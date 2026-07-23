Prețul petrolului a trecut de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai

Recenta revenire reflectă îngrijorarea crescândă a comercianților de materii prime cu privire la războiul în expansiune, care se extinde acum de la Golful Persic până la Marea Roșie, scrie NYT.

Prețurile petrolului au atins joi 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, în contextul în care războiul tot mai mare dintre Statele Unite și Iran a înăbușit fluxul de energie în Orientul Mijlociu.

Revenirea prețului țițeiului Brent din ultimele săptămâni reflectă îngrijorarea crescândă a pieței cu privire la conflictul în expansiune, care se extinde acum de la Golful Persic până la Marea Roșie. Ambele artere sunt vitale pentru comerțul energetic global.

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Amenințarea Houthi de a împiedica navele să călătorească către și dinspre porturile saudite de la Marea Roșie a complicat călătoriile într-o zonă care servea drept alternativă la Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul și Statele Unite se luptă pentru control.

Houthi, o grupare susținută de Iran în Yemen, a susținut miercuri că a vizat două petroliere saudite cu rachete și drone. Dacă Houthi reușesc să împiedice Arabia Saudită să utilizeze Marea Roșie, ar tăia aproximativ 4% din aprovizionarea mondială cu petrol și ar lăsa Arabia Saudită, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, cu acces limitat la piețele globale.

„Conflictul a intrat într-o fază categoric mai periculoasă”, au scris miercuri analiștii de la RBC Capital Markets. Chiar dacă prețurile petrolului au crescut mult în ultimele săptămâni, „încă le vedem ca un indicator întârziat al presiunii extreme care se acumulează în regiune”, au adăugat aceștia, prognozând că un „război regional complet” ar putea duce prețurile spre 150 de dolari pe baril.

Prețurile petrolului Brent sunt acum cu aproape 40% mai mari decât în ​​ajunul războiului. (Prețurile petrolului din SUA, de aproximativ 91 de dolari pe baril, se află pe o traiectorie similară.) Petrolul mai scump va împinge prețurile la pompă în întreaga lume și mai sus, o veste nedorită pentru șoferii care se confruntă deja cu prețuri încăpățânat de mari la benzină și motorină.

Costul acestor combustibili pentru transport a rămas ridicat chiar și după ce prețurile petrolului au scăzut în iunie, scăzând pentru scurt timp sub nivelurile de dinainte de război. La acea vreme, prin Strâmtoarea Ormuz circula mai mult petrol, dar erau disponibile mai puține rafinării pentru a transforma țițeiul în combustibilii care alimentează mașinile și avioanele.

Acest lucru se datorează parțial războiului cu Iranul, dar și faptului că Ucraina a provocat pagube semnificative rafinăriilor rusești – într-atât încât Rusia a interzis exporturile de motorină la începutul lunii iulie pentru a-și păstra aprovizionarea internă.

Un galon de benzină obișnuită în Statele Unite a costat joi cu 37% mai mult decât înainte de război, la o medie națională de 4,09 dolari pe galon, potrivit clubului auto AAA. Prețurile motorinei au fost cu 39% mai mari decât erau la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, în februarie.

Rafinăriile care rămân deschise culeg recompense uriașe. În Statele Unite, marjele de profit din transformarea petrolului în benzină și motorină sunt aproape de maximele multianuale, potrivit datelor firmei de cercetare a mărfurilor Argus Media.

Amenințările la adresa transportului maritim din Marea Roșie, coroborate cu luptele continue dintre Statele Unite și Iran în jurul Golfului Persic, alimentează îngrijorarea cu privire la perspectivele aprovizionării cu petrol, a declarat săptămâna aceasta Fatih Birol, director executiv al Agenției Internaționale pentru Energie.

„O rezoluție a conflictului în curs, care să includă o redeschidere completă și necondiționată a Strâmtorii Ormuz, va fi esențială pentru a evita o deteriorare suplimentară a securității energetice globale”, a declarat dl Birol.