Prima mare surpriză la Wimbledon 2026. Veste proastă și pentru fanii români

După ce a primit un wild card pentru a putea juca pe iarba londoneză, finalista de la Roland Garros, poloneza Maja Chwalińska a fost eliminată din primul tur. Nici una dintre jucătoarele românce nu a avut un drum mai lung.

Maja Chwalińska (foto) începuse promițător primul său meci de pe iarba londoneză din acest an contra thailandezei Mananchaya Sawangkaew. Poloneza a câștigat primul set ușor, cu 6-2, dar apoi a început greul.

Jucătoarea asiatică de 23 de ani, clasată pe locul 164 mondial, s-a impus în runda a doua, cu 7-5, după care în setul decisiv a fost și mai ușor, câștigând partida cu 6-2.

Jacqueline Cristian, eliminată

Cristian a fost învinsă de americanca Iva Jovic, numărul 16 mondial şi favorită 16, scor 7-6 (1), 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate.

Pentru participarea în primul tur, Jaqueline Cristian, locul 37 mondial, a obţinut 80.000 de lire sterline şi 10 puncte.

Marţi, la Wimbledon va evolua în primul tur Gabriela Ruse, locul 71 WTA. Ea o va înfrunta în ultimul meci de pe terenul 7 pe Caty McNally, din SUA, numărul 50 mondial.