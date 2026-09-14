Prețul energiei pe bursă, la niveluri uriașe în toată Europa. 14% în România

Cele mai mari scumpiri sunt în țările nordice, unde prețurile au crescut chiar și cu 700% față de sesiunea anterioară de tranzacționare, care a fost vineri. În România, scumpirea este de 14%. Care sunt cauzele .

Prețurile de luni ale energiei pe piețele bursiere spot (cu livrare în ziua următoare) au crescut cu 14% în România, de la 208 euro pe MWh, la 237 de euro.

În restul Europei creșterile sunt mult mai mari. Cel mai mare avans se înregistrează în țările nordice:

Finlanda: 746% – 123 euro pe MWh

Norvegia: 621% – 91,02 euro pe MWh,

Suedia: 594% – 105 euro pe MWh

Estonia: 102% – 164 euro pe MWh

Germania: 73% – 256 euro pe MWh

Franța – 66% – 216 euro pe MWh

Scumpirile sunt atât de mari în țările nordice și pentru că acolo sunt, de regulă, cele mai mici prețuri din Europa. Piețele spot europene sunt cuplate între ele, așadar un șoc de preț dintr-o anumită piață se transferă automat și la celelalte.

O lecție pentru întreaga Europă

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, afirmă că este o situație de moment. Cauza specifică este acea că țările nordice se confruntă cu o lipsă a vântului, ceea ce a redus producția de energie eoliană, folosită masiv în țări precum Germania și Danemarca.

„A apărut dintr-odată o gaură puternică în producția de energie electrică. Aceasta a fost compensată de centralele pe gaze, iar gazele au prețuri foarte mari, au ajuns la maximul ultimilor cinci ani”, a spus Chisăliță, la Digi24.

În plus, Franța, un mare producător de energie nucleară, derulează în această perioadă programe de mentenanță și reparații la reactoarele sale, pentru a se pregăti de intrarea în iarnă.

„Ceea ce se întâmplă acum este o importantă lecție pentru Europa, care trebuie să înțeleagă că nu poate înlocui la infinit energia pe care o avem cu una dependentă de vreme, fără a avea în spate capacități de stocare și capacități flexibile”, a adăugat Chisăliță.

Între timp, prețul gazelor pe bursa de la Amstardam, de referință pentru piața europeană, a ajuns la 84 de euro pe MWh, în creștere cu 5% față de sesiunea de vineri și cu 36% față de acum o lună. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cotațiile sunt mai mari cu 161%, potrivit platformei Tranding Economics.

Aceste cotații au determinat temeri privind o nouă criză a gazelor iarna care vine, având în vedere și faptul că depozitele de gaze sunt la cele mai mici niveluri din ultimii 15 ani.

Se anunță o iarnă dificilă și în România

Săptămâna trecută, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a afirmat că în această perioadă se lucrează intens la refacerea rezervelor de gaze și a celor de apă din lacuri.

„Se anunță o iarnă dificilă. Se anunță prețuri foarte ridicate la gazul natural, deja este o dezbatere europeană, regională, internațională”, a susținut secretarul de stat.

În acest moment, România are un grad de umplere a depozitelor de gaze de 75%. Pentru 1 noiembrie, dată la care începe sezonul rece, gradul de umplere va ajunge la 87%, a arătat Mădălina Moise, director general Depogaz.