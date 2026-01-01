Primul transfer al anului 2026 în SuperLiga

Teodor Lungu (30 de ani), fost campion al Moldovei cu Petrocub Hîncești, a fost prezentat la Unirea Slobozia, scrie DigiSport.ro.

Mijlocașul care a luat titlul în 2024 în Republica Moldova a ajuns liber de contract la Unirea Slobozia, formație cu care a semnat până în vara anului 2027.

Teodor Lungu este primul transfer realizat de un club din SuperLiga în anul 2026.

„Bine ai venit, Teodor Lungu! Cel mai bun mijlocaș moldovean al anilor 2024 și 2025, Lungu va semna un contract pentru o perioadă de 1,5 ani.

Teodor Lungu are 30 de ani și este originar din Ialoveni. El a jucat la Sfântul Gheorghe Suruceni (2012-2018, 2021-2022, 111 meciuri, 14 goluri), Foresta Suceava, România (2018-2020), Dacia Buiucani (2020, 20 de meciuri), Gardolo, Italia (2022-2023) și Petrocub (2023-2025, 98 de meciuri, 11 goluri).

Cu Sfântul Gheorghe a câștigat Cupa și Supercupa Moldovei (2021). Cu Petrocub a devenit campion național și câștigător al Cupei Moldovei (2024). Pentru Naționala Moldovei a jucat un meci, 70 de minute în amicalul cu Gibraltar (1-1) din anul 2024”, au transmis ialomițenii.