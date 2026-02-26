Primele măsuri în scandalul pariurilor din fotbalul românesc. Un patron și alte trei persoane au fost reținute. „Știau rezultatele dinainte”

După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu informații despre desfășurarea anchetei, scrie Golazo.ro.

Clubul despre care ar fi vorba este CS Păulești, grupare care evoluează în Liga 3, în seria 2, acolo unde ocupă locul #3 în clasament.

Miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne a emis un comunicat prin care a anunțat că patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, ca urmare a celor 34 de percheziții care au avut loc în mai multe județe din țară.

Surse judiciare au afirmat pentru GOLAZO.ro că este vorba despre Gabriel Matei și Marius Sanda (fotbaliști ai echipei din Păulești), Claudiu Blaga (finanțator) și Alexandru Cristescu (impresar al unora dintre jucători).

Cei patru ar fi pariat „atât online, cât și din agenții, știind rezultatele dinainte ca partidele să se dispute”.

