Posibilă înțelegere pe piața imprimantelor / O mare companie este investigată de Consiliul Concurenței

Trei companii din domeniul imprimatelor sunt supectate că s-au coordonat pentru stabilirea prețurilor de revânzare, împărțirea pieței și interzicerea exporturilor și riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri dacă încălcarea regulilor de concurență va fi confirmată, anunță Consiliul Concurenței.

Cele trei companii vizate de investigația Consiliului Concurenței sunt Konica Minolta Business Solutions România SRL, General Systems SRL și General Systems & Distribution SRL, potrivit unui comunicat al autorității. Instituția de reglementare anunță că a făcut inspecții inopinate la una dintre ele, Konica Minolta Business Solutions România.

Investigația vizează două piețe, cea a comercializării echipamentelor de imprimare și imagistică și a consumabilelor aferente și cea a comercializării sistemelor de securitate electronică.

Potrivit Consiliului Concurenței, există indicii că cele trei companii s-ar fi înțeles pentru stabilirea prețurilor de revânzare, împărțirea pieței și interzicerea exporturilor.

În cadrul investigației, autoritatea a efectuat inspecții inopinate la sediul și la anumite puncte de lucru ale Konica Minolta Business Solutions România.

Documentele și informațiile ridicate în urma controalelor sunt în prezent analizate de inspectorii de concurență.

Ce suspectează Consiliul Concurenței

Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București.

„Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și a documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezentă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”, transmite Consiliul Concurenței.

Cele trei practici, stabilirea prețurilor de revânzare, împărțirea pieței și interzicerea exporturilor, sunt interzise de legea concurenței. Sunt practici care pot limita libertatea distribuitorilor de a stabili independent prețurile și condițiile comerciale.

Stabilirea prețurilor de revânzare se referă la situația în care un furnizor și distribuitorii sau revânzătorii săi ajung la o coordonare privind prețul la care produsele trebuie comercializate mai departe către clienți.

Împărțirea pieței înseamnă alocarea unor clienți, teritorii sau categorii de produse între participanții la o înțelegere, astfel încât aceștia să nu concureze efectiv între ei.

În ceea ce privește interzicerea exporturilor, problema de concurență apare atunci când companiile limitează posibilitatea distribuitorilor de a comercializa produse în afara unei anumite piețe, ceea ce poate reduce concurența și posibilitatea clienților de a beneficia de alternative de preț.

Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri

Dacă, în urma analizei documentelor și a probelor obținute, Consiliul Concurenței va constata existența unor practici anticoncurențiale, companiile implicate pot fi sancționate cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

Cine sunt companiile investigate

Konica Minolta Business Solutions Romania SRL este un furnizor de echipamente de imprimare și imagistică (imprimate, multifuncționale), dar și echipamente și soluții de supraveghere video (camere video de supraveghere). Compania susține că este lider de peste 20 de ani pe segmentul echipamentelor multifuncționale color A3.

Konica Minolta a avut în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 179,8 milioane de lei și un profit de circa 3,9 milioane de lei, cu 172 de angajați, potrivit Termene.

General Systems SRL și General Systems & Distribution SRL importă și distribuie către o rețea de revânzători din România echipamente periferice și consumabile (imprimante și multifuncționale), precum și sisteme de supraveghere video, arată Consiliul Concurenței.