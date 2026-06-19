Primele probleme în discuțiile SUA – Iran: JD Vance și-a anulat deplasarea în Elveția / Ce spune Teheranul

Vicepreşedintele american JD Vance discută cu jurnaliștii înainte de îmbarcarea la bordul avionului Air Force Two. Credit foto: Jacquelyn Martin / AFP / Profimedia

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a anulat deplasarea programată vineri în Elveția pentru a se întâlni cu negociatorii iranieni, în condițiile în care trebuiau demarate discuții complexe privind punerea în aplicare a acordului în 14 puncte încheiat între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe, potrivit Reuters.

Oficialii americani au spus săptămâna aceasta că vor organiza o ceremonie oficială de semnare a acordului dintre SUA și Iran la Geneva, dar Ministerul de Externe al Iranului a pus la îndoială acest lucru, afirmând că nu este necesar, după ce președinții celor două țări au semnat acordul miercuri.

Iranul afirmase că e pregătit să înceapă discuțiile tehnice după ce cele două părți au prelungit cu cel puțin 60 de zile armistițiul prin intermediul acordului.

„Aspectele logistice ale acestor negocieri nu au fost simple”

Totuși, agenția de știri Tasnim transmisese anterior că negociatorii iranieni au nevoie să vadă semne ale punerii în aplicare a acordului provizoriu din partea SUA înainte ca următoarele runde de negocieri de pace să poată începe și că nu exista nicio confirmare că delegația Teheranului se va deplasa la Geneva.

Vance și delegația SUA erau pregătiți să plece imediat ce planurile pentru negocieri ar fi fost finalizate, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe într-un comunicat joi seara.

„Însă aspectele logistice ale acestor negocieri nu au fost niciodată simple sau previzibile”, se menționează în comunicat.

Schimbul diplomatic de replici privind ceremonia și sesiunea foto ce erau planificate sporește incertitudinea cu privire la posibilitatea găsirii unui armistițiu durabil pentru un război regional care a provocat moartea a cel puțin 7.000 de persoane.

Israelul, care nu a fost inclus în negocierile de pace și s-a distanțat de acordul dintre SUA și Iran, și-a continuat luptele împotriva grupării militante Hezbollah din Liban ceea ce a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la viabilitatea acordului.

Khamenei: Trump a semnat acordul „din disperare”

La Washington, unii dintre aliații republicani ai președintelui american Donald Trump din Congres s-au întrebat dacă acesta nu a făcut prea multe concesii pentru a pune capăt conflictului, care este nepopular în rândul majorității americanilor.

Trump a scris anterior că va pune capăt războiului cu Iranul doar în cazul unei „CAPITULĂRI NECONDIȚIONATE” a acestuia, însă memorandumul pe care l-a semnat cu Iranul prevede, în schimb, ridicarea sancțiunilor economice, deblocarea unor active în valoare de zeci de miliarde de dolari și acordarea imediată de derogări din partea SUA pentru ca Iranul să-și poată exporta petrolul.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a afirmat că Trump a semnat acordul „din disperare” și a dat de înțeles că viitoarele discuții privind programul nuclear al Iranului – unul dintre motivele invocate de Trump pentru declanșarea războiului – nu vor fi ușoare.

„Dacă partea americană dorește să fie prea exigentă, nu vom accepta acest lucru”, a declarat el într-un mesaj scris.

Toate obiectivele inițiale ale lui Trump au fost ratate

Înțelegerea actuală le oferă negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la un acord privind statutul programului nuclear al Iranului, cu excepția cazului în care ambele părți convin asupra unei prelungiri, și prevede înființarea unui fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru Iran, precum și alte stimulente financiare.

Vance a declarat că Washingtonul va încerca, de asemenea, să limiteze rachetele cu rază lungă de acțiune ale Iranului.

Când SUA și Israelul au declanșat războiul în urmă cu aproape patru luni, Trump a declarat că și-a propus să distrugă programul nuclear al Iranului pentru a se asigura că acesta nu va putea dezvolta niciodată arme nucleare, să pună capăt capacității Teheranului de a-și ataca vecinii, să-l împiedice să sprijine militanții anti-israelieni aliați din regiune și să le ofere iranienilor posibilitatea de a răsturna regimul.

Trump a semnat acordul fără ca vreunul dintre aceste obiective să fi fost îndeplinit.

Iranul ar putea fi chiar într-o poziție mai bună decât înainte

În acord, Iranul și-a reafirmat poziția pe care o susține de zeci de ani, și anume că nu va obține și nu va dezvolta arme nucleare, o poziție pusă la îndoială de o serie de președinți americani.

De asemenea, a acceptat „diluarea” la fața locului a stocului său de uraniu puternic îmbogățit și inspecțiile efectuate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică în calitate de membru al Tratatului de neproliferare, respingând dorința lui Trump de a scoate materialul nuclear din țară.

Oficialii americani afirmă că negocierile ar putea duce totuși la un acord solid privind programul nuclear al Iranului, cu scopul de a-l depăși pe cel din 2015 dintre Iran, SUA și alte țări, pe care Trump l-a anulat în primul său mandat.

Criticii susțin însă că Iranul se află acum într-o poziție mai puternică, după ce a rezistat unui atac al unei superputeri, a exercitat controlul asupra Strâmtorii Ormuz și a obținut derogări valoroase de la sancțiunile financiare.