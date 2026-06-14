Prima reacție a lui George Simion după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea premier: „Arată că nu îți pasă de partide, de ordinea constituțională și de democrație”

George Simion a reacționat duminică la desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzându-l pe președintele Nicușor Dan că a ignorat procedurile interne ale PNL și că demonstrează, prin această decizie, că „nu îi pasă de partidele politice, de ordinea constituțională și de democrație”.

„Nicușor Dan a ignorat forurile statutare ale PNL. Știți foarte bine că noi am fost cei mai aprigi contestatari ai lui Bolojan, dar să faci așa ceva în interiorul unui partid politic arată că nu-ți pasă de acele partide politice, nu-ți pasă de ordinea constituțională și de democrație. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile. Istoria se scrie acum, în timp ce vorbim”, a spus George Simion.

Liderul AUR a făcut declarațiile într-un discurs susținut în fața membrilor organizației de tineret a partidului.

„Credem în susținerea democrației, nu în anularea ei, cum au făcut ei, în decembrie 2024, la anularea alegerilor prezidențiale și negarea dreptului lui Călin Georgescu de a fi președintele României, repetată în martie 2025, când i-au anulat candidatura, continuată apoi cu sfidarea partidelor politice și a sistemului democratic prin nominalizarea lui Eugen Tomac și în această dimineață, când, fără ca cineva din PNL să-l propună, l-au desemnat pe Adrian Veștea ca premier”, a mai spus Simion.

AUR: „Soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate”

Partidul condus de George Simion a reacționat mai devreme într-un comunicat de presă, acuzând o încălcare a principiilor democratice și invocând formarea unor „regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare”.

AUR a transmis că „democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024” și a subliniat că România traversează o perioadă de criză politică profundă, într-un comunicat de presă, pe care George Simion l-a distribuit și pe pagina sa de Facebook.

„AUR rămâne alături de democrație și voința românilor”, a fost mesajul liderului AUR.