Povestea adevărată din spatele filmului Peaky Blinders- Omul Nemuritor. Operațiunea Bernhard

De când a început să fie difuzat în 2013, Peaky Blinders s-a inspirat din evenimente reale din istorie de nenumărate ori – printre personajele istorice care au avut roluri importante în serial s-au numărat Winston Churchill sau fondatorul Uniunii Britanice a Fasciștilor, Oswald Mosley. Așa că nu a fost ceva neobișnuit ca noul spin-off al marelui ecran, „The Immortal Man”, să se bazeze pe un eveniment real- operațiunea Bernhard, un exercițiu sinistru care a avut loc în timpul conflictului, dar despre care s-a scris rareori.

Imaginează-ți banii căzând din cer. Ți-ai strecura o bancnotă de 5 lire în buzunar înainte să spui cuiva?

Probabil că mulți dintre noi am îndesa în buzunarele pantalonilor câteva bancnote înainte de a informa autoritățile.

Aceasta a fost reacția pe care Hitler mizează atunci când a plănuit să arunce milioane de lire sterline în toată Marea Britanie în toiul celui de-al Doilea Război Mondial. Hitler a înțeles ce se întâmplă când banii își pierd valoarea. A trăit hiperinflația Republicii de la Weimar și era conștient că banii sunt o armă ca nicio alta. Banii pot destabiliza o țară, o opinie pe care o împărtășea cu inamicul său ideologic, Vladimir Lenin, care a observat că cea mai ușoară modalitate de a submina o societate este să-i „devalorizezi moneda”. Asta ne spune John Maynard Keynes, în capitolul „Inflație” din cartea „Consecințele economice ale păcii” (1919): „Se spune că Lenin ar fi declarat că cea mai bună modalitate de a distruge sistemul capitalist era de a deprava moneda.”

Într-un interviu acordat ziarului Daily Chronicle din Londra, publicat pe 23 aprilie 1919, se spune că Lenin ar fi spus că avea un plan de a anihila puterea banilor pentru a distruge ceea ce mai rămăsese din vechiul stat rus după Revoluția din Octombrie din 1917: „Sute de mii de bancnote în ruble sunt emise zilnic de trezoreria noastră… cu intenția deliberată de a distruge valoarea banilor… Cea mai simplă modalitate de a extermina însăși spiritul capitalismului este, prin urmare, de a inunda țara cu bancnote cu o valoare nominală mare, fără niciun fel de garanții financiare. Bancnota de o sută de ruble este deja aproape lipsită de valoare în Rusia. În curând, chiar și cel mai simplu țăran își va da seama că este doar o bucată de hârtie… și marea iluzie a valorii și puterii banilor, pe care se bazează statul capitalist, va fi fost distrusă”

Hitler și Lenin s-ar fi putut afla pe tabere opuse din punct de vedere ideologic, dar amândoi au înțeles puterea fenomenală a banilor: dacă subminezi banii, subminezi structura societății.

Planul Luftwaffe de a lansa milioane de bancnote deasupra Marii Britanii era strict secret, cunoscut doar de câțiva naziști de rang înalt. În timp ce unii supuși onești ai regelui s-ar putea adresa autorităților, Hitler a pornit de la premisa că majoritatea britanicilor ar fi îndesat câteva bancnote sub saltea.

Prin aducerea în circulație a acestor bani falși în toată țara, inflația ar fi devastat sistemul, mai ales că o mare parte din resursele economice ale Marii Britanii erau direcționate către efortul de război. Doar o cantitate mică de bunuri de consum și produse esențiale erau comercializate și, prin urmare, prețurile ar fi fost volatile. În astfel de condiții de lipsuri, cascada de bani noi ar fi împins prețurile britanicilor spre cer, declanșând panică. Hitler spera că britanicii anterior liniștiți și ascultători ar fi experimentat un moment de incendiu în teatrul de operațiuni. Ar fi intrat în panică, iar haosul care urma le-ar fi dat peste cap spiritul Blitz, compromițând efortul de război.

În iulie 1942, noua armă a lui Hitler a intrat în producție

Avea să fie cea mai mare falsificare pe care lumea o văzuse vreodată. O telegramă a fost trimisă comandanților lagărelor de concentrare, solicitând tipografi, gravori, artiști, coloristi, tipografi, experți în hârtie și foști funcționari bancari. Operațiunea avea nevoie și de matematicieni și spărgători de coduri pentru a descifra secvența de numerotare a lirei sterline. O cohortă disperată de bărbați traumatizați și emaciați a ajuns șchiopătând în Sachsenhausen din lagărele din tot al Treilea Reich. Aceste 142 de suflete au avut sarcina de a sparge Banca Angliei.

Falsificatorii lagărelor de concentrare au tipărit bancnote false în valoare de 132.610.945 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 7,5 miliarde de lire sterline în moneda actuală, scrie Lawrence Malkin, în cartea „Oamenii lui Krueger: Complotul secret nazist contrafăcut și prizonierii din Blocul 19” ( New York: Little, Brown, 2006, p. 177)

Lansarea acestor bancnote deasupra Marii Britanii ar fi necesitat escadrile de bombardiere germane, care erau la dispoziția lui Hitler când planul a fost pus la punct în mai 1942, dar până când bancnotele falsificate au fost gata în 1943, situația războiului se schimbase. Germania pierdea pe câmpul de luptă, resursele Luftwaffe erau epuizate în Rusia, iar efortul de război nu putea gestiona avioanele necesare pentru parașutarea aeriană în masă.

Banii pot fi mai puternici decât religia, ideologia sau armatele. Dacă te joci cu banii, te joci cu mult mai mult decât sistemul de prețuri, inflația și economia – te joci cu mințile oamenilor. Povestea falsului lui Hitler scoate la iveală puterea banilor.

Banii lui Hitler

Prizonierul 93594, Sally Smolianoff, avea o reputație care l-a precedat. Într-o bizară ciudățenie a sorții, un ofițer SS pe nume Hans Krueger, care îl arestase anterior pe Smolianoff în cadrul unei represiuni criminale la Berlin, a fost pus la conducerea schemei de falsificare în masă a lui Hitler, scrie Malkin.

Krueger, nazistul, știa că are nevoie de Smolianoff, evreul. L-a găsit lâncezind la Mauthausen și l-a adus la Sachsenhausen. Smolianoff s-a trezit acum liderul de facto al unei echipe pestrițe de 142 de specialiști evrei extrași din lagărele de concentrare ale celui de-al Treilea Reich. Acești bărbați, care proveneau din toată Europa Centrală, fuseseră cândva tipografi civili, vopsitori, artiști plastici, ingineri, gravori, metalurgiști, matematicieni și fotografi. Ei au devenit echipa de falsificatori de crack însărcinată cu spargerea Băncii Angliei. Tipografiile din blocurile 18 și 19 au fost izolate de restul lagărului și nu a fost permis niciun contact între falsificatori și populația generală a lagărului.

Viața lui Smolianoff și a restului echipei depindeau de descoperirea materialului folosit de englezi pentru bancnotele lor. Perioadele de hiperinflație din Germania de la începutul anilor 1920 au însemnat că moneda germană era tipărită pe orice hârtie disponibilă.

Când se tipăresc miliarde de mărci fără valoare, cui îi pasă de calitatea hârtiei?

Dar cu Banca Angliei era o altă poveste. Lira sterlină, moneda de rezervă globală timp de aproape un secol, nu era tipărită pe hârtie veche și subțire. Falsificatorii anteriori bănuiau că era tipărită pe un material fabricat dintr-un tip de trestie care creștea doar în colonia britanică Malaya. Textura bancnotei englezești era diferită.

După teste neîncetate și ruperea bancnotelor englezești autentice, falsificatorii au înțeles că englezii foloseau cârpe din haine vechi care fuseseră prelucrate prin pastă. Având aceste informații, operațiunea lor a putut începe. Inițial, atelierul secret producea cantități limitate de bancnote de cinci lire sterline. Aceste prototipuri trebuiau testate, iar unde ar fi mai potrivit să testeze falsurile decât chiar Banca Angliei?

Un „industriaș” german s-a prezentat la o bancă elvețiană din Zürich, susținând că primise niște bancnote englezești de pe piața neagră și a cerut băncii să garanteze legitimitatea lor. Oficialii elvețieni au început să lucreze cu lupe și lămpi de mare putere.

După o examinare atentă, au declarat bancnotele legitime. „Industriașul” i-a întrebat pe bancherii elvețieni dacă să trimită o telegramă Băncii Angliei pentru a verifica din nou seria banilor și datele de emisiune. Banca Angliei a confirmat că bancnotele erau originale. Krueger era încântat – la fel ca și șeful său, Heinrich Himmler, șeful SS.

Tipografiile falsificatorilor au intrat în viteză maximă. Realizarea planului lui Hitler de a inunda Marea Britanie cu bancnote false, falsuri atât de strălucite încât nici măcar Banca Angliei nu le-ar fi putut distinge de cele reale, era la doar câteva luni distanță.

Falsificatorii au tipărit peste 134 milioane lire sterline false, ceea ce însemna patru din fiecare zece lire sterline aflate în circulație la acea vreme

Așa cum s-a subliniat în Introducere, planul era ca bombardierele germane să lanseze bancnotele deasupra Marii Britanii, dar până în 1943, situația războiului se deteriorase pentru Germania, iar Luftwaffe nu mai putea furniza avioanele.

Neînfricată, SS avea alte planuri. În acest stadiu, Germania rămânea fără valută forte. Reichsmark-ul, tranzacționat oficial la patruzeci de lire sterline și mult mai puțin pe piața neagră, nu era acceptat pentru decontarea tranzacțiilor pe piața internațională. Lira sterlină era o altă poveste. Întrucât era moneda de rezervă globală, SS putea folosi lira sterlină falsificată pentru a cumpăra materiale de război atât de necesare și, în acest proces, își putea umple propriile buzunare.

Falsificările geniale ale lui Sachsenhausen s-au infiltrat în masa monetară globală prin intermediul unei rețele de intermediari care spălau banii pentru Berlin. Lunile de declin ale regimului nazist au dus la o piață neagră a pașapoartelor, vizelor și identităților noi, și a apărut și o piață înfloritoare a bunurilor furate.

La fel ca diverse criptomonede de astăzi, banii falși au găsit o piață întunecată. Bancnotele de la Sachsenhausen erau folosite pentru a mitui oficialii pentru documente false date naziștilor care fugeau din Europa spre Argentina.