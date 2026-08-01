Prima eclipsă solară vizibilă din Europa în ultimii 27 de ani. Care sunt locurile căutate de turişti

Eclipsa totală de Soare va avea loc pe 12 august şi va putea fi văzută din Spania şi Islanda. Acest fenomen nu a mai vizitat Europa din 1999, când a fost văzută şi din România.

Eclipsa solară vizibilă din Europa a devenit un magnet pentru turiști, scrie Euronews.

Potrivit sursei citate, eclipsa solară va putea fi văzută din nordul şi estul Spaniei, inclusiv oraşele Zaragoza, Valencia, Bilbao, şi Palma de Mallorca. Toate orașele sunt acum căutate de turiști. Dintre toate, cel preferat este Zaragoza, urmat de Burgos, Valladolid şi León.

În Islanda, eclipsa totală de Soare va putea fi văzută în vestul şi sudul ţării, unde sunt disponibile majoritatea cazărilor din întreaga ţară.

Cererea depăşeşte cu 56,9% aceeaşi perioadă a anului trecut, iar cele mai dorite oraşe sunt Kópavogur şi capitala Reykjavík.

Conform Booking.com, preţul pentru un adult în seara de 11-12 august în Zaragoza, Spania este cuprins între 800 şi 8.475 de lei, iar disponibilitatea este scăzută. Pe Airbnb, se pot găsi preţuri de la 160 la 4.250 de lei.

În Reykjavík, Islanda, preţurile pe Booking încep de la 700 de lei şi ajung până la peste 70.000 de lei pentru un adult, iar pe Airbnb între 450 şi 8.800 de lei.

Eclipsa de soare din 11 august 1999 a fost ultima eclipsă din secolul XX şi a avut un număr record de observatori. Banca Naţională a României a marcat evenimentul prin emiterea unei serii speciale de bancnote de 2.000 de lei, limitată la un milion de exemplare, potrivit Agerpres.