Prețurile petrolului cresc pe fondul anulării negocierilor de pace dintre SUA și Iran

Dan Popa

Prețurile petrolului au crescut luni dimineață în Asia, după ce planurile pentru o a doua rundă de negocieri de pace dintre SUA și Iran au fost anulate.

Brent, prețul de referință global, a crescut cu 2,2%, ajungând la 107,70 dolari pe baril, în timp ce țițeiul tranzacționat în SUA a crescut cu 2,1%, ajungând la 96,40 dolari, notează BBC.

Reamintim că președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul a anulat planurile de a trimite o echipă în Pakistan pentru negocieri cu omologii iranieni.

Aprovizionarea globală cu energie a fost supusă unei presiuni intense de la începutul războiului din Iran, deoarece Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială, a fost efectiv închisă după ce Iranul a amenințat că va ataca navele ca represalii pentru atacurile aeriene americane și israeliene asupra țării.

Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat duminică că „discuții importante privind chestiuni bilaterale și evoluții regionale” sunt în curs de desfășurare cu Omanul, vecinul său de-a lungul strâmtorii.

El a postat pe rețelele de socializare: „Ne-am concentrat asupra modalităților de a asigura un transport în siguranță, în beneficiul tuturor vecinilor dragi și al lumii. Vecinii noștri sunt prioritatea noastră.”

Aproximativ o cincime din țițeiul și gazul natural lichefiat (GNL) din lume trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Trump a scris sâmbătă într-o postare pe Truth Social că s-a „pierdut prea mult timp cu călătoriile” și cu trimiterea de reprezentanți americani la Islamabad.

Președintele a adăugat că „există lupte interne și o confuzie extraordinară” în interiorul conducerii de la Teheran.

„Nimeni nu știe cine e la conducere, nici măcar ei”, a spus el. „În plus, noi avem toate cărțile; ei nu au niciuna! Dacă vor să vorbească, tot ce trebuie să facă este să ne sune!!!”