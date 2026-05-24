Prime ore de coșmar pentru jucătoarele românce de la Roland Garros. Speranțe mari pentru duminică seara însă

Elena-Gabriela Ruse a abandonat în primul tur al turneului de mare șlem de la Paris, în timp ce Emma Răducanu a fost spulberată în două seturi.

Prima zi a tabloului principal al Internaționalelor de tenis ale Franței nu a fost cu noroc pentru o parte dintre jucătoarele din România sau cu origini românești.

Elena-Gabriela Ruse a ieșit încă din primul tur după ce a fost nevoită să abandoneze în setul doi al meciuloi contra polonezei Magdalena Fręch.

Românca, clasată pe locul 77 mondial a pierdut greu primul set, cu 7-6 și a abandonat la scorul de 2-1 pentru poloneză (locul 46 mondial) în setul secund.

O soartă la fel de tristă a avut jucătoarea britanică cu origini românești Emma Răducanu (foto). Aceasta a fost spulberată în primul set cu 0-6 de argentinianca Solana Serra, după care a reușit un set secund mai bun, dar tot pierdut, cu 6-7.

Emma Răducanu ocupă locul 39 mondial.

Sorana are meci ușor

Duminică seara urmează să joace și cea mai bine clasată româncă, Sorana Cîrstea, locul 20 mondial, cea care recent a învins-o la Roma pe lidera clasamentului, Aryna Sabalenka. Sorana a ajuns în semifinale la Roma, iar la Paris va juca contra franțuzoaicei de 17 ani Ksenia Efremova, locul 623 mondial.