Prețurile de transfer în 2026: reguli mai stricte pentru întocmirea dosarului și oportunitatea utilizării acordurilor de preț în avans pentru evitarea disputelor fiscale

ANAF a publicat, pe 2 iulie, două Ordine care schimbă în mod semnificativ modul în care companiile vor trebui să gestioneze prețurile de transfer începând cu tranzacțiile aferente anului 2026. Primul transformă dosarul prețurilor de transfer într-o obligație anuală de raportare electronică pentru marii contribuabili, iar al doilea recalibrează regulile privind acordurile de preț în avans (APA), deschizând posibilitatea de a obține certitudine fiscală și pentru tranzacții deja derulate, prin mecanismul de roll-back.

Pentru companiile cu tranzacții relevante cu persoane afiliate schimbările cresc nivelul de conformare cerut, dar pe de altă parte oferă un instrument prin care efortul suplimentar poate fi transformat într-un avantaj.

Dosarul prețurilor de transfer trebuie pregătit indiferent dacă este sau nu inițiată o inspecție, în condiții specifice

Până acum, marii contribuabili pregăteau dosarul prețurilor de transfer și îl prezentau autorităților fiscale doar atunci când erau solicitați să o facă, de regulă în contextul unei inspecții fiscale. Începând cu anul 2026, dosarul va trebui întocmit anual și depus electronic la ANAF, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), într-un termen specific.

Ce se schimbă?

obligația marilor contribuabili de a întocmi anual și de a depune electronic dosarul prețurilor de transfer, nu doar de a-l prezenta la solicitarea autorităților fiscale;

revizuirea pragurilor de documentare, care vor fi evaluate la nivelul fiecărei tranzacții individuale cu fiecare persoană afiliată;

extinderea semnificativă a conținutului dosarului și a informațiilor care trebuie documentate;

cerințe mult mai detaliate privind studiile de comparabilitate și documentația-suport aferentă;

introducerea unor formate standardizate de raportare a tranzacțiilor cu persoane afiliate.

Citiți mai multe detalii pe blogul PwC România

Articol semnat de Ruxandra Târlescu, Partener și Liderul Departamentului de servicii fiscale și juridice și Livia Teodoru, Director PwC România

Articol susținut de PwC România