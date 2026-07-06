Premieră militară în Marea Norvegiei: Avion rus de spionaj, interceptat de avioane F-35 lângă un portavion NATO

Două avioane de vânătoare F-35 au decolat de pe portavionul HMS Prince of Wales pentru a escorta un aparat rus de patrulare maritimă, după ce acesta „s-a apropiat în repetate rânduri” de grupul de luptă aflat sub comanda NATO, potrivit BBC.

Avionul rus de tip „Bear-F” a survolat la altitudine joasă și „la o distanță inutil de mică” de portavionul HMS Prince of Wales, unde se crede că a aruncat în apă 10 sonobuoy-uri (dispozitive care utilizează sonarul pentru a detecta submarine), a anunțat Ministerul britanic al Apărării. Incidentul a avut loc joi, dar a fost făcut public luni.

Forțele britanice au încercat să contacteze avionul rus pe frecvențele internaționale, dar acesta nu a răspuns, moment în care cele două avioane F-35 au decolat de pe nava „Prince of Wales” pentru a-l escorta departe de grupul de luptă.

Reprezentanții ministerului au catalogat activitatea Moscovei în Marea Norvegiei drept „periculoasă și neprofesionistă”. Evenimentul reprezintă o premieră, fiind pentru prima dată când NATO desfășoară operațiuni de poliție aeriană de pe un portavion european.

Grupul de luptă al portavionului britanic este dislocat în prezent în largul Islandei, având la bord 1.500 de militari. Acesta este format din HMS Prince of Wales, distrugătorul de tip 45 HMS Duncan, avioane de vânătoare F-35, elicoptere Merlin și Wildcat, fiind susținut de nava-cisternă de realimentare RFA Tidespring.

„Ar trebui să fim conștienți de faptul că amenințarea din partea Rusiei există în toate domeniile: sub apă, pe apă, pe uscat, în aer, în spațiu și, de asemenea, în spațiul cibernetic”, a spus, în acest weekend, secretarul britanic al Apărării, Dan Jarvis, pentru Channel 4 News. Astfel de desfășurări de forțe îmbunătățesc capacitatea de descurajare și apărare în cadrul NATO, a adăugat el.

Incidentul vine la câteva săptămâni după ce trupele Royal Marines au abordat un petrolier al flotei-umbră rusești în Canalul Mânecii. Șeful Statului Major al Apărării, Sir Richard Knighton, a declarat pentru BBC în luna iunie că Rusia „ne sondează, ne provoacă și ne testează apărarea” și că „ridică miza și riscă să depășească limita”.

NATO a estimat că Rusia ar putea fi pregătită să recurgă la forța militară până în 2030.

Săptămâna trecută, guvernul a publicat planul Regatului Unit, amânat de mult timp, privind investițiile în apărare, prim-ministrul în exercițiu, Sir Keir Starmer, anunțând o creștere de 15 miliarde de lire sterline a cheltuielilor militare, parțial finanțată prin reducerea bugetelor altor ministere.

Nivelul investițiilor este însă criticat de opoziție și de personalități din armată, care îl consideră insuficient pentru a face față amenințării ruse.