Primele cazuri de transmitere de la om la om a dermatofilozei. Cum se manifestă boala

O bacterie responsabilă pentru o boală de piele întâlnită în principal la animale a fost identificată pentru prima dată în cadrul unor transmiteri interumane de către medicii francezi, care văd în această evoluţie o nouă ilustrare a interdependenţei dintre sănătatea umană, cea animală şi a mediului, informează AFP, preluată de Agerpres.

Aproximativ 40 de cazuri au fost identificate până pe 1 iunie în Franţa, dintre care circa 30 la Lyon, a anunţat Maxime Bonjour, medic specialist în sănătate publică la Spitalul Croix-Rousse din Lyon şi unul dintre autorii principali ai unui studiu publicat în numărul din luna iunie al revistei Emerging Infectious Diseases (EID).

Totul a plecat de la semnalarea descoperirii unei „bacterii atipice” la anumiţi pacienţi care urmau un tratament preventiv împotriva HIV şi care prezentau pustule şi cruste pe organele genitale, pe barbă sau pe piept.

După realizarea unor analize, s-a constatat că ei sufereau de dermatofiloză, o boală contractată de obicei de animale, vizibilă pe spatele acestora. Boala este întâlnită şi în rândul anumitor profesii (agricultori, veterinari, călăreţi) însă în mod excepţional – doar 12 articole ştiinţifice, care evocau uneori mai multe cazuri, au fost scrise începând din 1974.

Cum au apărut cazurile de la Lyon

„Dar o transmitere interumană nu fusese identificată niciodată”, afirmă Maxime Bonjour, care este medic şi la CEGIDD din Lyon (Centrul de depistare pentru HIV, hepatite şi infecţii transmisibile pe cale sexuală).

Primii nouă bolnavi înregistraţi la Lyon, care au făcut obiectul studiului publicat în EID, nu au evocat niciun contact cu animale. În schimb, toţi au frecventat saune gay, unde au întreţinut raporturi sexuale, la fel ca alţi bărbaţi infectaţi în Spania în aceeaşi perioadă, monitorizaţi de echipe medicale din Barcelona.

„Am formulat ipoteza că această bacterie se transmite pe cale sexuală. Este o infecţie dermatologică transmisibilă pe cale sexuală, ce apare în timpul contactelor apropiate, piele-pe-piele, care ar fi favorizată de un mediu cald şi umed”, a explicat Maxime Bonjour.

Vestea bună: boala „se tratează foarte uşor, cu antibiotice şi îngrijiri locale”, a adăugat medicul francez, care recomandă mersul la un centru CEGGID după apariţia simptomelor.

Această descoperire este „o manifestare suplimentară a conceptului One Health”, potrivit căruia sănătatea animală, cea umană şi a mediului ar fi interconectate, a adăugat Maxime Bonjour.

Agenţia sanitară a Uniunii Europene, ECDC, urmează să publice joi un prim raport despre această boală.