Prelungirea armistițiului dintre Israel și Liban nu a reușit să reducă prețurile petrolului

Prețurile petrolului au crescut ușor vineri dimineața, chiar și după anunțul prelungirii armistițiului dintre Israel și Liban.

Brent, prețul de referință global pentru țiței, a crescut cu 0,7%, ajungând la puțin sub 105,80 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a urcat cu 0,6%, ajungând la 96,50 dolari.

Luptele dintre Israel și Liban au amenințat să deraieze fragilul armistițiu dintre SUA și Iran, după ce Teheranul a declarat că ciocnirile au încălcat armistițiul condiționat.

Prețurile petrolului au crescut de când Donald Trump a declarat că SUA vor suspenda atacurile până când Iranul va prezenta o „propunere unificată”.

Între timp, transporturile prin Strâmtoarea Hormuz sunt încă în mare parte blocate, perturbând fluxurile globale de energie.

Transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz, care transportă în mod normal aproximativ o cincime din rezerva mondială de petrol și gaze naturale, rămâne blocat, în timp ce Iranul continuă să își ceară dreptul de a decide ce nave pot trece, iar SUA blochează comerțul maritim al Iranului.

Președintele american Donald Trump a declarat joi, într-o postare pe Truth Social, că a ordonat Marinei SUA să distrugă orice ambarcațiuni iraniene care plasează mine în strâmtoare, la scurt timp după ce Pentagonul a anunțat că a confiscat un petrolier care transporta petrol iranian sancționat pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână.

Trump a părut, de asemenea, să extindă blocada navală americane dincolo de porturile iraniene, scriind pe Truth Social că nicio navă „nu poate intra sau ieși” din strâmtoare fără aprobarea Marinei SUA.

„Este «sigilată etanș» până când Iranul va veni cu o ÎNȚELEGERE!!!”, a spus Trump

Prețurile mai mari ale țițeiului pot alimenta inflația prin creșterea costurilor de transport și producție, sporind probabilitatea unor rate ale dobânzii mai mari.

Trump le-a spus reporterilor că el crede că Teheranul dorește să încheie o înțelegere, dar că conducerea sa e foarte agitată. El a spus că nu se grăbește să încheie o înțelegere, dar dacă Iranul nu dorește una, „o voi finaliza militar”.