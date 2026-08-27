Prevenţia care ne asigură longevitatea. Cum ne ajută un singur test să trăim mai mult şi mai bine

Îmbătrânirea este un proces degenerativ natural al întregului organism şi chiar dacă niciun om nu este scutit de asta, fiecare dintre noi putem face alegeri conştiente astfel încât să îmbătrânim frumos şi să ne bucurăm nu numai de mulţi ani trăiţi, ci şi de o stare bună de sănătate cât mai mult timp. Aici intervine medicina longevităţii care se axează pe întârzierea şi ameliorarea afecţiunilor asociate cu acest proces degenerativ prin anticiparea lor timpurie şi prin adoptarea unui stil de viaţă care să ne susţină corpul cât mai mult timp în această frumoasă aventură-viaţa.

Testarea genetică Longevity 100+ lansată de MedLife poate fi punctul ideal de plecare spre o viaţă lungă şi bună, pentru că prin identificarea predispoziţiilor de risc a 75 de boli comune, printr-o singură analiză de sânge, pot fi făcute recomandări ţintite fiecărui pacient. Aflându-şi riscurile personale, pacienţii vor putea adopta un stil de viaţă care să le susţină sănătatea pe termen lung şi totodată vor ştii cum să prioritizeze investigaţiile medicale anuale. Specialiştii MedLife explică cum ne poate ajuta un singur test să avem mai multă grijă de noi şi astfel să ne bucurăm nu numai de o viaţă lungă, ci şi frumoasă, simplificând un protocol de longevitate care în mod normal ar presupune multe consulturi şi investigaţii medicale costisitoare.

Cum ne ajută testarea genetică Longevity 100+

Longevity100+ nu este numai un test genetic, ci un serviciu de prevenție unic, lansat de MedLife, care combină testarea genetică avansată cu consultația unui medic genetician, oferind un plan personalizat de sănătate, bazat pe ADN-ul fiecăruia.

“Testul Longevity 100+ evaluează boli comune ale adultului care sunt boli multifactoriale. Ele au o componentă genetică, dar asupra cărei acționează factorii de mediu ca nutriția, sportul, stresul, hormonii și ele apar mai frecvent după vârsta de 50 de ani. Mă refer la boli ca: diabet, hipertensiune, risc de infarct, riscuri de cancere, boli legate de ficat sau risc de boli inflamatorii intestinale care se numesc comune pentru că le putem face toţi. Cu ajutorul testului vedem ce riscuri avem față de populația generală și astfel știm să le prevenim. Vom merge la doctor pentru anumite controale şi analize şi totodată vom adopta conştient un stil de viaţă sănătos. Deci testul genetic Longevity 100+ este un punct de plecare pentru pacient spre o viaţă echilibrată. Ne arată cum să ne optimizăm stilul de viaţă, cum să fim cât mai sănătoşi şi cum să ne prelungim, poate, un pic, speranţa de viaţă”, a precizat medicul genetician Miruna Triţă.

Nu moştenim toate bolile familiei

Medicul a explicat şi de ce nu e suficient doar să ne cunoaştem istoricul familial. Nu toate bolile pe care le credem ereditare se moştenesc. O predispoziție genetică crescută poate exista chiar dacă nimeni din familie nu a fost diagnosticat cu această afecțiune.

“Genetic nu înseamnă ereditar şi nu toate bolile familiei se transmit generaţiilor viitoare. Într-adevăr, când avem în familie niște boli care, de regulă, se pot moşteni, ne așteptăm să le moștenim și noi, dar prin test, unii pacienţi au descoperit că nu au riscul acela de a dezvolta boala înaintaşilor. în urma testării, unora le-au ieşit predispoziţii la boli care nu existau în familie. Ereditar înseamnă că e transmis din familie, dar genetica arată o variantă la nivelul ADN-ului fie că e apărută în plus, fie că e moştenită. Tot aşa cum putem moşteni, predispoziţii ale unor boli care nu s-au manifestat la părinţii şi bunicii noştri”, a subliniat dr. Triţă.

Genetica nu prezice viitorul nostru, dar ne ajută să intervenim prin monitorizare medicală adecvată. Un risc crescut de cancer de sân, de exemplu, ne indică ce analize și controale sunt importante pentru noi pentru a preveni apariția bolii atât pentru noi, cât şi pentru rudele de sânge. Plecând de la aflarea predispoziţiei putem face alte teste genetice, cum ar fi germline care analizează ADN-ul moştenit pentru a detecta anumite mutaţii genetice prezente în fiecare celulă cu care ne naştem, putând lua astfel măsuri din timp în situaţia depistării mutaţiei.

Longevitatea ţine de alegeri conştiente

Din fericire, majoritatea bolilor comune supuse testării au doar în proporţie de 25% o componentă genetică, restul fiind vorba despre implicarea stilului de viaţă care poate fi schimbat oricând şi astfel să rămânem sănătoşi. Dr Anca Hâncu, medic nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, coordonator al programului de medicină a stilului de viaţă în cadrul MedLife este o persoană normoponderală, dar a aflat în urma testării genomice că ar putea dezvolta anumite boli de nutriţie sau inflamatorii.

“Prin această testare genetică am putut identifica stare de prediabet, obezitate, dar şi boala celiacă. Aceste informaţii sunt extraordinare, pentru că eu pot preveni aceste afecţiuni prin stilul de viaţă. Testele genetice chiar ne oferă posibilitatea de prevenţie pentru că putem vedea înainte de a apărea anumite boli această predispoziţie, astfel încât să fim atenţi şi să ne schimbăm din timp stilul de viaţă. Informaţia genetică structurează informaţiile noastre legate de sănătate. Ştim unde suntem cu sănătatea în acest moment, dar ştim şi ce ne poate aştepta. Îţi arată cine eşti cu bune şi cu rele şi ce poţi să faci în continuare. Pentru că te poţi duce spre sănătate făcând anumite lucruri sau te duci spre boală. Dar e alegerea ta, pentru că bolile cronice în proporţie de 60-70% sunt corelate cu stilul de viaţă, cu activitatea fizică care este cel mai bun medicament. Dacă ar fi să găsim o pilulă miraculoasă care să prevină, să ne aducă sănătate şi lonvegivitate aceasta ar fi activitatea fizică. Longevitatea înseamnă evitarea apariţiei bolilor cronice şi întârzierea îmbătrânirii”, a declarat dr. Anca Hâncu.

Bătrâneţea frumoasă se pregăteşte din timp

Este ideal, însă, să acţionăm la timp, încă din tinereţe, măcar de la 40 de ani. Potrivit studiilor, cele mai multe persoane care trăiesc până la 80 de ani au avut grijă constantă de sănătatea lor. Speranța de viață depinde în proporție de 75% de un stil de viață corect și numai 25% de materialul genetic.

„ Dacă vrem să avem o bătrânețe frumoasă, trebuie să începem să o pregătim măcar de la 40 de ani. Este important să fim educați într-un spirit corect, care pune sănătatea pe primul loc. Asta înseamnă să înțelegem rolul somnului, al alimentației și al mișcării și să evităm excesele. Tinerețea nu înseamnă să pierdem nopțile. Somnul este una dintre perioadele esențiale pentru procesele de refacere ale organismului. Dacă pierdem acele ore de somn, cumva ne scurtăm și viața. Nu haosul ne definește. Dacă am avea un program bine stabilit și mese regulate, organismul s-ar regla mult mai bine. Procesele hormonale și enzimatice sunt strâns legate și de stilul de viață. Un program dezorganizat poate afecta metabolismul, somnul și reglarea hormonală și, în timp, poate contribui la apariția unor boli cronice“, a explicat dr. Georgiana Pop, medic specialist în geriatrie şi gerontologie.

Totodată, chiar dacă în urma testării se află în procentul de 25% în care există predispoziţii spre boli genetice, pacienţii pot lua măsuri din timp pentru ca boală să nu se instaleze sau dacă e deja instalată să fie tratată la timp.

“Este vorba despre un test de prevenţie care ne ajută să adăugăm şi ani în viaţă, dar şi viaţă în ani”, a conchis dr. Miruna Triţă.

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Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

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Articol susținut de MedLife