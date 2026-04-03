Prețurile locuințelor cresc în București și marile orașe, iar tranzacțiile scad pe fondul ofertei mai mici de locuințe noi | Analiză Storia

București: tranzacțiile scad mai accentuat decât media națională

Apartamentele vechi din Capitală costă 2.653 euro/mp și sunt cu 27% mai scumpe decât cele noi

București, Iași, Constanța și Sibiu: locuințele vechi rămân mai scumpe decât cele noi

Prețurile la apartamente au crescut cel mai mult în București (+22%), Craiova (+15%) și Timișoara (+11%) în martie 2026 comparativ cu luna similară a anului trecut. În același interval de timp, numărul de tranzacții cu unități individuale a scăzut în Capitală (-13,4%) și în județele Dolj (-25,9%) și Timiș (-25,9%), însă a crescut în județele Brașov (+4,4%) și Sibiu (+6,5%). Datele au la bază prețurile medii solicitate în anunțurile publicate pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, și tranzacțiile cu unități individuale raportate de ANCPI.

Piața imobiliară din România se recalibrează în ultimele 8 luni pe baza raportului dintre cerere și ofertă, în contextul în care eliminarea cotei reduse de TVA de 9% și creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21% s-a suprapus cu o perioadă economică marcată de o inflație medie anuală de aproximativ 10%. La acești factori se adaugă, începând din luna martie, și conflictul din Orientul Mijlociu, care ar putea pune presiune în următoarele luni inclusiv pe costurile materialelor de construcție.

Datele despre prețurile la locuințe corelate cu intențiile cumpărătorilor și informațiile despre numărul de tranzacții scot în evidență o serie de tendințe care se aplică în cazul celor mai multe dintre marile orașe ale țării.

În martie 2026, București a înregistrat cel mai mare decalaj între prețurile solicitate pentru apartamente vechi și noi. Astfel, prețul mediu solicitat pentru apartamentele vechi a fost de 2.653 euro/mp, cu 27% mai mare decât prețul mediu de 2.099 euro/mp pentru apartamentele noi. Prețurile pentru apartamentele vechi au fost mai mari decât cele pentru apartamentele noi și în Iași (+4%), Constanța (0,9%) și Sibiu (0,6%).

Pe de o parte, dintre marile orașe ale României, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor medii la apartamente în martie 2026 comparativ cu luna similară a anului trecut s-au înregistrat în București (2.402 euro/mp, +22%), Craiova (2.090 euro/mp, +15%) și Timișoara (1.978 euro/mp, +11%). Prețurile menționate au fost calculate luând în considerare atât apartamentele noi, cât și apartamentele vechi.

În același timp, Capitala a raportat în martie 2026 o scădere cu 13,4% a numărului de tranzacții cu unități individuale comparativ cu martie 2025, mai mare decât scăderea medie națională de 10,7%. Pe de altă parte, numărul de tranzacții a fost cu 6,6% mai mare decât în februarie 2026, în contextul în care a doua lună a anului are însă doar 28 de zile, comparativ cu cele 31 de zile ale lunii martie. În plus, în cazul celor două județe în care se află Craiova și Timișoara, tranzacțiile au scăzut într-un ritm de aproximativ două ori și jumătate mai alert decât media națională, cu 25,9% în Dolj și cu 25,2% în Timiș.

„Tendința de creștere a prețurilor în orașele care înregistrează scăderi mai mari ale numărului de tranzacții indică o diferență între dinamica prețurilor și structura ofertei disponibile pe piață. În timp ce stocul de locuințe noi s-a redus, oferta de locuințe vechi a crescut cu 19% în marile orașe și cu 18% în Capitală. În acest context, scăderea numărului de tranzacții poate indica o perioadă de așteptare. Interesul pentru achiziții rămâne prezent, însă mulți potențiali cumpărători sunt mai prudenți și aleg să amâne decizia finală, pe fondul incertitudinilor economice și al costurilor mai ridicate”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Prețurile apartamentelor de vânzare versus tranzacțiile din luna MARTIE

BUCUREȘTI

Una dintre explicațiile pentru care tranzacțiile din Capitală sunt în scădere comparativ cu perioada similară a anului trecut în ciuda ofertei în creștere de locuințe vechi este că aici se înregistrează și cea mai mare diferență de preț între locuințele noi și cele vechi.

Între martie 2025 și martie 2026, prețurile locuințelor noi au crescut cu 14%, la 2.099 euro/mp, în timp ce prețurile solicitate pentru locuințele vechi au ajuns la 2.653 euro/mp, cu 24% mai mult comparativ cu martie 2025.

BRAȘOV

Dintre marile județe imobiliare ale României, Brașov este unul dintre cele numai două în care numărul de tranzacții cu unități individuale a crescut în martie 2026 comparativ cu martie 2025, cu 4,4%, în timp ce față de februarie 2026 creșterea este de 27%. Orașul reședință de județ cu același nume a raportat prețuri solicitate foarte apropiate la locuințele noi și vechi.

Dezvoltatorii imobiliari au solicitat în medie 2.364 euro/mp pentru o locuință nouă (+7%), în timp ce proprietarii de locuințe vechi au cerut în medie 2.342 euro/mp (+8%). De altfel, este de remarcat că, în ultimul an, prețurile au crescut într-un ritm foarte asemănător.

CLUJ-NAPOCA

La fel ca Brașov, Cluj-Napoca se remarcă prin diferențe neglijabile între locuințele noi și cele vechi. În martie 2026, prețul pentru locuințele noi a crescut cu 6%, la 3.279 euro/mp, în timp ce locuințele vechi costau 3.275 euro/mp, cu 7% mai mult decât în luna martie a anului trecut.

Totuși, spre deosebire de Brașov, în Cluj-Napoca numărul de tranzacții a scăzut în martie 2026 cu 7,8% comparativ cu luna similară a anului trecut, dar a crescut cu 59% comparativ cu februarie 2026.

CONSTANȚA

Alături de Brașov, orașul de la malul mării are o piață imobiliară influențată inclusiv de popularitatea turismului. Numărul de tranzacții a scăzut cu 33,4% în județ comparativ cu martie 2025, dar a crescut cu 24% comparativ cu februarie 2026.

În orașul Constanța, prețurile solicitate pentru locuințele noi au crescut cu 5% în martie 2026 comparativ cu martie 2025, la 2.097 euro/mp, în timp ce locuințele vechi au devenit mai scumpe cu 8%, la o medie de 2.115 euro/mp.

CRAIOVA

Craiova este unul dintre orașele în care creșterea prețurilor din ultimul an a fost mai accentuată, chiar dacă volumul tranzacțiilor a evoluat într-un ritm mai lent.

Luna martie 2026 a adus o scădere a tranzacțiilor cu 25,9% comparativ cu luna similară din 2025 și cu 4% față de februarie 2026, în timp ce prețurile au crescut cu 12% pe segmentul de locuințe noi (2.098 euro/mp) și cu 15% pe segmentul de locuințe vechi, la 2.088 euro/mp.

IAȘI

Iași a raportat o scădere a tranzacțiilor cu 3% față de martie 2025, dar acestea au fost cu 22% mai multe comparativ cu luna februarie 2026, iar aici se înregistrează diferențe mai mari între evoluția prețurilor la cele două segmente ale pieței imobiliare.

Prețurile solicitate pentru locuințe noi au crescut cu 11%, la 1.916 euro/mp, în timp ce prețurile la locuințe vechi s-au majorat într-un ritm de două ori mai lent, cu 5%, însă rămân mai mari decât cele la locuințele noi: 1.992 euro/mp.

ORADEA

În județul Bihor numărul de tranzacții a scăzut cu 29,2% comparativ cu martie 2025 și cu 21% comparativ cu luna februarie a acestui an, în timp ce orașul de reședință Oradea a raportat creșteri de prețuri asemănătoare pentru locuințele noi și vechi.

Totuși, aici se remarcă o situație diametral opusă de București, întrucât locuințele noi sunt mai costisitoare. Astfel, pentru locuințele noi, dezvoltatorii au solicitat în medie 1.996 euro/mp (+8%), în timp ce pentru locuințele vechi proprietarii au cerut în medie 1.822 euro/mp (+7%).

SIBIU

La Sibiu, numărul de tranzacții a crescut cu 6,5% față de martie 2025 și cu 25% comparativ cu februarie 2026, iar datele indică faptul că, pe parcursul ultimului an, locuințele vechi au devenit mai scumpe decât locuințele noi.

Astfel, prețurile la locuințele noi au ajuns în martie 2026 la 1.959 euro/mp după o creștere cu 7%, sub prețurile solicitate pentru locuințele vechi, care au crescut cu 7%, până la 1.971 euro/mp.

TIMIȘOARA

Județul Timiș a raportat o scădere cu 25% a numărului de tranzacții comparativ cu martie 2025, însă în același timp acestea sunt în creștere cu 12% comparativ cu februarie 2025. Orașul de reședință Timișoara a raportat creșteri procentuale de prețuri formate din două cifre.

Prețurile solicitate la locuințele noi s-au majorat cu 16%, la 2.056 euro/mp, în timp ce locuințele vechi costă în prezent 1.954 euro/mp după o creștere cu 10% între martie 2025 – martie 2026, conform prețurilor listate pe platforma Storia.

