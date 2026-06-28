Predoiu spune că PNL a pierdut sprijin electoral din cauza propriilor politici: „Problema nu a fost participarea la guvernare cu PSD sau USR”

Fostul prim-vicepreședinte al PNL Cătălin Predoiu susține că partidul și-a pierdut treptat principala bază electorală din cauza politicilor promovate în ultimii ani la guvernare. Ministrul interimar de interne mai spune că formațiunea a greșit atunci când a ales să treacă în opoziție.

Predoiu spune că a realizat recent o cercetare privind legătura dintre politicile guvernamentale din ultimii 10 ani promovate de PNL de la guvernare şi baza electorală a partidului, iar concluzia este că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală.

„Concluzia este că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală – antreprenorii şi capitalul românesc, cei care creează locuri de muncă şi generează venituri la buget – nu prin simpla participare la guvernare, ci prin politicile pe care le-a promovat. Cu alte cuvinte, diminuarea susţinerii electorale nu a fost cauzată de participarea într-o formulă de guvernare alături de un partid sau altul (USR, PSD ori alături de amândouă), ci de conţinutul politicilor adoptate”, spune fostul prim-vicepreşedinte PNL.

Predoiu arată că „de aici rezultă şi o concluzie logică: problema nu era rămânerea la guvernare alături de un anumit partid, dacă generai politicile corecte pentru recâştigarea bazei electorale şi scoaterea ţării din criză, iar soluţia ar fi fost politicile bine ţintite pentru antreprenoriat, dezvoltarea proiectelor administraţiei locale şi capacitatea de producţie naţională (inclusiv prin proiecte de coproducţie cu parteneri strategici interesaţi). Din opoziţie nu poţi scoate o ţară din criză”.

„Majoritatea partidului a decis acum o lună că este mai bine să ne întărim în opoziţie şi să salvăm ţara peste trei ani”

Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL la jumătatea lunii. El face parte din grupul liberalilor care contestă actuala conducere a partidului, iar numele său a fost vehiculat pentru un portofoliu în Cabinetul Veștea.

Marți seară, conducerea PNL a dizolvat 12 conduceri de filiale după ce liderii acestora au susținut învestirea Guvernului Veștea, în pofida deciziei conducerii centrale. HotNews a relatat, citând surse, că aproximativ 20 de liberali riscă excluderea din partid, iar printre aceștia se numără și Cătălin Predoiu.

„Dar majoritatea partidului a decis acum o lună că este mai bine să ne întărim în opoziţie şi să salvăm ţara peste trei ani. Între timp, se pare că opinia s-a schimbat spre guvernare, tant mieux. Ducând discuţia mai departe, este limpede că România a funcţionat în ultimii ani pe baza unui model economic construit din mers, exclusiv în jurul câtorva piloni: consumul (bazat în mare măsură pe importuri), fondurile europene (PNRR), Programul Anghel Saligny şi investiţiile străine, acestea din urmă într-o manieră timidă şi fără un plan coerent de stimulare a sectoarelor strategice pentru România. A fost, în esenţă, un model construit din mers şi axat, în mare parte, pe politici generate la Bruxelles, care au avut efectele lor pozitive, dar care trebuie completate cu efort naţional de creaţie şi producţie”, menţionează Cătălin Predoiu.

„Regret dacă voi stârni din nou nemulţumirea unor colegi care, în ultima perioadă, s-au arătat profund indignaţi de poziţiile mele şi care, până nu demult, şi-au construit fără rezerve cariera în colaborare cu PSD, făcând, desigur, şi lucruri importante pentru ţară. Scopul meu rămâne acelaşi: să contribui la consolidarea laturii raţionale a dezbaterilor din PNL, nu a celei emoţionale sau iraţionale”, mai spune Predoiu în postare.