Povestea economică din spatele filmului „French Connection”. Cum funcționa cel mai profitabil lanț de aprovizionare al secolului XX

Heroina nu era un produs al lumii interlope. Era un produs al globalizării.

Dacă ați văzut The French Connection, probabil nu ați făcut nicio legătură cu campania anti-narcotice a președintelui Nixon. Atenția publicului s-a îndreptat în schimb către interpretarea lui Gene Hackman în rolul detectivului Jimmy „Popeye” Doyle, un polițist nemilos care rezolvă un caz de droguri pe străzile din New York City.

Mulți critici au admirat filmul pentru interpretarea lui Hackman a unui polițist neîmpovărat de moralitate sau civilizație. Popeye, așa cum l-a văzut un editorialist al New York Times, era avatarul unuia dintre cei mai „defavorizați membri ai societății contemporane”, polițistul prost plătit.

Arme si bani. Credit line: Roman Milert / Alamy / Profimedia

Există cifre care rezumă tot ce trebuie să știi despre French Connection: un kilogram de heroină rafinată în Franța se vindea în Statele Unite cu până la 210.000 de dolari. De aproximativ 42 de ori prețul de vânzare en-gros.

Nici petrolul, nici aurul, nici o altă marfă legitimă nu oferea marje de profit comparabile.

Iar în momentul în care CIA a calculat aceste cifre pentru administrația Nixon, chimiștii din Marsilia plăteau cu 32% mai puțin pentru materia primă — morfina de bază — față de un deceniu în urmă. Volumul crescuse, concurența scăzuse, iar marja explodase. Acesta nu era doar o operațiune mafiotă. Era o industrie. Să o „traducem” economic.

Lanțul de aprovizionare

Ca orice industrie eficientă, French Connection funcționa pe verticală: materie primă, procesare, distribuție, retail.

Opiul venea din Turcia și din câmpurile Hmong din Indochina. Ajungea la Marsilia prin brokeri specializați din Istanbul și Beirut, cu relații fixe și prețuri negociate — nu tranzacții ocazionale, ci contracte repetabile. La Marsilia era procesat în heroină de chimiști specializați. De acolo, prin Montreal sau direct, ajungea în New York, unde cele Cinci Familii asigurau distribuția finală.

Fiecare nod al acestui lanț era deținut de un actor diferit, cu specializare clară. Turcii — Ihsan Sekban și Hüseyin Eminoğlu – controlau aprovizionarea. Frații Guérini din Marsilia controlau procesarea. Vincenzo Cotroni din Montreal și familia Bonanno controlau importul în America de Nord. Era un lanț de franciză, nu o companie integrată – model de organizare care, după cum au descoperit mai târziu economiștii, reduce riscul sistemic și crește reziliența.

Costul de intrare și barierele la concurență

Ceea ce părea o piață haotică era, de fapt, o piață cu bariere mari la intrare. Nu oricine putea deveni broker între Istanbul și Marsilia. Era nevoie de relații construite în ani, de comunități diasporice care să asigure încrederea — armenii, corsicanii, lazii din nordul Turciei. Intermediarul armean din Istanbul era valoros tocmai pentru că era, cum spunea el însuși, „o minoritate fără patrie, dar prezentă peste tot” — rețea umană în locul infrastructurii instituționale.

Barierele la concurență erau asigurate și de altceva: corupție sistemică. În Turcia, premierul Adnan Menderes acoperea direct oficiali implicați în trafic. În Liban, Sami al-Khoury opera cu deplină libertate grație rețelei de politicieni și polițiști care îl protejau. În Sicilia, Mafia furniza voturi Partidului Creștin Democrat și primea în schimb imunitate operațională. Nu era corupție accidentală — era un model de afaceri: cumperi protecție, elimini riscul de reglementare și îți scazi costurile de operare.

Planul Marshall ca factor de creștere

Un detaliu ignorat de obicei: redresarea mafiei italiene postbelice nu s-a bazat doar pe droguri. Ea a fost alimentată direct de reconstrucția europeană. Fondurile Planului Marshall au creat un boom al contractelor guvernamentale, iar familiile Mafiei și Camorra s-au poziționat ca intermediari — patroni discreți în spatele companiilor care licitau pentru lucrări publice. Pe măsură ce statul bunăstării italian s-a extins, extorsioniștii au devenit arbitrii alocării resurselor publice: locuri de muncă, contracte, autorizații. Economia ilicită și economia legală nu erau paralele — erau suprapuse.

Același fenomen s-a repetat cu ‘Ndrangheta în Calabria, care a preluat controlul boom-ului construcțiilor din nordul Italiei în anii ’70, și cu grupurile din Montreal, care au reinvestit profiturile din heroină în jocuri de noroc și contrabandă cu țigări.

Adevăratul moment de concepție al „French Connection” a avut loc probabil în Canada.

Montrealul postbelic avea o parte din atractivitatea Havanei, dar fără căldura tropicală.

Prohibiția transformase cel mai mare oraș al Canadei într-o Mecca pentru traficanții de rom în anii 1920. Stilul său francez și scena vibrantă a cluburilor de noapte atrăgeau turiști ocazionali, precum și jucători de noroc și clienți lascivi de ambele părți ale graniței americane.

Totuși, înainte de 1945, lumea interlopă era mică. Montrealul dinainte de război, însă, a lăsat o amprentă asupra celui mai faimos gangster al său.

Vincenzo Cotroni a sosit în Canada în 1924, ca adolescent, din Calabria, în sudul Italiei. După ce a abandonat carierele de luptător profesionist, Cotroni a găsit un job ca agent de pariuri. Apoi a transformat această profesie într-o carieră de un deceniu ca proprietar de club de noapte. Cu ajutorul altor gangsteri, Cotroni și-a întemeiat propria familie de mafioți.

În jurul anului 1947, Cotroni a făcut cunoștință cu un imigrant recent din Marsilia pe nume Antoine D’Agostino, care fusese arestat pentru viol, prostituție și jaf. După invazia nazistă, el și-a oferit serviciile Gestapo-ului ca informator și executor. Eliberarea Franței de sub ocupația germană l-a făcut pe D’Agostino să se ascundă în Canada. La Montreal s-a unit cu un alt lider mafiot, François Spirito. Ambii bărbați au găsit în cele din urmă drumul în orbita lui Cotroni.

Ca și în Japonia și peste tot în lume, penuriile și raționalizarea alimentelor de bază au dus la înflorirea pieței negre.

Când statul a intervenit

Nixon a declarat război drogurilor în 1969 cu o agendă în zece puncte. Rezultatul, din perspectivă economică, a fost un șoc de ofertă temporar: Turcia a oprit cultivarea opiului, laboratoarele din Marsilia au fost sparte, câțiva traficanți majori arestați. Prețul heroinei pe piața americană a crescut, consumul a scăzut ușor.

Dar în 1974, Turcia și-a reluat cultivarea. Producția s-a mutat – în Asia de Sud-Est, în America Latină, în Balcani. Iar mafiile care apăruseră după prăbușirea comunismului au umplut rapid vidul. Lecția pe care economiștii o vor formula mai târziu – că suprimarea ofertei pe o piață cu cerere inelastică deplasează producția în loc s-o elimine – era deja vizibilă în date. Nimeni nu a vrut s-o citească.

Declanșarea războiului împotriva drogurilor nu a distrus industria. A restructurat-o.