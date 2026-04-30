Prima misiune de interceptare a unui asteroid, planificată de un start-up din California. Evenimentul ar putea fi transmis în direct

Asteroidul Apophis urmează să treacă prin apropierea Pământului în 2029, trecere ce reprezintă un semnal de alarmă cu privire la pericolul reprezentat de un impact cu astfel de corpuri cosmice rătăcitoare, pericol ilustrat perfect în istoria Terrei de dispariţia dinozaurilor în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, conform unui material publicat joi de Space.com, transmite Agerpres.

Astronomii au demonstrat că Apophis nu va lovi Pământul în 2029, dar va trece mai aproape de Pământ decât sateliţii noştri de comunicaţii geostaţionari. Măsurătorile radar estimează că Apophis are aproximativ 450 de metri lăţime şi aproximativ 170 de metri înălţime. Trecerea lui Apophis din 13 aprilie 2029 (va cădea într-o vineri) va fi vizibilă cu ochiul liber şi stârneşte planuri de acţiune considerabile la nivel multinaţional pentru a spiona asteroidul în diferite etape pe măsură ce se îndreaptă spre Pământ, ajutând oamenii de ştiinţă să planifice posibile scenarii de apărare planetară.

Evaluarea riscului de impact

Startup-ul Exploration Labs (ExLabs), cu sediul în California de Sud, a propus ceea ce numeşte prima misiune comercială de interceptare a unui asteroid în spaţiul profund, cunoscută sub numele de Apophis EX. La cel de-al 41-lea Simpozion Spaţial al Fundaţiei Spaţiale din acest an, care a avut loc între 13 şi 16 aprilie, ExLabs a afirmat că misiunea îşi propune să se întâlnească cu asteroidul Apophis înainte şi după survolul său pe lângă Terra şi să furnizeze date ştiinţifice fără precedent pentru apărarea planetară, prospectarea resurselor şi explorarea viitoare a spaţiului profund.

James Orsulak este co-fondator al ExLabs şi preşedinte al Planetary Defense Trust. Obiectivul companiei este de a studia dinamica asteroizilor din apropierea Pământului, de a rafina modelele de risc de impact şi de a evalua strategiile de deviere pentru a proteja Pământul de ameninţările viitoare.

Orsulak a declarat că Apophis EX este prima misiune de acest fel, care marchează începutul unei noi ere, una care anunţă o explorare a spaţiului cosmic profund „consistentă, colaborativă şi orientată spre comerţ”, ridicând în acelaşi timp apărarea planetară „de la o disciplină de nişă la o prioritate globală” şi subliniind importanţa strategiilor coordonate de apărare planetară.

„Bugetul NASA pentru apărare planetară este mai mic de unu la sută din totalul agenţiei spaţiale”, a declarat Orsulak pentru Space.com. „Acest lucru nu este suficient pentru a putea face vreodată ceva”.

James Orsulak şi ExLabs sunt dornici să promoveze survolul Apophis prin implicarea IMAX şi a altora pentru a spune povestea printr-o transmisiune captivantă live, în prime time. „Am putea obţine o audienţă mai mare decât are Super Bowl”, a spus el.

Metode de deviere a asteroizilor

David Bearden, managerul Biroului de Planificare Strategică din cadrul Jet Propulsion Laboratory (JPL), a declarat că este nevoie să se reducă riscul şi să se maximizeze oportunitatea. Pe masa apărării planetare se află o mare varietate de metode de deviere a asteroizilor, de la tractoare gravitaţionale, fascicule de ioni, detonări cinetice şi nucleare şi alte concepte. „Trebuie să învăţăm despre aceste tehnici. Dacă funcţionează şi în ce condiţii funcţionează”, a subliniat el.

Edward Lu, fost astronaut NASA şi acum şef al Asteroid Institute şi cofondator al B612 Foundation, a spus că nu există o singură tehnologie de deviere a asteroizilor care să poată fi considerată drept ea mai bună. „Trebuie să vă scoateţi asta din minte”, a spus Lu. Este un proces în mai mulţi paşi, a remarcat el, o nevoie de a regla fin şi de a verifica ce se potriveşte pentru fiecare situaţie în parte.

Odată cu o rată mare de zboruri, „obţii siguranţă, fiabilitate, pentru că ştii ce funcţionează, ce nu funcţionează şi obţii şi o reducere a costurilor. Acestea sunt lucrurile de care avem nevoie”, a susţinut el. „Acest lucru va face Pământul sigur, să dispunem de capacitatea industrială de a solicita o lansare, mâine sau săptămâna viitoare”.