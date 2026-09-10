Pragul de 100 de dolari a căzut. Acum piața petrolului se uită la următorul șoc

Prețul țițeiului Brent a depășit miercuri 100 de dolari pe baril, pe fondul reluării luptelor dintre SUA și Iran și al atacurilor asupra petrolierelor, care au intensificat temerile legate de aprovizionarea cu țițeiul din Orientul Mijlociu.

Fluxurile de țiței din Hormuz au scăzut sub 2 milioane de barili pe zi, față de aproximativ 8-9 milioane de barili pe zi înainte de reluarea luptelor, în timp ce rutele alternative de export sunt din ce în ce mai expuse atacurilor.

Scăderea stocurilor și întreruperile prelungite ale aprovizionării ar putea menține prețurile petrolului la un nivel ridicat, cu valori de referință fizice deja peste 100 de dolari și fără o cale clară către dezescaladarea conflictului dintre SUA și Iran.

Timp de luni de zile, prețurile țițeiului au fost limitate de rapoartele privind îmbunătățirea traficului de petroliere în Strâmtoarea Hormuz. Chiar și după încheierea armistițiului din iunie dintre Iran și Statele Unite, petrolierele care intrau și ieșeau din Hormuz erau mai multe decât în ​​primăvară. Acest lucru s-a schimbat acum, odată cu ultima escaladare a punctului de blocare a prețurilor, care a dus țițeiul Brent peste 100 de dolari pe baril miercuri dimineață.

De luni de zile, analiștii au avertizat că țițeiul Brent ar putea crește la peste 100 de dolari pe baril și să rămână la acest nivel pentru o perioadă lungă de timp. Miercuri, Brent a depășit în sfârșit acest prag pentru prima dată de la sfârșitul lunii iulie, pe măsură ce escaladarea luptelor dintre forțele americane și iraniene a intensificat îngrijorările cu privire la fluxurile de petrol din regiune.

Rapoartele privind redresarea fluxurilor de țiței din Golful Persic au fost principalul factor care a menținut prețurile sub control. Conform datelor recente, ieșirile medii zilnice la începutul lunii august se situau între 6 și 8 milioane de barili. Media mobilă s-a situat la aproximativ 4 până la 5 milioane de barili, potrivit Rystad Energy, citat de Reuters la începutul acestei săptămâni. Potrivit Kpler, niciun transportator de țiței foarte mare nu a ieșit din strâmtoare din 2 septembrie.

Cele mai pesimiste predicții despre prețurile petrolului nu s-au materializat încă

Între timp, luptele s-au intensificat în această săptămână, Statele Unite raportând că au distrus cinci petroliere iraniene în Golful Persic. Ca răspuns, Iranul a atacat o bază americană în Iordania. Prețul țițeiului Brent a crescut miercuri peste 100 de dolari pe baril, deoarece niciuna dintre părți nu a părut dispusă să dezescaladeze situația.

Totuși, cele mai pesimiste predicții despre prețurile petrolului nu s-au materializat încă. Motivul este că producătorii din Orientul Mijlociu au găsit canale alternative pentru a-și trimite țițeiul în străinătate. În majoritatea cazurilor, acestea sunt conducte care transportă țițeiul către porturi din afara Strâmtorii Ormuz.

Pentru Emiratele Arabe Unite, este vorba de o conductă către portul Fujairah, chiar în afara orașului Hormuz. Pentru Irak, este vorba de conducta care transportă țițeiul către Turcia și coasta Mediteranei. Pentru Arabia Saudită, a fost vorba de conducta est-vest, unde fluxurile au fost inversate pentru a transporta țițeiul către portul Yanbu de la Marea Roșie – aproape de houthii yemeniți.

Întrebarea este dacă prețurile pot rămâne la această valoare

Houthii au intrat în luptă la începutul acestui an, vizând navele și infrastructura energetică saudită, cel mai recent atac asupra rafinăriei Jizan având loc la începutul acestei săptămâni. Alte rafinării din Peninsula Arabică au fost, de asemenea, atacate de forțele iraniene.

Deși Brent a depășit acum 100 de dolari pe baril, întrebarea este dacă prețurile pot rămâne la această valoare – și, eventual, pot crește semnificativ. Cu cât războiul continuă mai mult, cu atât se subțiază marja de acțiune. Lumea apelează la țiței din stocuri pentru a amortiza lovitura de preț, dar aceste stocuri nu sunt fără fund.

În cel mai recent Raport lunar privind piața petrolului, Agenția Internațională pentru Energie a raportat că, până în iulie, producția de aproximativ 8,3 milioane de barili de petrol pe zi era blocată în tot Orientul Mijlociu.

IEA a raportat, de asemenea, că stocurile globale de petrol au scăzut cu 69 de milioane de barili în iulie, adăugându-se la reducerile anterioare, rezultând o rată medie zilnică de scădere a stocurilor de 2,7 milioane de barili pe zi. Reducerea va continua pe măsură ce luptele din Orientul Mijlociu continuă – iar acest lucru va continua să împingă prețurile petrolului în sus.

Mulți observatori cu o tendință descendentă subliniază adesea că există încă mult petrol în lume, atât în ​​stoc, cât și în producție, așa că orice indiciu de dezescaladare, ca să nu mai vorbim de armistițiul din iunie, a pus presiune pe prețuri.