 de ani”

Cristiano Ronaldo se află fie în fața ultimului său meci la un turneu final mondial, fie în fața unei calificări spectaculoase în fața campioanei Europei. Portugalia-Spania se joacă în această seară în optimile Campionatul Mondial de Fotbal. Meciul începe la ora 22.00 și este transmis în direct de Antena 1.

Portugalia-Spania este capul de afiș al zilei de luni la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Partida urmează să aibă loc de la ora 22.00, la Arlington (Texas) și ar putea reprezenta momentul în care Cristiano să strălucească atunci când Portugalia are cea mai mare nevoie de el. Aflat în umbra unui Messi strălucitor la acest mondial, portughezul a fostr extrem de irascibil cu o parte dintre jurnaliști la conferința de presă de dinaintea partidei cu Spania.

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„Mă voi retrage când voi decide eu, nu când veţi decide voi”

„Aţi încercat să mă distrugeţi în ultimii 23 de ani”, a declarat, duminică, superstarul portughez, Cristiano Ronaldo, în faţa unei mulţimi de jurnalişti adunaţi pe stadionul din Dallas, în ajunul optimilor de finală ale Cupei Mondiale împotriva Spaniei, scrie News.ro.

Atacantul câştigător a cinci ori a Balonului de Aur, care joacă acum la Al-Nassr (Arabia Saudită), a vorbit despre „criticile” din partea presei, dar a evitat orice întrebare legată de sfârşitul carierei sale internaţionale.

„Aşa cum am spus şi înainte, mă voi retrage când voi decide eu, nu când veţi decide voi; puneţi mereu aceeaşi întrebare”, a replicat căpitanul Portugaliei, într-un auditoriu arhiplin al stadionului din Dallas, Arlington, Texas.

„Nu vreau să atrag atenţia asupra acestui aspect, pentru că este mai puţin important (decât meciul împotriva Spaniei, n.r.)”, a explicat Cristiano Ronaldo.

Atacantul central, cu 146 de goluri în 232 de selecţii (două recorduri în fotbalul internaţional masculin), participă la a şasea sa Cupă Mondială.

„Nu mai sunt jucătorul care am fost”

Însă locul său în echipa de start face obiectul unei dezbateri constante, din cauza randamentului său considerat uneori insuficient. „Nu mai sunt jucătorul care am fost”, desigur, dar „nu sunt chiar atât de rău, am marcat trei goluri” în timpul acestei Cupe Mondiale, a adăugat el. „Ceea ce am făcut de-a lungul întregii mele cariere a fost să mă adaptez continuu pe măsură ce au trecut anii.”

Ronaldo s-a concentrat mai mult pe criticile – pe care le consideră nedrepte – pe care le-a atribuit mass-mediei. „Vă mulţumesc chiar şi pentru atacurile la care am fost supus după ce am împlinit 40 de ani. Criticile sunt ceea ce te ajută să creşti cel mai mult, aşa că vă mulţumesc vouă, jurnaliştilor, pentru că m-aţi ajutat să cresc şi mai mult”, a afirmat el.

Ce este cel mai greu în timpul acestei a şasea Cupă Mondială? „Să vorbesc cu voi, cu unii dintre voi, cei care nu mă plac. Îmi amintesc foarte bine feţele celor care nu mă plac”, a spus el în faţa unei audienţe formate din reprezentanţi ai presei din întreaga lume.

„Aţi încercat să mă distrugeţi în ultimii 23 de ani, dar aţi văzut cu siguranţă că nu merită efortul, că este o pierdere de timp, dar continuaţi să încercaţi iar şi iar”, a adăugat „CR7”, care a disputat primul său meci în 2003 cu Portugalia.

Câştigarea Cupei Mondiale, una dintre puţinele competiţii pe care încă nu le-a câştigat, nu va schimba profund perspectiva pe care o are asupra propriei sale cariere. „Nu voi fi mai mult Cristiano Ronaldo sau mai puţin Cristiano Ronaldo dacă voi câştiga sau nu Cupa Mondială. Ce îţi oferă vârsta este maturitatea, experienţa, capacitatea de a aprecia relativitatea lucrurilor”, a spus el.

Fostul jucător al echipelor Real Madrid şi Manchester United a părăsit sala în aplauzele numeroşilor jurnalişti.

Scandal uriaș în jurul celei de-a doua partide a zilei

De la ora 03.00, una dintre gazdele competiţiei, SUA, va încerca să treacă în sferturi în faţa echipei Belgiei, condusă de Romelu Lukaku.

Partida, care se va disputa la Seattle, a stârnit deja un scandal uriaș după ce Casa Albă a contactat FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia în cazul cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun, potrivit unei persoane la curent cu această convorbire, care a vorbit sub protecţia anonimatului, anunţă AP.

Persoana respectivă nu a putut oferi detalii cu privire la cine anume a efectuat apelul şi când a avut loc acesta.

Trump a sărbătorit anularea cartonaşului roşu la scurt timp după ce aceasta a fost anunţată, postând pe reţeaua sa de socializare: „Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”

Sancţiunea de un meci a lui Folarin Balogun a fost suspendată duminică de FIFA, ceea ce îi permite atacantului american să joace luni în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale, dintre Statele Unite şi Belgia. Balogun, care conduce clasamentul marcatorilor echipei americane cu trei goluri, a primit un cartonaş roşu pentru că a călcat pe piciorul bosniacului Tarik Muharemović în victoria cu 2-0 din 16-imi, disputată miercuri.

SUA-Belgia, replica „Diavolilor”: „Nu ştiam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA”

În replică, selecţionerul Belgiei, Rudi Garcia, surprins de suspendarea cartonaşului roşu acordat americanului Folarin Balogun – care urma să-l împiedice să joace luni în optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva „Diavolilor Roşii” -, a reacţionat, duminică seară, cu ironie la decizia FIFA, informează AFP.

„Nu ştiam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA”, a declarat antrenorul francez în cadrul conferinţei de presă dinaintea meciului.

„Trebuie să ne limităm la comunicatul (al federaţiei belgiene), care este foarte corect. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Cupei Mondiale. Prin această acţiune, Federaţia Belgiană (URBSFA) apără interesele fotbalului, etica şi integritatea acestuia”, a continuat el, înainte de a respinge celelalte întrebări adresate pe această temă.

URBSFA şi-a exprimat „uimirea” şi a precizat că va continua o analiză aprofundată a acestui dosar (…) „pentru a apăra drepturile legitime ale tuturor ţărilor participante, precum şi principiile fundamentale ale fair-play-ului care guvernează sportul nostru”.

Întrebat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, portarul belgian Thibaut Courtois şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la un „moment ciudat, chiar în ajunul meciului. Se creează astfel un precedent periculos şi bizar. Dar, în cele din urmă, nu putem face nimic”, a deplâns portarul de la Real Madrid, care asigură că „Diavolii Roşii” sunt „calmi”.

„Ca echipă, vrem să câştigăm pe teren, indiferent de adversari. Este responsabilitatea federaţiei să reacţioneze şi să protejeze fotbalul în general. Noi suntem concentraţi doar pe meci”, a adăugat el.

Trump a mulțumit FIFA

În cursul zilei, Donald Trump, care se pare că i-a cerut personal preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, reexaminarea cartonaşului roşu primit de Balogun, a mulţumit federaţiei internaţionale pentru suspendarea acestui cartonaş roşu. El l-ar fi sunat miercuri pe Infantino în legătură cu acest subiect, scrie News.ro.

Folarin Balogun fusese eliminat miercuri, în meciul din şaisprezecimile de finală câştigat de echipa SUA (2-0) împotriva Bosniei şi Herţegovinei, pentru că a călcat pe piciorul fundaşului Tarik Muharemovic.

Regulamentul FIFA prevede, în cazul unui cartonaş roşu, o suspendare automată de un meci, care nu poate face obiectul unui apel din partea echipei jucătorului sancţionat.

Criticile UEFA

UEFA a precizat, luni, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că decizia FIFA de suspendare a cartonaşului roşu primit de americanul Folarin Balogun “a depăşit linia roşie”, este “de neînţeles şi nejustificabilă”, scrie News.ro.

“Decizia de ieri de a suspenda, pentru o perioadă de probă de un an, aplicarea suspendării automate de un meci ca urmare a cartonaşului roşu primit de jucătorul Folarin Balogun a depăşit linia roşie.

Fotbalul, la fel ca orice alt sport, se bazează pe reguli, care constituie fundamentul unei competiţii corecte, oneste şi transparente. Uneori, regulile sunt deschise interpretării. În acest caz, însă, nu este aşa. O suspendare automată minimă de un meci în urma unui cartonaş roşu nu este o opţiune discreţionară şi nu necesită o decizie a unui organism competent pentru a fi pusă în aplicare. Este un principiu înscris în regulamente, care nu poate face obiectul unor excepţii, cu atât mai puţin în mijlocul unui turneu în care mai mulţi alţi jucători s-au aflat în aceeaşi situaţie şi şi-au ispăşit în mod regulat suspendarea.

Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de cei care le apără, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea unei competiţii este subminată. De asemenea, o astfel de decizie creează un precedent în cadrul turneului în desfăşurare, unde situaţii similare vor necesita acum un tratament egal, în detrimentul competiţiei.

Fotbalul este cel mai iubit sport din lume pentru că este un joc frumos şi se bucură de încredere deoarece se joacă pretutindeni după aceleaşi reguli. Un turneu nu este niciodată un eveniment izolat, iar dacă turneul în cauză este Cupa Mondială, acesta are puterea de a genera consecinţe pozitive sau negative asupra jocului în ansamblu.

Ne exprimăm uimirea faţă de o astfel de decizie fără precedent, de neînţeles şi nejustificabilă”, este comunicatul UEFA.