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Economie

Prețul energiei pe bursă, la niveluri uriașe în toată Europa. 14% în România

Florentina Cernat
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Cele mai mari scumpiri sunt în țările nordice, unde prețurile au crescut chiar și cu 700% față de sesiunea anterioară de tranzacționare, care a fost vineri. În România, scumpirea este de 14%. Care sunt cauzele.