Prima ediție a Via Transilvanica Business Fest a adus împreună peste 200 de lideri de business, antreprenori, reprezentanți ai autorităților și ai societății civile

Prima ediție a Via Transilvanica Business Fest, un proiect inițiat de Fundația Deloitte în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social, a reunit peste 200 de lideri de business, antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile, într-un dialog despre colaborare, încredere și dezvoltarea României. Evenimentul a lansat astfel o platformă de dialog menită să creeze punți între mediul de afaceri, sectorul public, cel non-guvernamental și comunități și să aducă împreună perspective diferite și bune practici în jurul unor obiective comune.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 18-20 septembrie 2026, în Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud, unde se află campusul Asociației Tășuleasa Social, locul din care a pornit proiectul Via Transilvanica, și a fost construit în jurul a patru punți: dintre marile companii și economia locală, dintre autorități și mediul privat, dintre tradiție și viitor și dintre mișcare și sens.

„Sunt fascinat de metafora drumului care unește si care ne oferă ocazia să descoperim împreună o Românie în mișcare, care evoluează și se dezvoltă la firul ierbii, la rădăcini, nu neapărat întotdeauna de la București. Vrem să punem în centrul Via Transilvanica Business Fest această idee a drumului care ne unește, atât pentru că trece pe la toți, inclusiv pe la cei adesea ignorați, cât și pentru că ne poartă într-o călătorie pe care o facem împreună, nu singuri și nu unii împotriva altora. Sper ca evenimentul să devină o tradiție și să genereze, inclusiv cu ajutorul nostru, diverse alte inițiative de natură să consolideze punțile între diferite zone ale societății. Îmi doresc ca acest nucleu de lideri să devină o comunitate și ca întâlnirile pe Via Transilvanica să devină la fel de semnificative pentru business-ul românesc cum sunt deja pentru localnici și drumeți”, a declarat Alex Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

„Tășuleasa Social a pornit acum 26 de ani de la un gând simplu: fiecare dintre noi poate să schimbe în bine locul în care trăiește. În toți acești ani am învățat că binele nu îl poți defini singur, trebuie să-l imaginezi și dezvolți împreună cu oamenii, apoi să faci tot ce-ți stă în putință să fie primit de comunitate. Astăzi, pe Via Transilvanica sunt 400 de comunități și nu există una care să spună că acest drum face rău. Iar Via Transilvanica Business Fest este o continuare firească a acestei idei: un loc în care oameni din lumi diferite se întâlnesc, schimbă idei și caută împreună soluții pentru diverse comunități din țara noastră. Faptul că Fundația Deloitte a ales să dezvolte alături de noi acest spațiu de dialog arată că și în business există dorința de a construi punți și de a pune lucrurile în mișcare împreună. Pentru noi, asta înseamnă că Via Transilvanica este, cu adevărat, drumul care unește. Nu ne schimbăm rădăcinile doar pentru că vrem să schimbăm ceva, dar am învățat că rădăcinile pot lua orice formă”, a spus Alin Ușeriu, Președinte Asociația Tășuleasa Social.

Inițiativa Via Transilvanica Business Fest a reunit reprezentanți la cel mai înalt nivel din sectorul privat, public și non-guvernamental. Printre speakeri s-au aflat Ömer Tetik, CEO, Banca Transilvania; Iulian Stanciu, Investitor; Dan Ștefan, Fondator, Autonom; Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-ministrului; Oana Gheorghiu, Viceprim-ministru interimar, Guvernul României; Corneliu Bodea, CEO, Adrem; Cerasela Baiculescu, CEO, IBM România și Moldova; Daniel Gross, CEO, PENNY | REWE România; Cristian Erbașu, Director General, Construcții Erbașu; Daniela Iliescu, Director Executiv, ROPEA; Raluca Nicolescu, CEO, Banca de Investiții și Dezvoltare; Radu Hanga, Președinte, Bursa de Valori București; Mihail Vasilescu, Partener, Prime Kapital; Marius Ghenea, Managing Partner, Catalyst; Georgiana Singurel, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal; Bogdan Ivan, Parlamentar de Bistrița-Năsăud; George Gîlea, Președinte, UmanEast. Printre moderatori s-au aflat Alex Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova, Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal, Alin Ușeriu, Președinte, Tășuleasa Social și Andi Moisescu.

De asemenea, Președintele României, Nicușor Dan, a participat la eveniment și a purtat un dialog cu participanții despre colaborare, dezvoltarea României și nevoia de a construi mai multă încredere la nivelul societății.

În panelul dedicat punții dintre marile companii și economia locală, dialogul a accentuat modul în care business-urile mari, antreprenorii și comunitățile pot contribui împreună la dezvoltarea economică și socială. Discuția a evidențiat rolul esențial al întreprinderilor mici și mijlocii în economie, dar și nevoia unei colaborări mai strânse între companiile mari și antreprenoriatul local, care să creeze oportunități de dezvoltare inclusiv în comunitățile mai puțin conectate la marile fluxuri de investiții.

Relația dintre autorități și sectorul privat a fost abordată pe parcursul mai multor paneluri, iar conversațiile au urmărit modul în care dialogul și parteneriatele dintre cele două sectoare pot contribui la dezvoltarea economiei și au adus în prim-plan teme precum investițiile, infrastructura, accelerarea digitalizării și a debirocratizării, accesul la capital. Una dintre ideile recurente a fost că încrederea dintre mediul public și cel privat se construiește prin colaborare și rezultate concrete. De asemenea, discuțiile au vizat și rolul capitalului și al mecanismelor de finanțare în dezvoltarea companiilor și a economiei, de la accesul la diferite surse de capital până la susținerea antreprenorilor în procesul de creștere. Dialogul a pus în perspectivă importanța capitalului disponibil și a expertizei antreprenoriale pentru dezvoltarea unor noi povești de succes în economia românească.

Puntea dintre tradiție și viitor a adus conversația în jurul evoluției proiectului Via Transilvanica pe termen lung. Discuțiile au avut în vedere păstrarea identității și a valorilor care stau la baza proiectului, în paralel cu dezvoltarea și profesionalizarea acestuia și cu valorificarea potențialului său de a promova România și comunitățile pe care le traversează.

Componenta dedicată punții dintre mișcare și sens a inclus mai multe drumeții pe Via Transilvanica. Aproape 50 de participanți au parcurs traseul de peste 20 de kilometri de la Lunca Ilvei până la campusul Asociației Tășuleasa Social, iar alți peste 80 au ales traseul de cinci kilometri, din campus până pe Vârful Tășuleasa și înapoi.

Povestea Via Transilvanica Business Fest s-a născut pornind de la colaborarea de mai mulți ani dintre Reff & Asociații | Deloitte Legal și Asociația Tășuleasa Social. Experții societății de avocați au oferit asistență juridică pro bono pe teme de guvernanță a asociației și în procesul de atestare oficială a Via Transilvanica drept traseu pedestru de interes național în scop recreativ. Prin implicarea Fundației Deloitte, inițiativa își propune să creeze un spațiu de întâlnire între mediul de afaceri, autorități, societatea civilă și comunitățile locale și să dezvolte, de la o ediție la alta, noi punți de dialog și colaborare.

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Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România care traversează țara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin și a fost creat pentru a fi parcurs la pas, pe bicicletă sau călare. Asociația Tășuleasa Social, care a dezvoltat proiecte educaționale, culturale și ecologice în ultimii 25 de ani, a inaugurat poteca de 1.400 km în 2022 după patru ani și jumătate de muncă susținută. În anul 2025, organizația a început să extindă traseul spre celelalte regiuni istorice ale României și a lansat un nou ținut: Terra Borza Teutonica ce însumează 170 km, făcând din orașul Brașov a treia poartă de intrare pe Via Transilvanica. Expansiunea va avea loc și în următorii 20 de ani, iar proiectul va continua să promoveze turismul pe îndelete și comunitățile locale care se află pe traseu. Drumul care unește contribuie la descoperirea culturii, tradițiilor și a naturii sălbatice a României, traversând opt regiuni istorice prin 10 județe și 12 situri înscrise în patrimoniul UNESCO.

Articol susținut de Deloitte România