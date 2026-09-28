Prețurile petrolului cresc după ce Trump respinge acordul de pace cu Iranul

Prețul țițeiului Brent a depășit luni dimineața 105 dolari, Trump respingând propunerea Iranului, în timp ce atacurile houthilor amenință aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,32 dolari, sau 1,27%, la 105,64 dolari pe baril până la ora 00:36 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 70 de cenți, sau 0,76%, la 93,11 dolari pe baril.

Creșterea prețurilor petrolului a avut loc în ciuda unei redresări a exporturilor de țiței de la principalii producători din Orientul Mijlociu. Datele preliminare Kpler au arătat că exporturile au atins 12,8 milioane de barili pe zi în septembrie, cel mai ridicat nivel de la începutul războiului, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite crescând livrările. Redresarea exporturilor vine în contextul în care riscurile geopolitice rămân ridicate în întreaga regiune.

Discuțiile dintre SUA și Iran rămân incerte

Iranul a prezentat săptămâna trecută o propunere de pace la Adunarea Generală a ONU de la New York, declarând că planul a fost transmis SUA prin intermediul mediatorilor qatarezi.

Trump a declarat sâmbătă că a respins propunerea. Cu toate acestea, el a declarat pentru Axios într-un interviu telefonic duminică că se așteaptă ca negociatorii americani să poarte discuții suplimentare în această săptămână.

Reuters a relatat că Houthii și Iranul au continuat atacurile asupra Arabiei Saudite, vulnerabilizând fluxurile regionale de aprovizionare.

„Riscurile geopolitice rămân ridicate, deoarece Houthii și Iranul și-au continuat atacurile asupra Arabiei Saudite, lăsând fluxurile regionale de aprovizionare vulnerabile”, au declarat analiștii ANZ într-o notă transmisă clienților.

Coaliția yemenită condusă de saudiți a interceptat două rachete balistice și două drone lansate de forțele houthi susținute de Iran către Arabia Saudită.

Exporturile de motorină pun presiune pe piețele petroliere

Prețurile petrolului au fost afectate și de îngrijorările legate de aprovizionarea cu motorină din SUA. Brent a crescut cu 0,4% săptămâna trecută, în timp ce WTI a scăzut cu 7,9%, piețele luând în considerare posibilitatea ca SUA să restricționeze exporturile de motorină pentru a reduce prețurile interne record.

Astfel de restricții ar putea, de asemenea, să limiteze producția de rafinare a SUA și să reducă cantitatea de motorină disponibilă pe piețele externe.

„Produsele petroliere rafinate rămân un punct de presiune, prețurile record ale motorinei din SUA intensificând riscurile inflaționiste și provocând o nouă dezbatere cu privire la potențialele restricții la exporturi”, au declarat analiștii ANZ.

Analiștii au declarat că orice restricție privind exporturile de motorină din SUA ar reduce aprovizionarea în afara SUA, în timp ce prețurile europene au reacționat deja la perspectiva unor livrări americane mai mici.

Livrările din Ormuz se recuperează

Între timp, transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz și-au revenit. Datele Kpler au arătat că transporturile prin această cale navigabilă urmau să ajungă la aproximativ 7,4 milioane de barili pe zi în septembrie.

Arabia Saudită și-a mărit exporturile și a mutat unele transporturi din de la Marea Roșie în portul său estic Ras Tanura, după ce atacurile au avariat conducta sa est-vest. portul Yanbu

Creșterea transporturilor prin Ormuz a contribuit la creșterea exporturilor totale de țiței de la principalii producători din Orientul Mijlociu la 12,8 milioane de barili pe zi în această lună.